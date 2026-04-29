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    Las mejores películas de Daniel Day-Lewis según IMDb (y dónde verlas)

    En el día de su cumpleaños, celebramos el legado del actor que redefinió el compromiso interpretativo. Desde la ambición petrolera en las llanuras de Texas hasta la sofisticada elegancia de la alta costura londinense, repasamos los cinco hitos que marcan su carrera y te contamos en qué plataformas de streaming puedes revivir sus actuaciones más legendarias.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.

    There Will Be Blood (2007): 8,2

    En esta obra maestra de Paul Thomas Anderson, Day-Lewis interpreta a Daniel Plainview, un implacable buscador de petróleo a principios del siglo XX que se enfrenta al deseo de un predicador (Paul Dano) de edificar una Iglesia en el lugar de uno de sus pozos. La película es un estudio oscuro sobre la ambición, la codicia y la misantropía. Su actuación es tan intensa que domina cada plano, mostrándonos la transformación de un hombre que sacrifica toda su humanidad en favor del poder y la riqueza. Se puede ver en Prime Video.

    In the Name of the Father (1993): 8,1

    Basada en el caso real de “los cuatro de Guildford”, Day-Lewis da vida a Gerry Conlon, un joven norirlandés que habitualmente es un gamberro de poca monta en las calles de Belfast, pero es injustamente condenado por un atentado del IRA en el que no tuvo ninguna participación. Por supuesto, con torturas y pruebas falsas mediante. La narrativa se centra en la lucha legal por la justicia, pero el corazón del filme es la evolución de la relación entre Gerry y su padre mientras comparten celda, ofreciendo una de las interpretaciones más vulnerables y potentes de su carrera. Se puede ver en Prime Video.

    My Left Foot (1989): 7,8

    Esta película le otorgó a Day-Lewis su primer Oscar por interpretar a Christy Brown, un artista y escritor irlandés con parálisis cerebral que solo podía controlar su pie izquierdo. Day-Lewis se sumergió tanto en el papel que se negó a abandonar su silla de ruedas durante todo el rodaje. Es un relato inspirador que evita el sentimentalismo fácil, enfocándose en la tenacidad y el complejo carácter de Brown. Se puede ver en Prime Video.

    The Last of the Mohicans (1992): 7,6

    Ambientada durante la guerra franco-india en el siglo XVIII, Day-Lewis interpreta a Nathaniel “Ojo de Halcón” Poe, un hombre blanco adoptado por la tribu de los mohicanos. Es una de sus interpretaciones más físicas y heroicas, logrando un equilibrio perfecto entre la intensidad de las secuencias de acción y la profundidad emocional de un drama épico romántico. Se puede ver en Netflix.

    Gangs of New York (2002): 7,5

    Como Bill “El carnicero” Cutting, Day-Lewis crea a uno de los villanos más memorables y aterradores de la historia del cine moderno. En la Nueva York de mediados del siglo XIX, su personaje lidera a los nativistas, los hombres blancos anglosajones y protestantes, frente a los inmigrantes irlandeses católicos, liderados por Amsterdam Vallon (Leonardo DiCaprio). Su presencia es magnética y brutal, destacando por un acento y una gestualidad meticulosamente trabajados que eclipsan casi todo lo demás en la pantalla. Se puede ver en Apple TV.

    Bonus track: El hilo fantasma (2017): 7,4

    Aunque técnicamente empata en puntuación con el quinto puesto de la lista, Phantom Thread merece una distinción especial por ser (supuestamente) la última película de su carrera antes del retiro. En ella, Day-Lewis interpreta a Reynolds Woodcock, un meticuloso y obsesivo modisto de la alta sociedad londinense de los años 50 cuya vida, rígidamente estructurada, se ve alterada por la llegada de una joven musa, Alma Elson (Vicky Krieps), que trastoca todo su mundo. Es una interpretación fascinante por su sutileza y contención, alejándose de los gritos o la violencia física de otros personajes para enfocarse en la guerra psicológica y el perfeccionismo estético. Es una pieza de cámara elegante y extraña que cierra con broche de oro su filmografía, demostrando que su capacidad para habitar un personaje llega hasta los detalles más ínfimos, como la forma en que se anuda una corbata o se maneja una aguja. Se puede ver en Prime Video.

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    Más sobre:CineDaniel Day-LewisThere Will Be BloodIn the Name of the FatherMy Left FootThe Last of the MohicansGangs of New YorkEl hilo fantasmaCine Culto

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