La activista chilena Macarena Chahuán logró establecer contacto con su familia luego de permanecer casi tres días incomunicada, tras ser interceptada mientras participaba en la Flotilla Global Sumud, una misión civil que buscaba llevar ayuda humanitaria a Gaza.

Según información entregada por la propia misión, la embarcación en la que viajaba fue parte de un operativo en el que al menos 22 barcos fueron interceptados en aguas internacionales, situación que ha generado cuestionamientos respecto de su legalidad.

La flotilla estaba integrada por civiles de distintas nacionalidades y tenía como objetivo trasladar insumos humanitarios al enclave palestino, en medio del conflicto en la región.

Activista chilena logra contactar a su familia tras ser interceptada en flotilla rumbo a Gaza

El caso ha generado reacciones internacionales y ha intensificado la presión sobre el gobierno chileno, desde donde se han solicitado gestiones para resguardar la integridad de la ciudadana.

Asimismo, el operativo ha sido objeto de críticas por una eventual coordinación entre Israel y Grecia, lo que ha sido cuestionado por organizaciones y actores internacionales, que apuntan a la naturaleza humanitaria de la misión interceptada.