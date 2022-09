Un fuerte encontrón con Marcos Rojo y poco protagonismo: Pablo Solari jugó 45′ en la visita de River Plate a Boca Juniors en la Bombonera

Hace 8 horas

El ex delantero de Colo Colo sorprendió al ser incluido entre los once titulares del equipo de Marcelo Gallardo en el Superclásico argentino. No fue gravitante.