La habilidad que puede proteger a niños y adolescentes de los peligros de las redes sociales, según una especialista. Foto: referencial.

Son múltiples las investigaciones que han advertido sobre cómo el uso de redes sociales por parte de niños puede generar una serie de consecuencias tanto en su salud física como mental.

Para proteger a los menores de los peligros que se pueden encontrar en Internet, así como de los efectos asociados a su uso a temprana edad, algunos especialistas han sugerido medidas como prohibir que las utilicen o retrasar la edad de acceso.

Otros han presentado propuestas que ponen mayor énfasis en fortalecer su capacidad para identificar potenciales riesgos.

La Dra. Maree Davies, quien ejerce como profesora titular de educación y práctica social en la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda, publicó en marzo un libro titulado Teaching Critical Thinking to Teenagers (Routledge, 2026).

Ahí, la experta plantea que enseñar pensamiento crítico a niños y adolescentes es fundamental para que puedan desenvolverse en un mundo en el que factores como la inteligencia artificial (IA), los algoritmos y las noticias falsas están cada vez más presentes.

En una reciente entrevista con CNN, abordó las claves de su nuevo libro.

La habilidad que puede proteger a niños y adolescentes de los peligros de las redes sociales, según una especialista. Foto: referencial.

Cómo desarrollar el pensamiento crítico puede proteger a los menores de los peligros de las redes sociales

Davies explicó que el pensamiento crítico “es la capacidad de cuestionar, analizar y evaluar cuidadosamente la información o las ideas antes de decidir qué creer o hacer” .

“A menudo implica considerar contraargumentos y sopesar la evidencia para determinar qué afirmación o argumento es el más sólido” .

De acuerdo a la especialista, “si entiendes el pensamiento crítico, cuando veas algo en Internet, tu mente automáticamente pensará: ‘Un momento, ¿es cierto? Quizás debería buscar más información. ¿Les pasa lo mismo a todos?’”.

“Enseñar a los adolescentes a hacer esto —sobre cualquier tema, no solo sobre redes sociales— es mejor que prohibirlas. Si las prohibimos, no es que los jóvenes se despierten el día de su decimosexto cumpleaños y de repente sean expertos en el uso de las redes sociales y entiendan cómo funcionan los algoritmos”, planteó Davies.

Y agregó: “La clave está en inculcarles autoeficacia. Si entienden cómo funcionan las diferentes plataformas y algoritmos, serán más astutos” .

Al ser consultada sobre cómo los padres pueden fortalecer el pensamiento crítico en sus hijos, Davies dijo que es importante fomentar la curiosidad y el cuestionamiento.

“Puedes decir cosas como: ‘Acabo de ver algo en las noticias. Dijeron tal cosa, y suena increíble. Vamos a investigar más’. Estás modelando ese comportamiento de investigar, consultar otras fuentes, ser curioso y mostrar interés por el mundo”.

“No le preguntarías a tu hijo de 14 años: ‘¿Qué pruebas tienes de eso?’. Dirías algo como: ‘No estoy seguro. ¿Qué has visto u oído que te hace pensar eso?’”, comentó a modo de ejemplo.

Recomendó a los padres que usen el pronombre “nosotros” para incentivarlos a investigar más sobre el tópico que estén evaluando. Por ejemplo, a través de frases como: “Vamos a buscarlo juntos”.

La experta subrayó que “es importante que los niños no se sientan solos” y que los padres tengan conversaciones con ellos regularmente .

“ Compartir historias y experiencias es fundamental . Entiendo perfectamente lo ocupados que están todos, pero no puedo enfatizar lo suficiente la importancia de dedicar tiempo a sentarse a charlar con los adolescentes. No se dejen intimidar por los portazos. Ese comportamiento es completamente normal en los adolescentes. Te alejan, pero en realidad buscan cercanía”.

En este sentido, recalcó al citado medio: “Cuando los adolescentes sienten que tienes una buena relación con ellos, es mucho más probable que acudan a ti si se obsesionan con noticias negativas en Internet, si son blanco de un grupo extremista o si se meten en un lío”.