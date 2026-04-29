Operación Renta 2026: ¿Cuándo vence el plazo para enviar la declaración?
El SII entregará la devolución de impuestos según el día en que se realizó el trámite. Revisa aquí el calendario de pagos.
Actualmente se mantiene activo el trámite para realizar la Operación Renta, por lo que desde el Servicio de Impuestos Internos (SII) se recordaron las fechas disponibles para enviar la declaración.
Según informó el organismo, este jueves 30 de abril vence el plazo para declarar renta con pago de impuestos.
De no ser el caso, la fecha límite para concretar la gestión será el próximo viernes 8 de mayo.
Cabe recordar que el proceso tiene programada la devolución en plazos diferenciados, en función de cuándo se declaró, con el siguiente detalle:
- Los primeros depósitos corresponden a declaraciones realizadas del 1 al 8 de abril y llegan desde el 29 de abril.
- La segunda fecha abarca del 9 al 23 de abril y tiene fecha de pago para el 15 de mayo.
- El tercer plazo considera desde el 24 de abril al 8 de mayo, cuyo pago está programado para el 27 del próximo mes.
- En tanto, pagos mediante cheque tienen fecha para el 29 de mayo.
Quiénes deben hacer la declaración de renta
La declaración de renta se realiza en el sitio del SII, donde se requiere ingresar con Clave Tributaria o Clave Única.
Desde el SII se recuerda que deben realizar la declaración de renta de este año quienes se encuentren en las siguientes situaciones:
- Con ingresos anuales superiores a $11.265.804, salvo que correspondan a sueldos de un solo empleador
- Si se tuvo más de un empleador o pagador
- Trabajadores a honorarios que buscan optar a la cobertura parcial de cotizaciones previsionales
- Quienes solicitaron el Préstamo Solidario de 2021, donde esta Operación Renta cuenta con el cálculo y pago de la última cuota
- Quienes crearon un emprendimiento en 2025 y recibieron ingresos por venta de productos o prestación de servicios
- Todas las empresas
Además, se permite presentar la declaración, pese a no estar obligado, si se busca acceder a un beneficio tributario, como la rebaja de intereses por dividendos hipotecarios o el crédito por gastos en educación.
Lo Último
Lo más leído
1.
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.