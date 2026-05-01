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    El Deportivo

    En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta al peruano Ignacio Buse por los cuartos de final del Challenger de Aix Provence

    El tenista chileno enfrentará al número 58 del ranking ATP por un lugar entre los cuatro mejores del torneo francés. Sigue aquí los detalles del partido.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Tabilo enfrenta a Buse por el Challenger de Aix Provence.

    Actualizar relato

    NombreJuegoSet 1
    Alejandro Tabilo5
    Ignacio Buse*3


    Lo deja en cero

    Tabilo gana fácil su juego y ratifica el quiebre.


    Tabilo quiebra

    El chileno tras un gran juego de fondo, nuevamente se pone en ventaja.


    Punto de quiebre

    Tabilo logra ponerse 30-40.


    Quiebre

    Buse se queda con el punto e iguala el marcador.


    Doble punto de quiebre

    Buse salió con todo a buscar la igualdad. 15-40.


    Continúa el juego

    Tabilo debe ratificar el quiebre con su servicio.


    Asistencia

    Buse pide masajes para su pierna derecha. Acusa lesión.


    Quiebra Tabilo

    El chileno se queda con el servicio de Buse y se pone en ventaja.


    Punto de quiebre

    Tabilo mete una buena devolución y a Buse se le va ancha.


    Juego Tabilo

    Le costó al chileno, pero emparejó el marcador.


    Gran saque

    Tabilo logra un buen servicio y la devolución se le queda en la red al peruano.


    Nuevo punto de quiebre

    Tras un buen juego, Buse se pone ventaja.


    Salva los dos

    Tabilo logra igualar la cuenta y aún mantiene su servicio.


    Dos puntos de quiebre

    Buse se pone 15-40 y Tabilo está en aprietos.


    2-1

    Buse finalmente se queda con su servicio.


    Se lo saca Buse

    Con un buen juego de fondo, el peruano empareja el tablero.


    Punto de quiebre

    Tabilo logra su primera chance de quedarse con el servicio del peruano.


    Dos intentos fallidos

    Buse ha tenido un par de chance para llevarse el juego y errores no forzados se lo han impedido.


    Perdió una buena chance

    El tercer juego estaba iguales a 40 y Tabilo dejó la pelota en la red.

    Juego para Tabilo

    La pelota se le va ancha al peruano y el chileno conserva su saque.


    Punto de quiebre

    Buse logra ponerse en ventaja, pero Tabilo responde bien y lo evita.


    Buse conserva su servicio

    El peruano gana el primer game del partido.


    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:TenisAlejandro TabiloIgnacio BuseATP TourTenis en vivoChallenger de Aix ProvenceTabilo vs Buse

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