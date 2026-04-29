Las líneas rojas que le trazó la oposición a Hacienda en la primera reunión técnica por megarreforma

Santiago, 23 de Abril de 2026. Presidentes, secretarios generales y jefes de bancada de partidos de oposicion se reunen para abordar el proyecto del Gobierno de Reconstruccion Nacional. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

El trabajo técnico entre los asesores de los diputados que integran la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados con el Ministerio de Hacienda, relativo a la megarreforma que envíó la semana pasada la administración Kast al Congreso, comenzó este martes. Y para iniciar el debate, los representantes de la oposición le entregaron una minuta con 23 puntos al gobierno, los que trazan sus líneas rojas para la discusión legislativa.

Entre los principales temas que aborda la minuta están lo que denominan como inconsistencias dentro del Informe Financiero. Señalan que se observan inconsistencias en las cifras presentadas en las tablas 13 y 14 del Informe Financiero, que presentan las estimaciones medidas en porcentaje del PIB y millones de pesos de 2026, respectivamente. Asimismo, indican que del análisis de dichas tablas se desprenden niveles de PIB implícitos que parecen difíciles de justificar, dados escenarios plausibles de crecimiento de la economía.

Incorporación de acuerdos tomados durante la tramitación y que reducen los ingresos fiscales. Se señala que se han anunciado públicamente nuevas modificaciones tributarias que, si bien no se incluirían dentro de este proyecto de ley, es necesario tomar en cuenta para analizar de forma comprensiva los efectos fiscales de todo el paquete.

Estimaciones de medidas con impacto en el gasto fiscal. Apuntan que es necesario conocer en mayor profundidad los supuestos detrás de las estimaciones de estas medidas. Además, destacan la omisión del cálculo del costo fiscal asociado a la norma que obliga al Fisco a reembolsar gastos incurridos en el desarrollo de proyectos en caso de anulación de RCA tras primera calificación, que puede ser significativo.

Gobierno prepara fuerte ajuste fiscal: Hacienda apunta a recortar programas y reducir gasto en Educación. Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Estimaciones de medidas con impacto tributario. Se identifican algunas diferencias con estimaciones oficiales anteriores y se requiere conocer con más detalle los escenarios supuestos en cada una de las estimaciones. Destaca la subestimación del impacto fiscal de la reintegración del sistema tributario. Se calcula un efecto equivalente a la mitad o un tercio del impacto proyectado en otros documentos como el Informe Financiero que acompañó la Ley de Modernización Tributaria, presentada por el expresidente Piñera en 2018, y el Informe de Estadísticas Tributarias de este año, del gobierno de Boric.

También se cuestionan los efectos indirectos sobre el crecimiento económico y la recaudación fiscal. “Tradicionalmente, los Informes Financieros de los proyectos de ley han considerado solamente el costo directo de las modificaciones tributarias. En este caso, el gobierno ha decidido incorporar efectos indirectos o de segunda vuelta a través del crecimiento económico, cuestión que puede hacerse cuando se produzcan como consecuencia lógica del proyecto, y siempre respetando un criterio de prudencia, es decir evitando la sobreestimación de efectos fiscales favorables”, se afirma.

Para el equipo técnico opositor, “esta innovación hace necesaria una profunda discusión técnica sobre la metodología y los supuestos utilizados, considerando que se están comparando, a un mismo nivel, efectos directos ciertos que reducen la recaudación fiscal, con efectos indirectos sujetos a un mayor nivel de incertidumbre que podrían elevarla”.

De acuerdo a cálculos de los economistas de oposición, “ambas medidas, operando en régimen, comprometerían recursos por al menos US$1.000 millones anuales. Aunque dicha propuesta legislativa estaría contenida en otro proyecto de ley, correspondería sumarla en la proyección fiscal que se desprende de la reforma en discusión”.