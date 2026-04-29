De Grange explica “ajustes de perillas” para recorte del 3%: no más compra de buses de dos pisos entre las medidas

En el marco del recorte presupuestario del 3%, el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Louis de Grange, confirmó que desde el gobierno ya no comprarán buses de dos pisos, asegurando que “tienen muchas dificultades operacionales” y “son muchísimo más caros”.

En conversación con radio Duna, el secretario de Estado fue consultado sobre las áreas que podrían verse afectadas en la cartera por la decisión del gobierno de efectuar un recorte en todos los ministerios, en lo que señaló que están realizando “ajustes de perillas” que permiten reducción de costos sin “afectar la calidad del servicio”.

En ese contexto, explicó que durante el horario nocturno se han hecho modificaciones en torno a los buses articulados, conocidos como “oruga”, los cuales no funcionarán de noche, siendo reemplazados por buses de 12 metros, esto porque son “el doble de caros (...) Está reemplazando un bus más caro por uno más barato porque son muy poquitos los pasajeros ”.

En esa línea, descartó que hubiera una afectación en la frecuencia de buses, ni tampoco en la calidad.

Respecto a los buses de dos pisos, el ministro De Grange confirmó que no se realizarán más compras de este tipo de transporte. Esto, según argumentó, porque “tienen muchas dificultades operacionales, no pueden andar por todas las calles; al revés, tienen recorridos muy acotados, son muchísimo más caros, no existen los repuestos, hay que mandarlos a comprar desde China, es carísimo porque la escala de producción es muy baja; además, tienen peor calidad de servicio”.

Añadiendo que “los buses de dos pisos son más lentos que los otros porque pasan más tiempo en cada parada, porque las personas tienen que subir al segundo piso y eso es más lento”.

El ministro aclaró que estos son parte de los ajustes de “perillas” que están realizando en torno al 3%, y descartó que se vaya a descontinuar algún programa del ministerio por ese motivo.