Sorteo define a cuatro integrantes del Consejo Ético del Poder Judicial

La tarde de este miércoles se levó a cabo el sorteo para elegir a cuatro integrantes del primer Consejo Ético del Poder Judicial.

El sorteo definió cuatro nombres y sus reemplazos en caso de que no puedan asumir.

La definición se efectuó mediante un sorteo electrónico de carácter público a cargo del secretario de la Corte Suprema.

El ministro de la Corte Suprema Omar Astudillo, la ministra de la Corte de Apelaciones de Talca Marisol Ponce, el juez del Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso Sergio Pizarro y la jueza del Juzgado de Garantía de Rancagua Jessica Bascuñán, fueron sorteados como titulares.

El Código de Ética del Poder Judicial, aprobado en noviembre pasado, creó un Consejo Ético de naturaleza preventiva, consultiva y orientadora.

La función esencial de este consejo será contribuir al discernimiento ético de jueces y juezas mediante la emisión y divulgación de recomendaciones.

El Consejo Ético no cumplirá funciones jurisdiccionales o disciplinarias, no es un órgano de resolución de conflictos ni es competente para recibir denuncias, juzgar conductas pasadas o adjudicar derechos.

Se va a componer de un integrante de la primera categoría del escalafón primario, uno de la segunda categoría del escalafón primario dos integrantes de las categorías tercera a séptima del escalafón primario.

El quinto integrante debe ser un académico con formación en filosofía o ética aplicada, perteneciente a una universidad del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch).

El académico será elegido por los miembros judiciales del consejo, una vez constituido, por mayoría simple.

Se abrirá un periodo de postulación y se extenderá una comunicación a todas las universidades del Cruch para que propongan a la o las personas que cumplan con el perfil requerido.

El Consejo Ético deberá quedar completamente constituido a más tardar en junio de este año y comenzará sus funciones el 1 de julio.