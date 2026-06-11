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    Política

    La Moneda monitorea situación de Zaliasnik tras apertura de investigación por chats con Hermosilla

    La Fiscalía acogió una denuncia presentada por parlamentarios socialistas tras revelarse conversaciones entre el embajador designado en Israel y el penalista Luis Hermosilla. En el gobierno aseguran que, por ahora, no existe intención de revertir su nominación.

    Rocío LatorrePor 
    Rocío Latorre
    Foto: Juan Farias / La Tercera

    En estado de monitoreo. Así describen en La Moneda la situación de Gabriel Zaliasnik -recientemente nominado como embajador de Chile en Israel por el Presidente José Antonio Kast- luego de que el Ministerio Público decidiera abrir una investigación a raíz de sus conversaciones con el abogado Luis Hermosilla, figura central del denominado caso Audio.

    La decisión de la Fiscalía se produjo este miércoles, cuando acogió una denuncia presentada por el diputado Daniel Manouchehri (PS) y la senadora Daniella Cicardini (PS), quienes solicitaron indagar los antecedentes surgidos tras la revelación de chats entre Zaliasnik y Hermosilla.

    La situación irrumpió justo cuando el abogado se preparaba para asumir una de las destinaciones diplomáticas consideradas estratégicas por el actual gobierno.

    Y es que desde el inicio de la administración Kast, uno de los objetivos en política exterior fue recomponer plenamente las relaciones con Israel, luego de los sucesivos impasses diplomáticos registrados durante el gobierno anterior, entre ellos las controversias vinculadas a la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae) y la salida de agregados militares.

    En ese contexto, Zaliasnik apareció como una carta atractiva para encabezar la representación chilena en Tel Aviv, tanto por su trayectoria profesional como por sus vínculos con la comunidad judía.

    Sin embargo, según afirman fuentes de gobierno, durante las conversaciones preliminares destinadas a evaluar su eventual nombramiento, habría puesto al tanto que mantenía intercambios de mensajes con Hermosilla, antecedente que habría sido conocido antes de concretarse su nominación.

    Por lo mismo, aunque en Palacio observan con atención la evolución de la causa, recalcan que la apertura de una investigación no implica, por sí sola, un cambio en la decisión adoptada por el Ejecutivo.

    Así lo transmitió este jueves el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez, quien evitó profundizar sobre el caso. “Una investigación no modifica las decisiones que se han tomado. Nosotros somos, respecto a las cosas que se han informado, muy respetuosos de las labores del Ministerio Público y de los tribunales de justicia, así que no tengo más opinión que dar al respecto”, sostuvo.

    El canciller agregó que “esto es una investigación que se ha iniciado recién”.

    Pese a la controversia, en el gobierno descartan por ahora retrotraer la nominación. Entre las razones que mencionan está que el proceso diplomático se encuentra avanzado y que Zaliasnik ya cuenta con el beneplácito del Estado de Israel, requisito indispensable para asumir formalmente el cargo.

    Como antecedente, antes de llegar al nombre de Zaliasnik, el Ejecutivo sondeó al exdiputado y exsubsecretario de Seguridad Pública Andrés Jouannet para encabezar la misión diplomática. Sin embargo, el exparlamentario optó por permanecer en Chile y asumir funciones en el gobierno.

    Jouannet dejó recientemente la Subsecretaría de Seguridad Pública tras los ajustes impulsados por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, y actualmente se desempeña en el Segundo Piso de La Moneda.

    Por ahora, la situación de Zaliasnik sigue siendo observada de cerca en Palacio. Aunque la investigación recién comienza y Cancillería ha remarcado en que respetará el trabajo de la Fiscalía, el desarrollo de la causa podría transformarse en un factor de presión para la figura del embajador.

    Más sobre:La Tercera PMPolíticaGabriel ZaliasnikEmbajadorIsraelLuis HermosillaLa MonedaJosé Antonio KastCancillería

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