SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Alemania consigue una revitalizadora goleada sobre Luxemburgo para tomar el liderato en su grupo eliminatorio

La Mannschaft venció 4-0 al equipo ducal y ahora tiene 6 puntos en tres partidos en el Grupo A, aunque solo por diferencia de goles. En Francia, la escuadra local ganó a Azerbaiyán con una nueva conquista de Kylian Mbappé.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Alemania goleó a Luxemburgo.

Alemania vuelve a sonreír. La selección de ese país, cuatro veces campeona del mundo, goleó 4-0 a Luxemburgo en el PreZero Arena de la pequeña localidad Sinsheim por las eliminatorias a la Copa del Mundo. Triunfo que le permite a los teutones alcanzar el liderato del Grupo A, aunque solo por diferencia de goles.

La Mannschaft había dejado una floja imagen en la carrera por llegar a la próxima Copa del Mundo. La derrota de 2-0 ante Eslovaquia, por este mismo torneo, solo fue equilibrada con el 3-1 contra Irlanda del Norte, en la última presentación. Si embargo, el funcionamiento del equipo que dirige Julian Nagelsmann.

Pero ante el modesto rival de turno, la escuadrea germana fue un verdadero torbellino. Antes de los 10 minutos ya había llegado con claridad para abrir la cuenta. Incluso, el cuerpo arbitral anuló un gol a Serge Gnabry por posición de adelanto.

A los 12 minutos, un impecable tiro libre ejecutado por el lateral del Leipzig David Raum permitió a los locales soltarse aún más en la cancha con el 1-0, para así cimentar una eventual goleada.

Instantes más tarde, a los 19’, una gran jugada de Gnabry solo pudo ser ensuciada con la mano en el área de Dirk Carlson. El árbitro serbio Pavle Ilic advirtió el penal y expulsó al luxemburgués. Joshua Kimmich ejecutó con elegancia y puso el 2-0.

Si antes de los goles el partido era un monólogo, después de la roja el equipo ducal no pasó más la mitad de la cancha. Sin embargo, el 3-0 de los teutones solo llegó al inicio de la segunda parte, a los 48 minutos, tras una gran definición de Gnabry, quien lo había buscado en toda la jornada.

Solo segundos más tarde, el capitán Kimmich puso segunda cifra personal muy cerca de la portería para colocar la cuarta cifra contra un adversario que hace rato estaba grogui.

Suficiente para sumar 6 puntos en el Grupo A, los mismos que Eslovaquia e Irlanda del Norte, pero con una diferencia de goles de +4, contra 2 de los británicos y 1 para para los eslavos. El lunes, los germanos visitan a los norirlandeses que vencieron 2-0 a los eslovacos.

Gana Francia

Los galos despertaron tarde en el Parc des Princes de París para golear 3-0 a Azerbaiyán. Recién en los descuentos del primer tiempo, Kylia Mbappé abrió la cuenta para sumar 10 partidos consecutivos marcando goles. Adrien Rabiot (69’) y Florian Thauvin (84’), cerraron cifras.

Les Blues son punteros en el Grupo D con 9 puntos en tres partidos. Segundo quedó Ucrania con 4 unidades, después de vencer por un abultado 5-3 en Islandia.

En el Grupo J, Bélgica no pudo ante Macedonia del Norte, selección balcánica que rescató un valioso empate sin goles en su visita a Gante. Resultado que permite a los visitantes mantenerse en el liderato con 12 unidades, una más que los Diablos Rojos. En el otro duelo de este grupo, Kazajstán venció 4-0 a Liechtenstein.

En el B, Suiza ganó 2-0 en Suecia para mantenerse al tope de las clasificaciones, misma zona en la que Kosovo y Eslovenia empataron sin goles.

Más sobre:FútbolEliminatorias de EuropaSelección de AlemaniaSelección de Francia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

En carta al Presidente Boric, diputados RN solicitan salida de ministra Orellana por caso Nabila Rifo

Trump anuncia un arancel adicional de 100% a China y controles en la exportación de software

Formalizan a suspendido fiscal Carlos Palma por revelación de secreto en causa por tráfico de drogas: queda con arraigo nacional

Macron vuelve a nombrar a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro cuatro días después de su dimisión

Paro en terminal portuario de Valparaíso cumple 10 días y no tiene visos de concluir

Acusa falta de apoyo de la mesa nacional: diputada Marzán renuncia a la presidencia regional de Valparaíso del PPD

Lo más leído

1.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

2.
Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

3.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

4.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

5.
Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Decretan amenaza de tsunami para Antártica chilena por sismo de magnitud 7,8

Decretan amenaza de tsunami para Antártica chilena por sismo de magnitud 7,8

Anuncian maratón de 31 Minutos para este fin de semana: revisa los horarios de TV y streaming

Anuncian maratón de 31 Minutos para este fin de semana: revisa los horarios de TV y streaming

Anuncian concierto de Soda Stereo en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Anuncian concierto de Soda Stereo en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

En carta al Presidente Boric, diputados RN solicitan salida de ministra Orellana por caso Nabila Rifo
Chile

En carta al Presidente Boric, diputados RN solicitan salida de ministra Orellana por caso Nabila Rifo

Formalizan a suspendido fiscal Carlos Palma por revelación de secreto en causa por tráfico de drogas: queda con arraigo nacional

Acusa falta de apoyo de la mesa nacional: diputada Marzán renuncia a la presidencia regional de Valparaíso del PPD

Trump anuncia un arancel adicional del 100% a China y controles en la exportación de software
Negocios

Trump anuncia un arancel adicional del 100% a China y controles en la exportación de software

Paro en terminal portuario de Valparaíso cumple 10 días y no tiene visos de concluir

Nicolás Eyzaguirre estima que el ajuste fiscal de US$ 6.000 millones de Kast llevaría a Chile a una recesión

Los daños que dejó el intenso sismo magnitud 7.4 en Filipinas este viernes
Tendencias

Los daños que dejó el intenso sismo magnitud 7.4 en Filipinas este viernes

Por qué algunos famosos de Chile están subiendo videos mirando a la cámara en silencio

Quién es José Jerí, el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

Con lo mejor que tiene: revisa el once de la Roja para enfrentar a Perú
El Deportivo

Con lo mejor que tiene: revisa el once de la Roja para enfrentar a Perú

Alfredo Stöhwing advierte las graves consecuencias de un nuevo rechazo de los estados financieros de Blanco y Negro

Alemania consigue una revitalizadora goleada sobre Luxemburgo para tomar el liderato en su grupo eliminatorio

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Dënver le canta a las penas del mundo y el corazón en “A Pedacitos”: escúchalo aquí
Cultura y entretención

Dënver le canta a las penas del mundo y el corazón en “A Pedacitos”: escúchalo aquí

Sombra adelanta su segundo disco con el single “Para no regresar”: escúchalo aquí

Florencia Lira estrena “Lilit”: un regreso con luces, sombras y baile

Macron vuelve a nombrar a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro cuatro días después de su dimisión
Mundo

Macron vuelve a nombrar a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro cuatro días después de su dimisión

Las reacciones en Estados Unidos al Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado

Las dudas sobre el plan de paz para Gaza y la incertidumbre sobre cuánto puede perdurar

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa
Paula

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida