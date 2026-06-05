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    “No se ve bien”: figura de Alemania se lesiona y pone en riesgo su participación a seis días del Mundial

    Lennart Karl no completó el entrenamiento de este viernes y fue trasladado a un hospital para realizarse exámenes.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “No se ve bien”: figura de Alemania se lesiona y pone en riesgo su participación a seis días del Mundial.

    Se encienden las alarmas en Alemania. A menos de una semana del Mundial, Lennart Karl sufre una lesión durante el entrenamiento de este viernes. Faltan nueve días el estreno de Die Mannschaft en el certamen. Debutan frente a Curazao el 14 de junio.

    El incidente ocurrió en la última práctica previa al amistoso frente a Estados Unidos, programado para este sábado en Chicago. El técnico Julian Nagelsmann confirmó que el futbolista de 18 años fue trasladado a un hospital para realizarse exámenes.

    “Lennart Karl se lesionó hoy en el entrenamiento. No se ve bien. Fue llevado al hospital y será examinado. Tenemos que esperar el diagnóstico y ver si puede jugar el Mundial o si debemos convocar a un reemplazante”, señaló el técnico alemán.

    Karl en un partido de Champions League. Foto: @fcbayern

    Karl llegó a la convocatoria mundialista después de consolidarse durante la temporada con Bayern Múnich. Su rendimiento le permitió debutar con la selección germana en marzo y posteriormente ganarse un lugar en la nómina de 26 jugadores para la Copa del Mundo.

    En los últimos días, además, había aumentado sus opciones de ser titular. El atacante fue incluido desde el inicio en el amistoso ante Finlandia. Nagelsmann había destacado su capacidad para generar ocasiones de gol. También valoró que juega en distintas posiciones.

    Ahora la lesión abre un escenario de incertidumbre para una de las principales irrupciones del fútbol alemán en la última temporada. El cuerpo técnico esperará los resultados de los exámenes para determinar si Karl puede mantenerse en la convocatoria.

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    Más sobre:Mundial 2026FútbolFútbol InternacionalAlemaniaSelección de AlemaniaLennart Karl

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