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    Culto

    Los Puentes de Madison llega al teatro con elenco nacional por primera vez

    La legendaria historia de amor de Robert James Waller, inmortalizada en cine por Meryl Streep y Clint Eastwood, se presenta en versión teatral desde el 7 de mayo al 28 de junio en la Sala Mori Parque Arauco. La obra es dirigida por Aranzazu Yankovic y protagonizada por Blanca Lewin y César Caillet.

    Por 
    Equipo de Culto

    MST Teatro trae a los escenarios nacionales una de las grandes historias de amor de la literatura contemporánea. Los Puentes de Madison, basada en la novela homónima de Robert James Waller y adaptada teatralmente por Fernando Masllorens y Federico González del Pino, se convierte en la primera producción escénica chilena en abordar este relato que conquistó al mundo entero a principios de los años noventa.

    La obra narra el encuentro entre Francesca Johnson, un ama de casa que vive con su familia en una granja de Iowa, y Robert Kincaid, fotógrafo de National Geographic que llega al condado de Madison a retratar sus puentes cubiertos. En apenas cuatro días, ambos viven un romance apasionado que empuja a Francesca a tomar una decisión que marcará su vida para siempre. Una historia sobre el amor, la renuncia y la memoria, tan poderosa en su sencillez como imborrable en su resonancia emocional.

    Al frente de la dirección escénica se encuentra Aranzazu Yankovic, quien aborda este montaje con una mirada íntima y despojada, poniendo en el centro la complejidad de los vínculos humanos y las elecciones que nos definen. El elenco principal está encabezado por Blanca Lewin en el rol de Francesca y César Caillet como Robert Kincaid, acompañados por Yosune González y Felipe Valenzuela.

    “Esta obra es una meditación sobre lo que elegimos guardar y lo que elegimos soltar. Queremos que el público se permita sentir sin pudor, que se reconozca en esa encrucijada universal que es el amor y el deber”, señala la directora Aranzazu Yankovic.

    La dirección técnica está a cargo de Gabriel Pozo, y la producción general recae en MST Teatro, compañía con una sólida trayectoria en la escena chilena y reconocida por poner en valor títulos de alcance internacional con estándares de alta exigencia artística.

    “Francesca es una mujer que carga en silencio una vida entera. Encontrarme con ella fue encontrarme con preguntas que todas y todos tenemos, pero pocas veces nos atrevemos a pronunciar en voz alta”, comenta Blanca Lewin, protagonista del montaje.

    Los Puentes de Madison se presenta en la Sala Mori Parque Arauco a partir del 7 de mayo y hasta el 28 de junio, con funciones de jueves a sábado a las 20:00 horas. Las entradas tienen un valor desde $20.000 y la obra está recomendada para mayores de 13 años. Una oportunidad única de presenciar en vivo una de las historias de amor más conmovedoras jamás escritas, esta vez con la voz y el alma del teatro nacional.

    Más sobre:ArteTeatroLos Puentes de MadisonArte Culto

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