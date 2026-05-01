Colegio de Profesores acusa “amenazas concretas” a derechos laborales por recortes presupuestarios del gobierno

El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile advirtió sobre “amenazas concretas” a los derechos laborales de parte del gobierno de José Antonio Kast, a raíz de los recortes presupuestarios anunciados por el Ejecutivo.

En el marco de la conmemoración del Día del Trabajador, el presidente de la organización gremial, Mario Aguilar, señaló que “en este tiempo hay tantas amenazas a los derechos laborales, a los derechos sociales, que son amenazas concretas, no teóricas o especulativas”

“ Hay intenciones de terminar con derechos, de retroceder nuestras pequeñas garantías laborales que tenemos en nuestra legislación. Hay intenciones de retroceder en derechos tan básicos y elementales como la alimentación de los niños en los colegios, programas educativos y de salud que son fundamentales para la población”, agregó Aguilar.

El controversial oficio filtrado del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres), que sugería la revisión y posible descontinuación de 142 programas del Estado, trajo consigo un intenso debate sobre la continuidad de los programas y las gestiones del Ejecutivo.

Ante esto, Aguilar instó al gremio que preside a unirse, organizarse y “estar alertas” ante eventuales recortes presupuestarios en la cartera de Educación.

“Vamos a tener que luchar por defender derechos, nuestras condiciones de trabajo y estabilidad de empleo”, afirmó.