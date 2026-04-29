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    Fallo de la Corte Suprema de EE.UU. debilita una herramienta fundamental de la Ley de Derechos Electorales

    Decisión judicial que dificulta que las minorías impugnen los mapas electorales por discriminación racial representa una victoria para los republicanos de Louisiana y la administración del presidente Donald Trump.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Votantes afroamericanos de Louisiana y defensores de los derechos civiles instan a la Corte Suprema a mantener un mapa electoral justo y representativo para el Congreso, ante la Corte Suprema de Estados Unidos, el 24 de marzo de 2025, en Washington, DC. Jemal Countess

    La Corte Suprema de Estados Unidos anuló este miércoles una disposición clave de la Ley de Derechos Electorales, dificultando así que las minorías impugnen los mapas electorales por discriminación racial, en virtud de esta histórica ley de derechos civiles. Esta decisión representa una victoria para los republicanos de Louisiana y la administración del presidente Donald Trump.

    Los magistrados, en un fallo de 6 a 3, impulsado por los miembros conservadores de la corte, bloquearon un mapa electoral que otorgaba a Louisiana un segundo distrito congresional de mayoría negra. Los tres magistrados liberales y algunos expertos legales denunciaron la decisión, calificándola de debilitamiento de la Sección 2 de la Ley de Derechos Electorales, promulgada por el Congreso para prohibir los mapas electorales que diluyeran la influencia de los votantes de minorías.

    La mayoría conservadora del tribunal determinó que el distrito, representado por la demócrata Cleo Fields, se basaba excesivamente en criterios raciales. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, había descrito el distrito como una “serpiente” que se extiende a lo largo de más de 320 kilómetros y conecta partes de las áreas de Shreveport, Alexandria, Lafayette y Baton Rouge.

    El reverendo Al Sharpton, presidente de la National Action Network, calificó la decisión como “una bala en el corazón del movimiento por el derecho al voto”.

    El Congreso aprobó la Sección 2 para prohibir los mapas electorales que menoscabaran la influencia de los votantes minoritarios, incluso sin prueba directa de intención racista. El juez Samuel Alito, quien redactó el fallo, escribió que el objetivo de la Sección 2 ahora debe ser hacer cumplir la prohibición constitucional de discriminación racial intencional, según la Decimoquinta Enmienda.

    “Solo entendida de esta manera, la Sección 2 de la Ley de Derechos Electorales se ajusta adecuadamente al poder de aplicación de la Decimoquinta Enmienda del Congreso”, escribió Alito.

    La Decimoquinta Enmienda, ratificada en 1870 tras la Guerra Civil estadounidense que puso fin a la esclavitud, autoriza al Congreso a aprobar leyes que garanticen que el derecho al voto no se niegue “por motivos de raza, color o condición previa de servidumbre”.

    Según The Associated Press, no está claro cuánto queda de la disposición conocida como Sección 2, pero el fallo podría abrir la puerta a que los estados gobernados por republicanos eliminen distritos electorales de población negra y latina que tienden a favorecer a los demócratas y afectan el equilibrio de poder en el Congreso. El presidente Donald Trump ya ha desatado una batalla nacional por la redistribución de distritos para impulsar las posibilidades republicanas.

    Louisiana, donde la población negra representa aproximadamente un tercio de la población, cuenta con seis distritos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Los votantes negros tienden a apoyar a los candidatos demócratas.

    En un proceso llamado redistribución de distritos, los límites de los distritos legislativos en todo Estados Unidos se reconfiguran para reflejar los cambios demográficos, según lo medido por el censo nacional que se realiza cada 10 años. La redistribución de distritos generalmente la llevan a cabo las legislaturas estatales una vez cada década.

    Las opiniones públicas sobre el papel de la raza en la delimitación de distritos electorales son diversas. Una encuesta de Reuters/Ipsos realizada este mes reveló que el 75% de los estadounidenses, incluyendo el 65% de los afroamericanos, opinaba que la raza no debería tenerse en cuenta al trazar los mapas de los distritos congresionales. Sin embargo, aproximadamente cinco de cada diez encuestados, y seis de cada diez afroamericanos, afirmaron que las comunidades que comparten características, incluyendo la raza, deberían estar representadas en el mismo distrito congresional.

    Más sobre:EE.UU.TrumpCorte SupremaLouisianaLey de Derechos Electoralesdiscriminación racialSección 2Decimoquinta EnmiendaMundo

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