Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona en Peñalolén: delincuentes fueron hallados en San Ramón

La nieta del exfutbolista chileno, Carlos Caszely, fue víctima de una encerrona en la comuna Peñalolén, ubicada en la región Metropolitana.

Durante la madrugada de este domingo, cerca de las 1:30 horas, la Central de Comunicaciones (Cenco) alertó a Carabineros por un automóvil recientemente robado, que se encontraba en las calles Aurora de Chile con Sargento Candelaria, en la comuna San Ramón.

Allí, los uniformados encontraron al vehículo con cinco individuos en su interior, que huyeron al notar la presencia policial. De esta forma, los delincuentes perdieron el control del auto y chocaron con un poste de alumbrado público, lo que permitió la detención de dos sujetos y la incautación de un armamento de tipo pistola.

En la unidad policial, la víctima y familiar del otrora seleccionado nacional, relató que cinco antisociales —dos de ellos con armas— la intimidaron y golpearon para robar su vehículo saliendo de la autopista en la Rotonda Quilín.

“Me bajan del auto, me arrastran, me apuntan con la pistola y me decían que le entregara todas las cosas, que si no me iban a matar”, declaró la joven de 22 años según consignó 24 horas. Asimismo, señaló que “me tocaron entera, entera por debajo de la ropa, viendo qué cosas tenía. Y después, al último, uno de los sujetos va y me da un beso”.

Un hombre de 50 años se convirtió en la segunda víctima del grupo delictual, ya que se encontraba atrás del vehículo de la mujer. Los delincuentes lo intimidaron y le robaron especies personales.

En el patio de la unidad, ambos afectados reconocieron a los dos detenidos como los autores del delito. Según explicó el teniente Cristian Manquilef, oficial de Ronda Sur, uno de los imputados es chileno y el otro venezolano, ambos son menores de edad y cuentan con antecedentes penales.

Los uniformados lograron recuperar el automóvil Mercedes-Benz A200 color blanco, además de 280.000 pesos en efectivo, una billetera, una licencia de conducir y tarjetas bancarias.

Ante la encerrona que sufrió su nieta, Carlos Caszely afirmó que seguirán hasta las últimas consecuencias con la investigación para determinar lo ocurrido.

“Es algo que viene sucediendo ya hace mucho tiempo. Es algo que no se ha parado en este país. Es tan dificultoso, tan difícil para una niña como ella esta situación tan complicada. Es algo que uno nunca piensa que le va a pasar“, dijo.