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    Culto

    Cuatro montajes exploran la memoria, la familia y el territorio durante el mes de mayo en Teatro Viajeinmóvil

    Con funciones los sábados a las 18:00 horas y bajo la modalidad “a la gorra” (aporte voluntario), la sala de Independencia tendrá una cartelera que incluye teatro familiar, relecturas de clásicos y nuevas dramaturgias que exploran la identidad y los vínculos afectivos. Este sábado 2, la compañía Ocaso Teatro regresa con su aplaudido montaje Buscatesoros, un recorrido por el país de norte a sur.

    Por 
    Equipo de Culto
    Montaje Buscatesoros

    Un mapa aparece en el cielo del norte de Chile. No es un mapa cualquiera: es un rastro, una advertencia, una promesa. Un astrónomo, una estrella y un joven explorador deciden seguirlo antes de que caiga en manos equivocadas.

    Así comienza Buscatesoros. Una aventura por el territorio chileno, el montaje de Ocaso Teatro que abre la programación de mayo en Teatro Viajeinmóvil este sábado 2, a las 18:00 horas, y que propone, desde la escena familiar, una travesía por un país entendido no como geografía, sino como memoria viva. Dirigido por Rodrigo Aro y pensado para niñas y niños desde los 3 años, el espectáculo sumará una segunda función el sábado 16, en el mismo horario.

    Ubicada en Pasaje Adela 2151, en la comuna de Independencia, la sala administrada por la compañía liderada por Jaime Lorca continúa consolidándose como un espacio de circulación para nuevas dramaturgias y revisiones contemporáneas, en un cruce donde conviven el teatro familiar, la tradición oral y una escena más física y visceral.

    Teatro Viajeinmóvil cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras.

    De lo íntimo a lo colectivo

    El sábado 9 de mayo volverá Otelo, la reconocida adaptación de la compañía Viajeinmóvil basada en la tragedia de William Shakespeare. Estrenada en 2012 y con una extensa trayectoria internacional, la puesta protagonizada por el propio Lorca utiliza la manipulación de objetos para releer el clásico desde una perspectiva contemporánea, desplazando el foco hacia la violencia de género como núcleo de la tragedia. Edad sugerida: +12 años.

    En un registro completamente distinto, el sábado 23 de mayo se presenta La culpa (o el delirio constante de tener estas inmutables ganas de querer volar), de Teatro La Rara. La obra se interna en el espacio íntimo de una familia fracturada, donde un abandono en el momento del nacimiento desencadena una cadena de consecuencias que atraviesan el cuerpo, la memoria y la salud mental.

    Con un lenguaje físico y cargado de tensión, el montaje dirigido por Carlos Mondaca trabaja sobre cuerpos en crisis para explorar el peso de la herencia emocional y los límites entre el deseo de escapar y la imposibilidad de hacerlo. La pieza está dirigida a públicos adolescentes desde los 15 años de edad.

    El cierre del mes, el sábado 30 de mayo, estará a cargo de Despertar de tierra, de la compañía Cuervos de Pantano. A través de tres juglares, la obra dirigida por Andrés Saavedra reconstruye la vida de un hombre en el Maule, transformando su historia en un tejido de relatos donde la memoria se vuelve un territorio compartido.

    Las funciones se realizan todos los sábados del mes a las 18:00 horas en la sala ubicada en Pasaje Adela 2151, Independencia. Algunas funciones contarán con instancias de mediación y encuentros con el público, reforzando el carácter abierto y comunitario del espacio.

    Teatro Viajeinmóvil cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras. Más información y reserva de entradas en el sitio web del espacio.

    Más sobre:ArteTeatroTeatro ViajeinmóvilArte Culto

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