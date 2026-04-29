Detienen a sujeto que tenía plantación de marihuana en su patio en Ñuñoa: se encontraron 42 plantas

Un sujeto fue detenido por personal de la Sección de Investigación Policial de Carabineros, luego de que se descubriera que mantenía una plantación de Marihuana en el patio de su casa en Ñuñoa.

A raíz de una llamada anónima al 133 de Carabineros, es que personal policial concurrió al domicilio del sujeto ubicado en calle Sucre, encontrando 42 plantas de marihuana.

En la ocasión, además se encontraron diferentes elementos de cultivo, y cannabis dosificada que superaba el medio kilo.

El sujeto, de 39 años, no tenía antecedentes, y fue detenido por personal policial, quedando a disposición de la justicia.