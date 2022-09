Desempolvando la pizarra de Sebastián Miranda: cómo jugó la U en la primera estadía del DT interino que busca zafar del descenso

De asistente técnico a bombero. Sebastián Miranda era el ayudante de Diego López en el primer equipo de Universidad de Chile, pero ahora tiene que asumir como el interino, ante la salida del uruguayo por los malos resultados (apenas un 22,2% de rendimiento en Primera División) y la urgencia que significa sacar a los azules de los últimos lugares de la tabla. Una vez más, la presión de la lucha por la permanencia cruza las paredes del CDA y el exfutbolista tiene la misión de enmendar el rumbo del plantel.

Es la segunda vez en la cual el exdefensa de Unión Española y Universidad Católica asume la cabeza técnica de la U. Es la segunda vez que llega al cargo después del cese del DT titular. Ya sucedió este año, relevando al colombiano Santiago Escobar, la apuesta que trajo Luis Roggiero para el elenco laico. El análisis general dice que ese equipo tuvo momentos de buen fútbol, esos que han asomado en los azules a cuenta gotas en su convulsionado 2022. Desde lo numérico, Miranda dirigió cuatro partidos, todos del Torneo Nacional, con dos triunfos y dos derrotas (50% de rendimiento).

Haciendo una proyección de cara al futuro inmediato de la U, El Deportivo recapitula aquellas presentaciones, que a estas alturas del año parecen tan lejanas, para visualizar qué puede presentar el urgido elenco estudiantil para zafar de la zona roja y qué nombres asoman para ayudar a tirar del carro.

El último partido de Escobar a cargo fue el 29 de abril, una derrota 2-0 con Audax Italiano, en Valparaíso. El encuentro número uno con Sebastián Miranda fue el 7 de mayo, ante Deportes La Serena, en Santa Laura. Lo primero que cabe señalar es que en tres de los cuatro juegos, la U dispuso de un 4-4-2 con rombo en el medio. En los duelos en los que ocupó este sistema, tres de los cuatro mediocampistas se repitieron en la titularidad: Israel Poblete, Felipe Seymour y Luis Felipe Gallegos (la excepción fue el enganche). Atrás, también sucedió con tres de los cuatro de la defensa: Daniel Navarrete, Bastián Tapia y Marcelo Morales.

Ante los serenenses, el once inicial fue: Galíndez; Navarrete, Carrasco, Bastián Tapia y Morales; Poblete, Seymour, Gallegos; Vargas; Fernández y Palacios. En el primer tiempo, no registró tiros a portería (igual que ante Coquimbo, hace unos días). Para el complemento, ingresó Lucas Assadi por Jeisson Vargas. Lo terminaron ganando con goles de sus delanteros, ambos asistidos por Poblete. La U tuvo el 54% de posesión y cuatro tiros al arco, con un 50% de efectividad.

Para la fecha siguiente, había que visitar a Everton (14 de mayo). Miranda mantuvo la estructura y casi la misma alineación titular. La única modificación fue el reemplazo de Assadi por Vargas, en la labor de enlace, detrás de los puntas. Fue una derrota 2-1 ante los ruleteros, a seis minutos del epílogo. Respecto al duelo previo, la U aumentó su cuota de tiros al arco (siete), pero disminuyó en la tenencia de la pelota (43%). Un dudoso fuera de juego en un gol anulado caldeó los ánimos. Los hinchas aún se acuerdan por las desprolijas líneas del VAR.

El tercer partido de la era Miranda fue el 21 de mayo, ante Huachipato, en Independencia. El 4-4-2 con rombo asomaba como inamovible en el dibujo inicial, aunque con cambio de nombres. Los dos Tapia fueron la dupla de zagueros, mientras que nuevamente hubo cambio de volante creativo. Aquí llegó la oportunidad para Pablo Aránguiz de arrancar desde el pitazo inicial. También ocurrió con Darío Osorio, la joya de la cantera estudiantil, el acompañante de Ronnie Fernández en ofensiva. Éste fue el mejor partido de Aránguiz en el año. Dos goles y una asistencia tuvo ante los acereros. La U llegó a estar 3-0 arriba en el marcador, antes de la hora de juego. El duelo acabó 3-2, con el 56% de posesión y ocho remates a portería. Se pensó que era el despegue para el ex Dallas FC. Pero no fue así.

El cuarto y último partido de Sebastián Miranda al mando del primer equipo fue el 28 de mayo, visitando a Cobresal, en El Salvador. Aquí hubo un cambio de esquema. La U salió con tres delanteros (Palacios, Fernández y Junior Fernandes) y Assadi como volante, junto a Seymour y Gallegos. Aránguiz, figura en la fecha anterior, no estuvo en la citación. La visita de los azules al campamento minero no fue satisfactoria. No solo por la derrota 1-0, sino que además porque sumaron cero tiros a puerta y el 46% de posesión (40% en el primer tiempo).

Nombres

A modo de resumen, durante los cuatro partidos de la primera rueda con Miranda, la U de Chile repitió siete nombres en la oncena titular. A saber: Hernán Galíndez, Daniel Navarrete, Bastián Tapia, Marcelo Morales, Felipe Seymour, Luis Felipe Gallegos y Ronnie Fernández. Respecto a ese panorama, un cambio es evidente. El golero argentino-ecuatoriano se fue, dejándole el puesto a Cristóbal Campos. Hacia la nueva era con el interino, ¿algunos de los otros jugadores mencionados puede recuperar espacio?

La primera inquietud que aflora es la situación de los laterales. Esto, porque los que vienen siendo los titulares son Yonathan Andía y José Castro. El ex Unión La Calera tuvo una actuación muy baja ante Coquimbo, siendo el foco de las pifias de los hinchas que fueron a Valparaíso.

Con el flamante DT, en la primera rueda, siempre jugó Bastián Tapia. Ya no está José María Carrasco, pero sí está Nery Domínguez. El exayudante de Nicolás Córdova generalmente juega con cuatro en el fondo y la U viene que disponer una línea de tres (Brun-Casanova-Domínguez). Otra interrogante es en ofensiva. Ronnie Fernández, que porta la jineta de capitán, parece una carta fija. ¿Miranda recuperará al Chorri Palacios, uno de los goleadores del equipo en la temporada?

Recién desde este jueves, ante Palestino, en La Cisterna, las preguntas comenzarán a responderse.