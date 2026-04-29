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    Socovesa define su foco para 2026: “Buscar rentabilidad e iniciar proyectos que sabemos que son los caballos ganadores”

    La empresa ligada a la familia Gras tiene considerado el inicio de obras de 17 nuevos proyectos, con ingresos potenciales de UF9,6 millones. La firma además eligió los reemplazos de Fernando Barros y René Castro en el directorio.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    Este miércoles Empresas Socovesa realizó su Junta Ordinaria de Accionistas, liderada por el presidente del directorio, Javier Gras, y por el gerente general de la firma, César Barros. Este último, que asumió en julio del año pasado, presentó los principales hitos de 2025 para la firma, que está en proceso de salir de una complicada situación financiera. Además, precisó cuál será el foco de la compañía durante este 2026.

    Barros sostuvo que en 2025 Socovesa logró “una clara mejora en su posición financiera (...) logramos bajar y reducir la deuda, logramos mejorar la gestión de plazos en los vencimientos de esta deuda y eso nos deja mejor posicionados de cara al sector financiero. Lo que estamos viendo para el 2026 es continuar en esta senda”.

    Desde enero de 2024 a marzo de 2026 la deuda se redujo 37%, en más de UF7 millones. De no haber consolidado la deuda del proyecto emblemático de Socovesa, Madagascar, la caída habría alcanzado 42%.

    Así, el gerente general de Socovesa, detalló que el foco será “buscar rentabilidad, y estar muy enfocados en lograr iniciar proyectos que sabemos que son los caballos ganadores de este año”. Para 2026, ya habían anticipado que buscan iniciar la construcción de 17 proyectos nuevos. Adicionalmente, estimaron una venta potencial de UF9,6 millones a lanzar.

    “Vamos a terminar el año con un nivel de vivienda terminada bajo el 15%, supersano”, adelantó, en un escenario en el que los niveles en la industria de departamentos y casas listas para entregar son históricamente altos.

    Asimismo, aseguró que en el primer trimestre de este 2026 las promesas de venta crecieron 26%.

    Renovación de directorio

    El presidente de la empresa, Javier Gras, se refirió a la salida de dos de los siete directores. “En esta oportunidad quiero referirme a dos de nuestros directores históricos que nos dejan, o que nos han dejado. En primer lugar, quiero referirme a la salida de don Fernando Barros Tocornal, que fue director de la compañía desde hace muchos años. Además de ser asesor de la compañía y de nuestra familia fue y es un gran amigo que hoy día cumple labores en el gobierno. Le deseamos que tenga un buen desempeño y tenerlo de vuelta pronto en las líneas legales que son las que él domina con mucha claridad y mucha experiencia”, dijo Gras.

    Barros Tocornal era director de Socovesa desde el 2000, y dejó la compañía en agosto del año pasado, a meses aún de asumir como ministro de Defensa de la actual administración.

    Por otro lado, Gras también habló de la partida de René Castro, el vicepresidente de la compañía. “Fue director de la compañía por muchos años, y además fue ejecutivo de la compañía por 35 años. También ha manifestado su decisión de no continuar siendo parte de este directorio. Es una salida que en lo personal es bien difícil. Él ha tomado una decisión personal, ha querido dar un vuelco en su vida, ya ha cumplido algunos años también y quiere darle un cambio y giro a su vida, no tener que estar cumpliendo roles ya que el era vicepresidente de la compañía. Así que le damos las gracias. Quería que se le reconociera su participación y su entrega de tantos años”, manifestó.

    Quienes ocuparán los puestos de Barros y Castro fueron electos durante esta jornada: María Francisca Yáñez Castillo (12,1%), y Jaime Maluk Valencia (12,1%). Ellos acompañarán en el periodo 2026-2029 a los hermanos Javier (12,1%) y Rodrigo (12,1%) Gras Rudloff, Tomás Izquierdo Silva (13,9%), Fabiola Negrón Granzotto (16,5%), y María Dolores Lasen Martorell (21%, directora independiente apoyada por las AFP).

    Más sobre:Mercado inmobiliarioSocovesaEmpresasConstrucción

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