SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Israel detiene a unos 175 activistas tras abordar la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales en el Mediterráneo

    La propia flotilla ha subrayado que las tropas israelíes que abordaron decenas de sus embarcaciones en el mar Mediterráneo.

    Por 
    Europa Press
    Imagen archivo.

    Las autoridades de Israel han anunciado este jueves la detención de alrededor de 175 activistas que iban a bordo de embarcaciones de la Global Sumud Flotilla interceptadas de madrugada en aguas internacionales al sur de Grecia, a unos mil kilómetros de las costas de la Franja de Gaza e Israel.

    “Aproximadamente 175 activistas procedentes de más de 20 embarcaciones de la flotilla de preservativos se dirigen ahora tranquilamente a Israel”, ha dicho el Ministerio de Exteriores israelí en un mensaje en redes sociales, horas después de afirmar que a bordo de una de las embarcaciones asaltadas había “condones y droga”.

    Asimismo, ha publicado un vídeo en el que puede verse a “activistas pasándolo bien a bordo de los buques israelíes”, después de que la propia Global Sumud Flotilla haya denunciado que las tropas israelíes han interceptado un total de 22 embarcaciones, con 36 aún navegando en los alrededores de la isla griega de Creta.

    La propia flotilla ha subrayado que las tropas israelíes que abordaron decenas de sus embarcaciones en el mar Mediterráneo han “inutilizado sus motores” y dejado a sus tripulaciones atrapadas “ante la proximidad de una tormenta masiva”, lo que ha descrito como “una trampa mortal”.

    La flotilla tomó el testigo de la abordada en aguas internacionales por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en octubre de 2025, poco después de superar el umbral alcanzado en apenas cuatro meses antes por el buque ‘Madleen’, igualmente interceptado por tropas israelíes.

    Más sobre:IsraelGlobal Sumud FLotillaMediterráneo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hamas tilda de “piratería” el abordaje por parte de Israel de la Global Sumud Flotilla en el Mediterráneo

    Turquía pide “una postura unificada” internacional ante Israel tras el abordaje de parte de la flotilla

    Quién era Ernie Dosio, el cazador que murió atacado por un elefante en África

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    El presidente de Irán subraya que el bloqueo de Estados Unidos al estrecho de Ormuz “está condenado al fracaso”

    Cuál es el momento de la vida más peligroso para subir de peso, según un estudio

    Lo más leído

    1.
    El presidente de Irán subraya que el bloqueo de Estados Unidos al estrecho de Ormuz “está condenado al fracaso”

    El presidente de Irán subraya que el bloqueo de Estados Unidos al estrecho de Ormuz “está condenado al fracaso”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 30 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 30 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Operación Renta 2026: ¿Cuándo vence el plazo para enviar la declaración?

    Operación Renta 2026: ¿Cuándo vence el plazo para enviar la declaración?

    Temblor hoy, jueves 30 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, jueves 30 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Katherine Martorell (RN) afirma que Kast “está respondiendo todos los días por errores de los ministros”

    Sujeto termina en riesgo vital tras ser atacado a disparos en Cerro Navia

    Los cinco desafíos para Chile que mencionó la industria aseguradora en su cena anual
    Negocios

    Los cinco desafíos para Chile que mencionó la industria aseguradora en su cena anual

    Comisión para el Mercado Financiero cursó multas por $21 mil millones en 2025

    Inflación volverá a superar el 4% anual en abril y bencinas subirían otros $35 en primera semana de mayo

    Quién era Ernie Dosio, el cazador que murió atacado por un elefante en África
    Tendencias

    Quién era Ernie Dosio, el cazador que murió atacado por un elefante en África

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Cuál es el momento de la vida más peligroso para subir de peso, según un estudio

    La millonaria oferta que prepara un club de la Premier League para llevarse a Marcelino Núñez de Ipswich Town
    El Deportivo

    La millonaria oferta que prepara un club de la Premier League para llevarse a Marcelino Núñez de Ipswich Town

    “Al borde de la eliminación”: prensa de Ecuador sepulta a Barcelona de Guayaquil tras triunfo de la UC en Copa Libertadores

    Quién es Paloma Norambuena, la elegida de Mosa para cumplir con el cupo femenino en el directorio de Blanco y Negro

    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM
    Tecnología

    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    “Quieren contar una historia distorsionada”: las nuevas denuncias y críticas que reflota la película de Michael Jackson
    Cultura y entretención

    “Quieren contar una historia distorsionada”: las nuevas denuncias y críticas que reflota la película de Michael Jackson

    El mejor baterista de todos los tiempos según Taylor Hawkins

    Elisabeth Moss y su nueva serie: “Me atrajo la exploración de la amistad femenina como algo que no busca la perfección”

    Hamas tilda de “piratería” el abordaje por parte de Israel de la Global Sumud Flotilla en el Mediterráneo
    Mundo

    Hamas tilda de “piratería” el abordaje por parte de Israel de la Global Sumud Flotilla en el Mediterráneo

    Turquía pide “una postura unificada” internacional ante Israel tras el abordaje de parte de la flotilla

    El presidente de Irán subraya que el bloqueo de Estados Unidos al estrecho de Ormuz “está condenado al fracaso”

    Papas rellenas de ricota y espinaca
    Paula

    Papas rellenas de ricota y espinaca

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos

    Qué cambia en una niña y un niño cuando un adulto sabe acompañar la lectura