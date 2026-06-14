SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Subsecretario Pavez reafirma que Zaliasnik seguirá como embajador en Israel pese a investigación en su contra

    El subsecretario del Interior sostuvo que la indagatoria abierta por el Ministerio Público no ha sido un obstáculo para que el diplomático asuma sus funciones y aseguró que el gobierno respetará la autonomía de la Fiscalía.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Subsecretario Pavez reafirma que Zaliasnik seguirá como embajador en Israel pese a investigación en su contra. En la imagen, Máximo Pavez y Gabriel Zaliasnik.

    El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, abordó este domingo la situación del nuevo embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, quien es investigado por el Ministerio Público a raíz de una denuncia vinculada a sus presuntos contactos con el abogado Luis Hermosilla.

    En entrevista con Mesa Central, de Canal 13, Pavez reafirmó la postura del gobierno y sostuvo que la indagatoria no impedirá, por ahora, que el diplomático continúe en sus funciones.

    “El ministro de Relaciones Exteriores ha sido muy claro. Esta es una investigación que se ha abierto con ocasión de una denuncia de parlamentarios. Eso para el gobierno no ha significado un obstáculo para que el embajador asuma sus funciones”, señaló.

    El subsecretario agregó que el Ejecutivo será respetuoso de la autonomía del Ministerio Público y de las diligencias que se desarrollen en el marco de la causa.

    Subsecretario Pavez reafirma que Zaliasnik seguirá como embajador en Israel pese a investigación en su contra. En la imagen, Gabriel Zaliasnik, embajador de Chile en Israel. Foto: Juan Farias / La Tercera

    “Respetamos plenamente la autonomía del Ministerio Público para llevar adelante sus diligencias”, afirmó Pavez.

    La situación de Zaliasnik se abrió luego de que la Fiscalía iniciara una investigación tras una denuncia presentada por el diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini, ambos del Partido Socialista, a raíz de antecedentes vinculados al denominado caso Hermosilla.

    Según los antecedentes de la denuncia, los parlamentarios solicitaron indagar eventuales delitos asociados a los diálogos entre Zaliasnik y Hermosilla, entre ellos presunta malversación de caudales públicos, fraude al Fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias e interceptación ilegal de comunicaciones.

    Pavez evitó adelantar escenarios y planteó que el proceso penal tiene etapas específicas que permitirán delimitar eventuales responsabilidades.

    Subsecretario Pavez reafirma que Zaliasnik seguirá como embajador en Israel pese a investigación en su contra. En la image, el abogado, Luis Hermosilla.

    “El proceso penal tiene hitos específicos que van a ir delineando la responsabilidad. Mientras no tengamos en el proceso penal algo distinto al embajador Zaliasnik, él sigue en sus funciones”, sostuvo.

    Consultado por si una eventual formalización podría cambiar el criterio del gobierno, el subsecretario respondió que no quería anticipar definiciones.

    “Que se pueda formalizar, que exista una acusación, que exista una eventual condena, yo no me quiero adelantar en ningún caso”, afirmó.

    Subsecretario Pavez reafirma que Zaliasnik seguirá como embajador en Israel pese a investigación en su contra. En la imagen, Máximo Pavez. SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    En esa línea, Pavez insistió en que, con los antecedentes disponibles hasta ahora, la postura del Ejecutivo es colaborar con la investigación y mantener al embajador en el cargo.

    “Con la información que tenemos, el gobierno respeta la autonomía del Ministerio Público, va a dar todas las facilidades para que esa investigación se lleve adelante, como con cualquier ciudadano, y por ahora el embajador sigue en su función”, cerró.

    Más sobre:Máximo PavezGabriel ZaliasnikIsraelEmbajadaLuis HermosillaGobiernoLa MonedaCancillerRelaciones ExterioresMinisterio del Interior

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Arrau visita a carabineros hospitalizados y subraya importancia de reforzar protección a funcionarios

    Subsecretario Pavez defiende cobros del CAE y apunta al gobierno anterior por irregularidades en el Censo

    Minvu entrega más de 2 mil subsidios DS1 y anuncia nuevo tramo para sectores medios

    Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona en Peñalolén: delincuentes fueron hallados en San Ramón

    Choque de dos helicópteros en pleno vuelo deja seis fallecidos en Brasil

    Fujimori sobrepasa por más de 18 mil votos a Sánchez con 98,55% de las actas escrutadas

    Lo más leído

    1.
    Diputado José Antonio Kast: “El FA tiene la costumbre de no pensar en las consecuencias, como si estuvieran jugando monopoly”

    Diputado José Antonio Kast: “El FA tiene la costumbre de no pensar en las consecuencias, como si estuvieran jugando monopoly”

    2.
    El desembarco de Kast en La Moneda: 100 días de una instalación turbulenta

    El desembarco de Kast en La Moneda: 100 días de una instalación turbulenta

    3.
    Subsecretario Pavez defiende cobros del CAE y apunta al gobierno anterior por irregularidades en el Censo

    Subsecretario Pavez defiende cobros del CAE y apunta al gobierno anterior por irregularidades en el Censo

    4.
    Alejandro Irarrázaval, el hombre del presidente

    Alejandro Irarrázaval, el hombre del presidente

    5.
    Oficialismo advierte incoherencia en el relato de seguridad de La Moneda al tributar casas de apuesta ilegales

    Oficialismo advierte incoherencia en el relato de seguridad de La Moneda al tributar casas de apuesta ilegales

    6.
    Gobierno evalúa que ingreso a redes sociales sea con Clave Única para restringir acceso a menores de edad

    Gobierno evalúa que ingreso a redes sociales sea con Clave Única para restringir acceso a menores de edad

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Costa de Marfil vs. Ecuador en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Costa de Marfil vs. Ecuador en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Concepción en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Concepción en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Países Bajos vs. Japón en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Países Bajos vs. Japón en TV y streaming

    Subsecretario Pavez reafirma que Zaliasnik seguirá como embajador en Israel pese a investigación en su contra
    Chile

    Subsecretario Pavez reafirma que Zaliasnik seguirá como embajador en Israel pese a investigación en su contra

    Arrau visita a carabineros hospitalizados y subraya importancia de reforzar protección a funcionarios

    Subsecretario Pavez defiende cobros del CAE y apunta al gobierno anterior por irregularidades en el Censo

    Sólo nueve comunas de la RM tienen capacidad para atender y orientar a emprendedores de forma efectiva
    Negocios

    Sólo nueve comunas de la RM tienen capacidad para atender y orientar a emprendedores de forma efectiva

    Los gerentes generales más longevos y los debutantes en el Ipsa

    José Manuel Mena y Operación Tokio: “No hay ninguna industria inmune al crimen organizado”

    Cómo impulsar la creatividad y aplicarla en distintos ámbitos de nuestras vidas, según Trini Guzmán
    Tendencias

    Cómo impulsar la creatividad y aplicarla en distintos ámbitos de nuestras vidas, según Trini Guzmán

    ¿Es cierto que hablarle a nuestras plantas hace que crezcan más sanas? Esto dice la ciencia

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista

    La primera gran polémica del Mundial: la FIFA revela “breve interrupción técnica” del VAR en cuestionado penal de Suiza ante Qatar
    El Deportivo

    La primera gran polémica del Mundial: la FIFA revela “breve interrupción técnica” del VAR en cuestionado penal de Suiza ante Qatar

    Lewis Hamilton rompe su maleficio con Ferrari en Barcelona: gana una carrera tras dos años y enciende la Fórmula 1

    Dos favoritos hacen su estreno en el Mundial: cuáles son los partidos y quiénes transmiten la jornada de este domingo

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo
    Tecnología

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Vito, sálvame, que me ahogo: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Vito, sálvame, que me ahogo: un relato de Jaime Bayly

    Feltrinelli: la herencia intelectual de un editor revolucionario desembarca en español

    Lalo Ibeas se reinventa a ritmo de cumbia picaresca: “Sentí un llamado. Esto lo tengo que hacer yo”

    Choque de dos helicópteros en pleno vuelo deja seis fallecidos en Brasil
    Mundo

    Choque de dos helicópteros en pleno vuelo deja seis fallecidos en Brasil

    Fujimori sobrepasa por más de 18 mil votos a Sánchez con 98,55% de las actas escrutadas

    Trump califica de desproporcionado ataque israelí a Beirut y pide calma: asegura que acuerdo con Irán está “muy cerca”

    Ser madre con trastorno bipolar
    Paula

    Ser madre con trastorno bipolar

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano

    No es estrés, es la perimenopausia