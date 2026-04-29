Fiscal Barros apunta a vinculación con el Tren de Aragua en secuestro de empresario en San Miguel

El fiscal Héctor Barros se refirió a la liberación del empresario de 84 años que estuvo secuestrado por una semana, apuntando a una vinculación de los responsables con el Tren de Aragua.

Según detalló, “el Tren de Aragua lo que está haciendo es derechamente cometer delitos directamente u operar a través de células que en el fondo le tributan”, agregando que en este caso “la dinámica de los hechos, la forma de comisión y el modo operandi del delito es el que utiliza el Tren de Aragua”.

En esa línea, Barros explicó que “el lugar de cautiverio no es uno, sino que ellos permanentemente van cambiando de lugar a la víctima, precisamente para que nosotros no las podamos encontrar y obviamente poder alargar los proceso de negociación”.

Respecto a la víctima, las autoridades señalaron que fue liberada y se encuentra en buen estado de salud.

Asimismo, desde la Fiscalía cuestionaron la difusión de información durante el proceso, afirmando que “este ha sido el caso en que más se ha dificultado el trabajo por la información constante que salía”.

En ese contexto, descartaron que la víctima estuviera vinculada a préstamos ilegales, advirtiendo que ese tipo de antecedentes puede afectar las negociaciones. “Ellos juegan a esto de si tienes más capacidad económica o más dinero, las pretensiones son mucho mayores a las que podrían ser sin esa información”, explicó el fiscal.

Dos detenidos en Iquique y dos en Santiago

Respecto a los cuatro sujetos detenidos por su participación en el secuestro, las autoridades detallaron que se trata de tres sujetos de nacionalidad venezolana y uno chileno.

“Dos fueron detenidos en la ciudad de Iquique y dos detenidos en Santiago”, detalló el fiscal, agregando que los primeros están “vinculados al secuestro material pero también al cautiverio de la víctima”.

En la misma línea, el Jefe de la Brigada Investigadora de Policiales Antisecuestros (Bipe), Hassel Barrientos, destacó el rol de la cooperación policial internacional, particularmente de Colombia, para lograr las detenciones.

“La cooperación policial internacional es clave cuando investigamos y abordamos casos de delincuencia transnacional”, señaló, agregando que “nos permite hacer trazabilidad respecto a los líderes que organizan e incluyen este tipo de operaciones delictuales en nuestro país”.

Los detenidos serán formalizados por el delito de secuestro, aunque no descarta que se sumen otros cargos a medida que avance la investigación.

Víctimas chilenas de secuestros

En la ocasión, el fiscal también abordó que ahora sean personas chilenas las víctimas de secuestro, apuntando que “es un escenario que nosotros venimos señalando de hace aproximadamente tres años”.

“Este es un negocio criminal y por lo tanto las organizaciones criminales van a ocupar los mercados ilegales que sean más rentables para ellos. Y lo que están haciendo es darse cuenta que secuestrar a nacionales también es rentable”, expresó.

“Lo vimos hace mucho tiempo atrás en Rancagua con el caso del empresario y con una serie de otros casos que hemos tenido, incluso también sicariatos”, mencionó.