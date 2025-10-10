Alemania consigue una revitalizadora goleada sobre Luxemburgo para tomar el liderato en su grupo eliminatorio

Alemania vuelve a sonreír. La selección de ese país, cuatro veces campeona del mundo, goleó 4-0 a Luxemburgo en el PreZero Arena de la pequeña localidad Sinsheim por las eliminatorias a la Copa del Mundo. Triunfo que le permite a los teutones alcanzar el liderato del Grupo A, aunque solo por diferencia de goles.

La Mannschaft había dejado una floja imagen en la carrera por llegar a la próxima Copa del Mundo. La derrota de 2-0 ante Eslovaquia, por este mismo torneo, solo fue equilibrada con el 3-1 contra Irlanda del Norte, en la última presentación. Si embargo, el funcionamiento del equipo que dirige Julian Nagelsmann.

Pero ante el modesto rival de turno, la escuadrea germana fue un verdadero torbellino. Antes de los 10 minutos ya había llegado con claridad para abrir la cuenta. Incluso, el cuerpo arbitral anuló un gol a Serge Gnabry por posición de adelanto.

A los 12 minutos, un impecable tiro libre ejecutado por el lateral del Leipzig David Raum permitió a los locales soltarse aún más en la cancha con el 1-0, para así cimentar una eventual goleada.

Instantes más tarde, a los 19’, una gran jugada de Gnabry solo pudo ser ensuciada con la mano en el área de Dirk Carlson. El árbitro serbio Pavle Ilic advirtió el penal y expulsó al luxemburgués. Joshua Kimmich ejecutó con elegancia y puso el 2-0.

Si antes de los goles el partido era un monólogo, después de la roja el equipo ducal no pasó más la mitad de la cancha. Sin embargo, el 3-0 de los teutones solo llegó al inicio de la segunda parte, a los 48 minutos, tras una gran definición de Gnabry, quien lo había buscado en toda la jornada.

Solo segundos más tarde, el capitán Kimmich puso segunda cifra personal muy cerca de la portería para colocar la cuarta cifra contra un adversario que hace rato estaba grogui.

Suficiente para sumar 6 puntos en el Grupo A, los mismos que Eslovaquia e Irlanda del Norte, pero con una diferencia de goles de +4, contra 2 de los británicos y 1 para para los eslavos. El lunes, los germanos visitan a los norirlandeses que vencieron 2-0 a los eslovacos.

Gana Francia

Los galos despertaron tarde en el Parc des Princes de París para golear 3-0 a Azerbaiyán. Recién en los descuentos del primer tiempo, Kylia Mbappé abrió la cuenta para sumar 10 partidos consecutivos marcando goles. Adrien Rabiot (69’) y Florian Thauvin (84’), cerraron cifras.

Les Blues son punteros en el Grupo D con 9 puntos en tres partidos. Segundo quedó Ucrania con 4 unidades, después de vencer por un abultado 5-3 en Islandia.

En el Grupo J, Bélgica no pudo ante Macedonia del Norte, selección balcánica que rescató un valioso empate sin goles en su visita a Gante. Resultado que permite a los visitantes mantenerse en el liderato con 12 unidades, una más que los Diablos Rojos. En el otro duelo de este grupo, Kazajstán venció 4-0 a Liechtenstein.

En el B, Suiza ganó 2-0 en Suecia para mantenerse al tope de las clasificaciones, misma zona en la que Kosovo y Eslovenia empataron sin goles.