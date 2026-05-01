Descifra: 69% cree que el Partido de la Gente “no se va a mantener unido por mucho tiempo”

Que está en duda su unión futura. Eso estima un 69% de los participantes del sondeo “Termómetro político” de Descifra respecto al Partido de la Gente (PDG). En su edición más reciente, la encuesta de Descifra–alianza estratégica entre Copesa y Artool– indagó en las percepciones de la ciudadanía respecto al partido fundado por el excandidato presidencial Franco Parisi, además del estado del diálogo del oficialismo con las colectividades ajenas a su alianza.

A una semana del ascenso de una nueva directiva del PDG –comicios internos en que se impuso la lista encabezada por el contador auditor Patricio Quisbert–, el sondeo de Descifra arroja luces sobre las impresiones de los chilenos respecto a su posicionamiento político, principales liderazgos y futuro.

Es así como el sondeo reveló que solo un 19% de los encuestados cree que el PDG “se va a mantener unido por mucho tiempo”, mientras que la opción contraria respecto a su unión en el futuro se impuso con una vasta mayoría (69%). El 12% restante se vio contenido en “No sabe/No responde”.

En cuanto al posicionamiento del PDG en el espectro político, un 45% de las respuestas afirmó que es un partido de centro, aunque la alternativa es seguida de cerca por quienes optaron por posicionarlo en la derecha (40%). Por otro lado, el 11% de los encuestados se decantó por ubicarlo en la izquierda y solo una fracción lo posicionó en las puntas del espectro, con las opciones de “extrema izquierda” y “extrema derecha”, obteniendo 1% y 3% de las preferencias, respectivamente.

En la pregunta “¿Cuál piensa que es el liderazgo más importante del Partido de la Gente en el Congreso?”, la diputada Pamela Jiles se alzó como la opción predilecta con un 48% de las preferencias. Con más de 30 puntos porcentuales de diferencia, Zandra Parisi surge como la segunda opción con más inclinaciones (11%), seguida de Javier Olivares (8%) y Juan Marcelo Valenzuela (4%). En el ítem, un 29% respondió que no sabía o no respondió.

¿PDG abierto al diálogo?

Entre los partidos que no forman parte de la alianza de gobierno, Descifra consultó a la ciudadanía por los percibidos con “la mayor voluntad de diálogo y acuerdo” con el oficialismo.

En esta pregunta, el PDG fue la opción más popular, con cerca de un tercio de las inclinaciones (32%), mientras que el Partido Nacional Libertario (PNL) obtuvo un cuarto (25%). Luego, quedaron empatados el Partido Socialista (PS) y la Democracia Cristiana (DC) con un 14%. Y el Partido por la Democracia (PPD) cierra el grupo con un 5%. Un décimo de los encuestados no supo responder (10%).

Al mismo tiempo, un 30% de los encuestados cree que el gobierno debería privilegiar las conversaciones con el Partido Socialista. En un próximo segundo lugar, la segunda opción más votada fue el Partido de la Gente (26%); en tercero, el Partido Nacional Libertario (16%); en cuarto, la Democracia Cristiana (11%) y en quinto lugar el Partido por la Democracia (PPD), con un 8% de las preferencias.

Finalmente, la colectividad fundada por Johannes Kaiser (PNL) fue percibida como la más cercana “a las ideas que impulsa el gobierno” con un 51% de las respuestas, en tanto que el PDG se aproximó a una quinta parte de las preferencias en la misma pregunta (19%). A este lo sigue la DC con un 13%, en tanto que los menos cercanos resultaron ser el PS (5%) y el PPD (2%).

Ficha técnica

Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años, de los niveles socioeconómicos ABCD, residentes de todo el país y que cuentan con acceso a internet.

Instrumento: 10 preguntas cerradas.

Técnica de recolección de datos: Encuestas online autoaplicadas.

Tiempo de aplicación: 3 minutos promedio.

Fecha de ejecución: 29 al 30 de abril.

Diseño muestral: Muestreo aleatorio y estratificado por cuotas. Datos ponderados por zona, género, edad y GSE.

Muestra total: 819 casos. En un ejercicio de simulación estadística, el margen de error a nivel total es de + / - 3,4% considerando varianza máxima y un 95% de nivel de confianza.