En vivo: Atlético de Madrid recibe al Arsenal en la semifinal de la Champions League
El conjunto colchonero se mide a los Gunners en el estadio Metropolitano.
Minuto a minuto
Atlético de Madrid 0-0 Arsenal
1′. ¡Se inicia el partido!
Ya se juega en el estadio Metropolitano el duelo entre Atlético de Madrid y Arsenal.
Formación del Arsenal
Formación del Atlético de Madrid
Bienvenidos. Atlético de Madrid se mide ante el Arsenal en la semifinal de ida de la Champions League. Puedes vivir el partido junto a El Deportivo.
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