Hallan cadáver de un hombre en la vía pública en Peñalolén: causa de muerte será determinada por el SML

Un hombre fue encontrado fallecido durante la mañana de este domingo en la vía pública, en la comuna de Peñalolén, en la intersección de avenida Laura Rodríguez con Ictinos.

De acuerdo con información de Carabineros, el procedimiento se inició cerca de las 10.30 horas, tras un llamado a la Central de Comunicaciones (Cenco) de la institución que alertó sobre el hallazgo de un cadáver en el sector.

Personal policial de la Subcomisaría Peñalolén acudió al lugar y verificó la presencia de un individuo de sexo masculino tendido en la vereda, en posición de cúbito dorsal y sin signos vitales.

Según el reporte policial, al realizar una revisión superficial de sus vestimentas se encontró una cédula de identidad, por lo que fue identificado con las iniciales C.F.L.C.R.

Hallan cadáver de un hombre en la vía pública en Peñalolén: causa de muerte será determinada por el SML. Imagen referencial. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Por instrucción del Ministerio Público, el fiscal Jorge Vital Cáceres dispuso la concurrencia de personal de la SIP y del Servicio Médico Legal (SML).

De acuerdo a lo averiguado por este medio, se trataría preliminarmente de una persona en situación de calle y que los primeros indicios apuntarían a una posible hipotermia .

Sin embargo, la causa de muerte aún no se encuentra confirmada y deberá ser establecida por el SML, organismo al que fue remitido el cuerpo para realizar las pericias correspondientes y avanzar en la investigación.