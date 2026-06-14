SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona en Peñalolén: delincuentes fueron hallados en San Ramón

    Dos de los cinco antisociales que amenazaron y golpearon a la joven ya fueron capturados.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona en Peñalolén: delincuentes fueron hallados en la comuna San Ramón

    La nieta del exfutbolista chileno, Carlos Caszely, fue víctima de una encerrona en la comuna Peñalolén, ubicada en la región Metropolitana.

    Durante la madrugada de este domingo, cerca de las 1:30 horas, la Central de Comunicaciones (Cenco) alertó a Carabineros por un automóvil recientemente robado, que se encontraba en las calles Aurora de Chile con Sargento Candelaria, en la comuna San Ramón.

    Allí, los uniformados encontraron al vehículo con cinco individuos en su interior, que huyeron al notar la presencia policial. De esta forma, los delincuentes perdieron el control del auto y chocaron con un poste de alumbrado público, lo que permitió la detención de dos sujetos y la incautación de un armamento de tipo pistola.

    En la unidad policial, la víctima y familiar del otrora seleccionado nacional, relató que cinco antisociales —dos de ellos con armas— la intimidaron y golpearon para robar su vehículo saliendo de la autopista en la Rotonda Quilín.

    “Me bajan del auto, me arrastran, me apuntan con la pistola y me decían que le entregara todas las cosas, que si no me iban a matar”, declaró la joven de 22 años según consignó 24 horas. Asimismo, señaló que “me tocaron entera, entera por debajo de la ropa, viendo qué cosas tenía. Y después, al último, uno de los sujetos va y me da un beso”.

    Un hombre de 50 años se convirtió en la segunda víctima del grupo delictual, ya que se encontraba atrás del vehículo de la mujer. Los delincuentes lo intimidaron y le robaron especies personales.

    En el patio de la unidad, ambos afectados reconocieron a los dos detenidos como los autores del delito. Según explicó el teniente Cristian Manquilef, oficial de Ronda Sur, uno de los imputados es chileno y el otro venezolano, ambos son menores de edad y cuentan con antecedentes penales.

    Los uniformados lograron recuperar el automóvil Mercedes-Benz A200 color blanco, además de 280.000 pesos en efectivo, una billetera, una licencia de conducir y tarjetas bancarias.

    Ante la encerrona que sufrió su nieta, Carlos Caszely afirmó que seguirán hasta las últimas consecuencias con la investigación para determinar lo ocurrido.

    “Es algo que viene sucediendo ya hace mucho tiempo. Es algo que no se ha parado en este país. Es tan dificultoso, tan difícil para una niña como ella esta situación tan complicada. Es algo que uno nunca piensa que le va a pasar“, dijo.

    Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona en Peñalolén: delincuentes fueron hallados en la comuna San Ramón

    Lee también:

    Más sobre:Carlos CaszelyPeñalolénRoboCarabinerosSan Ramón

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Subsecretario Pavez reafirma que Zaliasnik seguirá como embajador en Israel pese a investigación en su contra

    Arrau visita a carabineros hospitalizados y subraya importancia de reforzar protección a funcionarios

    Subsecretario Pavez defiende cobros del CAE y apunta al gobierno anterior por irregularidades en el Censo

    Minvu entrega más de 2 mil subsidios DS1 y anuncia nuevo tramo para sectores medios

    Choque de dos helicópteros en pleno vuelo deja seis fallecidos en Brasil

    Fujimori sobrepasa por más de 18 mil votos a Sánchez con 98,55% de las actas escrutadas

    Lo más leído

    1.
    Qué dice el proyecto de Responsabilidad Parental que firmó el Presidente Kast

    Qué dice el proyecto de Responsabilidad Parental que firmó el Presidente Kast

    2.
    La década perdida de Viña del Mar

    La década perdida de Viña del Mar

    3.
    Declaran cuarta preemergencia ambiental para este domingo en la RM: revisa la restricción vehicular

    Declaran cuarta preemergencia ambiental para este domingo en la RM: revisa la restricción vehicular

    4.
    Metro restablece servicio en Línea 2 tras cierre de cinco estaciones por “persona en la vía”

    Metro restablece servicio en Línea 2 tras cierre de cinco estaciones por “persona en la vía”

    5.
    Chomali descarta recortes en salud y desliza que municipios pudieron usar fondos para fines distintos a los establecidos

    Chomali descarta recortes en salud y desliza que municipios pudieron usar fondos para fines distintos a los establecidos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Concepción en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Concepción en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Países Bajos vs. Japón en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Países Bajos vs. Japón en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Subsecretario Pavez reafirma que Zaliasnik seguirá como embajador en Israel pese a investigación en su contra
    Chile

    Subsecretario Pavez reafirma que Zaliasnik seguirá como embajador en Israel pese a investigación en su contra

    Arrau visita a carabineros hospitalizados y subraya importancia de reforzar protección a funcionarios

    Subsecretario Pavez defiende cobros del CAE y apunta al gobierno anterior por irregularidades en el Censo

    Sólo nueve comunas de la RM tienen capacidad para atender y orientar a emprendedores de forma efectiva
    Negocios

    Sólo nueve comunas de la RM tienen capacidad para atender y orientar a emprendedores de forma efectiva

    Los gerentes generales más longevos y los debutantes en el Ipsa

    José Manuel Mena y Operación Tokio: “No hay ninguna industria inmune al crimen organizado”

    Cómo impulsar la creatividad y aplicarla en distintos ámbitos de nuestras vidas, según Trini Guzmán
    Tendencias

    Cómo impulsar la creatividad y aplicarla en distintos ámbitos de nuestras vidas, según Trini Guzmán

    ¿Es cierto que hablarle a nuestras plantas hace que crezcan más sanas? Esto dice la ciencia

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista

    La primera gran polémica del Mundial: la FIFA revela “breve interrupción técnica” del VAR en cuestionado penal de Suiza ante Qatar
    El Deportivo

    La primera gran polémica del Mundial: la FIFA revela “breve interrupción técnica” del VAR en cuestionado penal de Suiza ante Qatar

    Lewis Hamilton rompe su maleficio con Ferrari en Barcelona: gana una carrera tras dos años y enciende la Fórmula 1

    Dos favoritos hacen su estreno en el Mundial: cuáles son los partidos y quiénes transmiten la jornada de este domingo

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo
    Tecnología

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Vito, sálvame, que me ahogo: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Vito, sálvame, que me ahogo: un relato de Jaime Bayly

    Feltrinelli: la herencia intelectual de un editor revolucionario desembarca en español

    Lalo Ibeas se reinventa a ritmo de cumbia picaresca: “Sentí un llamado. Esto lo tengo que hacer yo”

    Choque de dos helicópteros en pleno vuelo deja seis fallecidos en Brasil
    Mundo

    Choque de dos helicópteros en pleno vuelo deja seis fallecidos en Brasil

    Fujimori sobrepasa por más de 18 mil votos a Sánchez con 98,55% de las actas escrutadas

    Trump califica de desproporcionado ataque israelí a Beirut y pide calma: asegura que acuerdo con Irán está “muy cerca”

    Ser madre con trastorno bipolar
    Paula

    Ser madre con trastorno bipolar

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano

    No es estrés, es la perimenopausia