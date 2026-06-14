Subsecretario Pavez reafirma que Zaliasnik seguirá como embajador en Israel pese a investigación en su contra. En la imagen, Máximo Pavez y Gabriel Zaliasnik.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, abordó este domingo la situación del nuevo embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, quien es investigado por el Ministerio Público a raíz de una denuncia vinculada a sus presuntos contactos con el abogado Luis Hermosilla.

En entrevista con Mesa Central, de Canal 13, Pavez reafirmó la postura del gobierno y sostuvo que la indagatoria no impedirá, por ahora, que el diplomático continúe en sus funciones.

“El ministro de Relaciones Exteriores ha sido muy claro. Esta es una investigación que se ha abierto con ocasión de una denuncia de parlamentarios. Eso para el gobierno no ha significado un obstáculo para que el embajador asuma sus funciones”, señaló.

El subsecretario agregó que el Ejecutivo será respetuoso de la autonomía del Ministerio Público y de las diligencias que se desarrollen en el marco de la causa.

Subsecretario Pavez reafirma que Zaliasnik seguirá como embajador en Israel pese a investigación en su contra. En la imagen, Gabriel Zaliasnik, embajador de Chile en Israel. Foto: Juan Farias / La Tercera

“Respetamos plenamente la autonomía del Ministerio Público para llevar adelante sus diligencias”, afirmó Pavez.

La situación de Zaliasnik se abrió luego de que la Fiscalía iniciara una investigación tras una denuncia presentada por el diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini, ambos del Partido Socialista, a raíz de antecedentes vinculados al denominado caso Hermosilla.

Según los antecedentes de la denuncia, los parlamentarios solicitaron indagar eventuales delitos asociados a los diálogos entre Zaliasnik y Hermosilla, entre ellos presunta malversación de caudales públicos, fraude al Fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias e interceptación ilegal de comunicaciones.

Pavez evitó adelantar escenarios y planteó que el proceso penal tiene etapas específicas que permitirán delimitar eventuales responsabilidades.

Subsecretario Pavez reafirma que Zaliasnik seguirá como embajador en Israel pese a investigación en su contra. En la image, el abogado, Luis Hermosilla.

“El proceso penal tiene hitos específicos que van a ir delineando la responsabilidad. Mientras no tengamos en el proceso penal algo distinto al embajador Zaliasnik, él sigue en sus funciones”, sostuvo.

Consultado por si una eventual formalización podría cambiar el criterio del gobierno, el subsecretario respondió que no quería anticipar definiciones.

“Que se pueda formalizar, que exista una acusación, que exista una eventual condena, yo no me quiero adelantar en ningún caso”, afirmó.

Subsecretario Pavez reafirma que Zaliasnik seguirá como embajador en Israel pese a investigación en su contra. En la imagen, Máximo Pavez. SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

En esa línea, Pavez insistió en que, con los antecedentes disponibles hasta ahora, la postura del Ejecutivo es colaborar con la investigación y mantener al embajador en el cargo.

“Con la información que tenemos, el gobierno respeta la autonomía del Ministerio Público, va a dar todas las facilidades para que esa investigación se lleve adelante, como con cualquier ciudadano, y por ahora el embajador sigue en su función”, cerró.