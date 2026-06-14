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    Thomas Berthold, campeón del mundo en 1990: “Esta Alemania es bastante discreta”

    El exzaguero analiza con El Deportivo y advierte la poca efervescencia que existe en su país sobre lo que pueda hacer su equipo nacional: “Está muy lejos de los favoritos al título”.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    La selección de Alemania debuta ante Curazao.

    Alemania vive un profundo recambio futbolístico. Así lo reconoce el exdefensor Thomas Berthold (61), campeón del mundo con los germanos en Italia ’90. En conversación con El Deportivo, realiza un crítico análisis de la Mannschaft y advierte que esta generación es bastante discreta”.

    ¿Qué ambiente hay Alemania?

    Tengo que ser sincero. En Alemania no existe tanto entusiasmo con lo que pueda hacer la selección en la Copa del Mundo, como sí ha ocurrido en ediciones anteriores, cuando había mucha efervescencia sobre un posible primer lugar.

    ¿A qué se debe?

    Lo que pasa es que esta generación de jugadores es bastante discreta, lo que implica que no se cifren muchas esperanzas. De acuerdo con lo que hemos visto en la previa de la Copa del Mundo y en las Eliminatorias Europeas, esta es una escuadra que puede llegar a los cuartos de final, pero no es de los mejores equipos internacionales. Está muy lejos de los márgenes que pueden alcanzar los favoritos al título.

    Pero Alemania siempre es favorita...

    No… yo creo que esa historia ha terminado. Falta mucha calidad de jugadores en esta versión de Alemania. No hay volantes de categoría, faltan defensores centrales fuertes, no tiene mediocampistas centrales de nivel, tampoco cuenta con atacantes… Faltan muchas cosas.

    ¿Cuál es su gran fortaleza?

    Tiene muy pocos puntos de fuerza. En ese argumento solo pondría a dos o tres jugadores que pueden marcar diferencia. Florian Wirtz tiene un gran potencial, yo creo que es un fuera de serie. Después está Kai Havertz del Arsenal de Inglaterra, pero no sé si llega en un buen momento físico, porque tiene cierta tendencia a las lesiones y eso ha marcado su carrera en el equipo alemán. El otro es Jamal Musiala, quien ha tenido inconvenientes graves en esta última temporada y hace poco que se está recuperando. Para mí, Musiala ha arribado al Mundial demasiado pronto, se ha apurado demasiado su regreso, eso puede perjudicar al jugador y también a la selección.

    ¿Cuál es la debilidad de este equipo germano?

    Tiene muchos puntos flacos, pero la debilidad que más ha mostrado en en los últimos dos años es la cantidad de goles fáciles que ha recibido, principalmente por desconcentraciones de los futbolistas. Alemania no tiene la calidad de antes en la fase defensiva y eso es algo que los rivales pueden explotar.

    ¿Y cuál es el jugador clave de esta escuadra teutona?

    Como te decía, el gran líder dentro de la cancha tiene que ser Wirtz. Musiala, seguramente, es el de mayor talento, pero como te decía, la lesión que lo ha tenido afuera es demasiado grave. Ha estado fuera por mucho tiempo, ha hecho muy pocos partidos con el Bayern Múnich, solo regresó a la acción a finales de enero y tampoco lo ha hecho al ciento por ciento. Es un jugador que todavía no es todavía en forma.

    ¿Cómo analiza este grupo E con Curazao, Costa de Marfil y Ecuador?

    Ecuador será la escuadra más difícil. A los otros dos oponentes Alemania les debería ganar sin problemas. Pero el torneo comienza con los octavos de final, cuando hay 16 escuadras en competencia. La segunda ronda tampoco debiera ser un buen parámetro.

    ¿Qué país es el favorito al título?

    Hay tres escuadras que son las más potentes. El campeón de Europa, España, tiene todos los méritos para su segundo título. Pero Francia pasa por un buen momento y Argentina es el actual monarca, eso lo hace muy fuerte.

    ¿Quién será el jugador más importante del Mundial?

    Lamine Yamal del Barcelona tiene grandes opciones. El español pasa por un gran momento. A pesar de que tiene solo 18 años, ya ha hecho cosas importantes en el fútbol, como ser finalista en la elección del Balón de Oro. Ha hecho una gran temporada con Barcelona y, claramente, puede ser el gran protagonista en esta Copa del Mundo.

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