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    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Gremio por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    Los árabes reciben a su rival en el Estado Municipal de La Cisterna para un duelo clave por la tercera fecha.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Gremio por la Copa Sudamericana en TV y streaming. Foto referencial de archivo DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

    Este miércoles Palestino juega de local y recibe la visita de Gremio de Porto Alegre, en el marco de la tercera fecha de la Copa Sudamericana.

    Los Árabes van en busca de los puntos que les permitan mantenerse en pie dentro del Grupo F y llegan tras caer ante Montevideo City Torque, mientras que su rival viene de vencer a Deportivo Riestra.

    Cuándo juega Palestino vs. Gremio

    El partido de Palestino contra Gremio es este miércoles 29 de abril, a las 20:30 horas.

    Los clubes se miden en el Estadio Municipal de La Cisterna, Región Metropolitana.

    Dónde ver a Palestino vs. Gremio

    El partido de Palestino contra Gremio se transmite en el canal DSports de DirecTV.

    Este cruce también se encuentra de forma online mediante la plataforma DGO.

    Más sobre:FútbolCopa SudamericanaSudamericanaPalestinoGremioPalestino - GremioDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

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