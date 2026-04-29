Operación Renta 2026: ¿Cuándo vence el plazo para enviar la declaración? Foto referencial de archivo

Actualmente se mantiene activo el trámite para realizar la Operación Renta, por lo que desde el Servicio de Impuestos Internos (SII) se recordaron las fechas disponibles para enviar la declaración.

Según informó el organismo, este jueves 30 de abril vence el plazo para declarar renta con pago de impuestos.

De no ser el caso, la fecha límite para concretar la gestión será el próximo viernes 8 de mayo.

🚨¡Atentos a los vencimientos!🗓️

Si debes hacer tu Declaración de Renta y pagar impuestos, el plazo vence este 30 de abril 💸

Si no pagas y recibirás devolución, declara hasta el 8 de mayo ✅

Revisa ayudas y guías en Link del Bio y ¡comparte! 🔁 pic.twitter.com/RiYzENrA28 — SII (@SII_Chile) April 29, 2026

Cabe recordar que el proceso tiene programada la devolución en plazos diferenciados, en función de cuándo se declaró, con el siguiente detalle:

Los primeros depósitos corresponden a declaraciones realizadas del 1 al 8 de abril y llegan desde el 29 de abril.

La segunda fecha abarca del 9 al 23 de abril y tiene fecha de pago para el 15 de mayo.

El tercer plazo considera desde el 24 de abril al 8 de mayo, cuyo pago está programado para el 27 del próximo mes.

En tanto, pagos mediante cheque tienen fecha para el 29 de mayo.

Quiénes deben hacer la declaración de renta

La declaración de renta se realiza en el sitio del SII, donde se requiere ingresar con Clave Tributaria o Clave Única.

Desde el SII se recuerda que deben realizar la declaración de renta de este año quienes se encuentren en las siguientes situaciones:

Con ingresos anuales superiores a $11.265.804, salvo que correspondan a sueldos de un solo empleador

Si se tuvo más de un empleador o pagador

Trabajadores a honorarios que buscan optar a la cobertura parcial de cotizaciones previsionales

Quienes solicitaron el Préstamo Solidario de 2021, donde esta Operación Renta cuenta con el cálculo y pago de la última cuota

Quienes crearon un emprendimiento en 2025 y recibieron ingresos por venta de productos o prestación de servicios

Todas las empresas

Además, se permite presentar la declaración, pese a no estar obligado, si se busca acceder a un beneficio tributario, como la rebaja de intereses por dividendos hipotecarios o el crédito por gastos en educación.