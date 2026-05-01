En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta al peruano Ignacio Buse por los cuartos de final del Challenger de Aix Provence

Tabilo enfrenta a Buse por el Challenger de Aix Provence.

Nombre Juego Set 1 Alejandro Tabilo 5 Ignacio Buse* 3





Lo deja en cero

Tabilo gana fácil su juego y ratifica el quiebre.





Tabilo quiebra

El chileno tras un gran juego de fondo, nuevamente se pone en ventaja.





Punto de quiebre

Tabilo logra ponerse 30-40.





Quiebre

Buse se queda con el punto e iguala el marcador.





Doble punto de quiebre

Buse salió con todo a buscar la igualdad. 15-40.





Continúa el juego

Tabilo debe ratificar el quiebre con su servicio.





Asistencia

Buse pide masajes para su pierna derecha. Acusa lesión.





Quiebra Tabilo

El chileno se queda con el servicio de Buse y se pone en ventaja.





Punto de quiebre

Tabilo mete una buena devolución y a Buse se le va ancha.





Juego Tabilo

Le costó al chileno, pero emparejó el marcador.





Gran saque

Tabilo logra un buen servicio y la devolución se le queda en la red al peruano.





Nuevo punto de quiebre

Tras un buen juego, Buse se pone ventaja.





Salva los dos

Tabilo logra igualar la cuenta y aún mantiene su servicio.





Dos puntos de quiebre

Buse se pone 15-40 y Tabilo está en aprietos.





2-1

Buse finalmente se queda con su servicio.





Se lo saca Buse

Con un buen juego de fondo, el peruano empareja el tablero.





Punto de quiebre

Tabilo logra su primera chance de quedarse con el servicio del peruano.





Dos intentos fallidos

Buse ha tenido un par de chance para llevarse el juego y errores no forzados se lo han impedido.





Perdió una buena chance

El tercer juego estaba iguales a 40 y Tabilo dejó la pelota en la red.

Juego para Tabilo

La pelota se le va ancha al peruano y el chileno conserva su saque.





Punto de quiebre

Buse logra ponerse en ventaja, pero Tabilo responde bien y lo evita.





Buse conserva su servicio

El peruano gana el primer game del partido.





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