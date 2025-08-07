Socovesa compra participación de fondo de Sura y reactiva proyecto inmobiliario Madagascar

Pérdidas, deudas financieras por US$ 780 millones y dos líneas de crédito: el complejo momento del grupo Socovesa

El grupo inmobiliario Socovesa informó que aumentó su participación en la propiedad del proyecto Madagascar.

Mediante un hecho esencial enviado a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) la compañía señaló que el 6 de agosto, las filiales Socovesa Desarrollos Comerciales e Inmobiliaria Arcilla Roja adquirieron al fondo de inversión SURA AM Desarrollo Inmobiliario Proyectos Chile el 100% de las acciones y cuentas por cobrar de que dicha entidad era titular en su coligada Madagascar SpA.

Esta última es propietaria esta del proyecto inmobiliario Madagascar, ubicado en Avda. Sebastián Piñera Echenique N°220, comuna de Las Condes.

Agregó que con ello la filial Socovesa Desarrollos Comerciales ha pasado a ser titular del 97% de las acciones de la sociedad Madagascar y la filial Inmobiliaria Arcilla Roja ha pasado a ser titular de cuentas por cobrar a la referida sociedad.

El otro accionista de Madagascar seguirá siendo la sociedad no relacionada Inversiones Proyecta Limitada, que mantiene un 3% de las acciones.

Retomar el proyecto

La transacción tiene como propósito retomar la ejecución de la etapa habitacional del proyecto Madagascar dentro del segundo semestre y considera un precio total de adquisición de las acciones y cuentas por cobrar equivalente a UF80.000 ($3.131 millones) pagaderas en 4 cuotas iguales de UF20.000 cada una, con vencimiento los días 6 de agosto, 25 de septiembre, 25 de noviembre y 29 de diciembre, señaló Socovesa.

Precisó que al haberse adquirido las cuentas por cobrar señaladas en un monto inferior a su valor contable, la operación generará un efecto financiero positivo que se reflejará en los estados financieros consolidados de la sociedad al 30 de septiembre de 2025.

Además como consecuencia de esta adquisición, los pasivos que mantiene Madagascar SpA con el Banco Scotiabank por un monto aproximado de UF961.170 pasarán a consolidarse íntegramente en los estados financieros de Socovesa.