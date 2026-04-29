Creación de puestos de trabajo se desacelera en trimestre enero-marzo 2026 y lideran los empleos informales

La economía chilena no comenzó de buena forma el 2026. El crecimiento económico de enero y febrero muestra una caída de 0,4% en el bimestre y las expectativas para el primer trimestre apuntan a un Producto Interno Bruto (PIB) con expansión de 0%.

En paralelo a ello, el mercado laboral va empeorando. Así lo reflejó la encuesta de empleo del INE correspondiente al trimestre enero-marzo de 2026.

La tasa de desocupación subió 0,2 puntos porcentuales, a 8,9%, siendo la cifra más alta desde abril-junio de 2025 y se completaron 39 meses con la tasa de desempleo en 8% o más.

El incremento se explicó por un aumento de la fuerza de trabajo de 0,7%, superior al crecimiento de las personas ocupadas, que fue de 0,5%. En tanto, las personas desocupadas crecieron 3,3%, impulsadas por quienes se encontraban cesantes (2,0%) y por quienes buscan trabajo por primera vez (14,5%).

Las tasas de participación y ocupación se situaron en 62,3% y 56,7%, respectivamente, con caídas de 0,1 y 0,3 puntos porcentuales. A su vez, la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó 1,2%, incidida por las personas inactivas potencialmente activas (4,9%) y las inactivas habituales (0,4%).

Pero no sólo la tasa de desempleo trajo malas noticas, sino que también la creación de empleo. En un año, la economía logró crear 45.354, lo que se traduce en un alza de apenas 0,48%, la menor desde el trimestre abril-junio del 2026. De ellos, 18.937 fueron asalariados y 7.818 asalariados privados.

La situación también refleja un aumento en la creación de empleo informal. Esto, ya que en el trimestre se crearon 78.632 empleos informales, mientras que se destruyeron 33.277 puestos de trabajo formales.

Mujeres vuelven al 10%

Los datos del INE sugieren que las mujeres son las más afectadas con esta coyuntura, toda vez que la tasa de desocupación llegó a los dos dígitos: 10%. Se trata de un un alza de 0,5 puntos porcentuales en doce meses, según el INE.

Este resultado se explicó por el aumento de 1,8% de la fuerza de trabajo, superior al crecimiento de 1,2% de las ocupadas. En paralelo, las desocupadas aumentaron 7,4%, incididas tanto por las cesantes (7,3%) como por quienes buscan trabajo por primera vez (7,9%).

Las tasas de participación y ocupación femenina se ubicaron en 53,4% y 48,1%, respectivamente, con incrementos de 0,5 y 0,2 puntos porcentuales, cada una. En tanto, las mujeres fuera de la fuerza de trabajo disminuyeron 0,2%.

En los hombres, la tasa de desocupación fue de 8,1%, sin variación en doce meses, debido a que la fuerza de trabajo y los ocupados retrocedieron en igual magnitud (-0,1%). Los desocupados disminuyeron 0,3%, incididos por los cesantes (-2,6%).

Las tasas de participación y ocupación masculina se situaron en 71,5% y 65,7%, con descensos de 0,8 y 0,7 puntos porcentuales, respectivamente. En este grupo, la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó 3,5%.