A qué hora y dónde ver a Barcelona SC vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este miércoles la Universidad Católica tiene su próximo desafío por la Copa Libertadores, donde sale a la cancha en calidad de visitante ante Barcelona SC por la tercera fecha.

Los Cruzados llegan con intenciones de replicar la victoria que tuvieron ante Cruzeiro en la jornada anterior, mientras que los ecuatorianos vienen de caer ante Boca Juniors.

Cuándo juega Barcelona SC vs. UC

El partido de Barcelona SC contra Universidad Católica es este miércoles 29 de abril, a las 20:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Banco Pichincha de Quito, Ecuador.

Dónde ver a Barcelona SC vs. UC

El partido de Barcelona SC contra Universidad Católica se transmite en el canal ESPN5 .

Además, la cobertura online de la Copa Libertadores va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.