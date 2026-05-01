En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta al peruano Ignacio Buse por los cuartos de final del Challenger de Aix Provence
El tenista chileno enfrentará al número 58 del ranking ATP por un lugar entre los cuatro mejores del torneo francés. Sigue aquí los detalles del partido.
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|Nombre
|Juego
|Set 1
|Alejandro Tabilo
|5
|Ignacio Buse*
|3
Lo deja en cero
Tabilo gana fácil su juego y ratifica el quiebre.
Tabilo quiebra
El chileno tras un gran juego de fondo, nuevamente se pone en ventaja.
Punto de quiebre
Tabilo logra ponerse 30-40.
Quiebre
Buse se queda con el punto e iguala el marcador.
Doble punto de quiebre
Buse salió con todo a buscar la igualdad. 15-40.
Continúa el juego
Tabilo debe ratificar el quiebre con su servicio.
Asistencia
Buse pide masajes para su pierna derecha. Acusa lesión.
Quiebra Tabilo
El chileno se queda con el servicio de Buse y se pone en ventaja.
Punto de quiebre
Tabilo mete una buena devolución y a Buse se le va ancha.
Juego Tabilo
Le costó al chileno, pero emparejó el marcador.
Gran saque
Tabilo logra un buen servicio y la devolución se le queda en la red al peruano.
Nuevo punto de quiebre
Tras un buen juego, Buse se pone ventaja.
Salva los dos
Tabilo logra igualar la cuenta y aún mantiene su servicio.
Dos puntos de quiebre
Buse se pone 15-40 y Tabilo está en aprietos.
2-1
Buse finalmente se queda con su servicio.
Se lo saca Buse
Con un buen juego de fondo, el peruano empareja el tablero.
Punto de quiebre
Tabilo logra su primera chance de quedarse con el servicio del peruano.
Dos intentos fallidos
Buse ha tenido un par de chance para llevarse el juego y errores no forzados se lo han impedido.
Perdió una buena chance
El tercer juego estaba iguales a 40 y Tabilo dejó la pelota en la red.
Juego para Tabilo
La pelota se le va ancha al peruano y el chileno conserva su saque.
Punto de quiebre
Buse logra ponerse en ventaja, pero Tabilo responde bien y lo evita.
Buse conserva su servicio
El peruano gana el primer game del partido.
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