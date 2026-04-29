Deep Purple renueva su lazo histórico con Chile y vienen al Movistar Arena
El conjunto inglés ha exhibido un férreo lazo con el país, materializado en su próxima venida, la novena de su historial. Lee aquí los detalles.
Deep Purple tiene una relación histórica con Chile.
Desde aquella noche del 27 de febrero de 1997 en su debut en el Estadio Santa Laura, cuando una torre de iluminación cedió en el sector de cancha y dejó 44 heridos, los británicos han tejido un vínculo especial, siempre marcado por la potencia, el aprecio mutuo y un catálogo imbatible.
Un lazo que tendrá nueva vida a fin de año: la agrupación de Smoke on the water retornará al país como parte de su última gira.
Estarán el 8 de diciembre de este año en el Movistar Arena, presentando lo más selecto de su trayectoria -con hits inoxidables como Child in time, Burn, Strange kind of woman y Highway star- y las composiciones desprendidas de su última entrega, =1 (2024), además de ya trabajar en nuevo material para los próximos años. Será su novena venida al país.
Con más de 100 millones de discos vendidos y actualmente liderados por Ian Gillan, junto a Roger Glover, Ian Paice, Don Airey y Simon McBride, “la banda vive una etapa de renovación creativa que combina experiencia, virtuosismo y una energía escénica electrizante que sigue conquistando audiencias en todo el mundo”, dice un comunicado.
Las entradas están disponibles en preventa BancoEstado: 20% de descuento, pagando exclusivamente con las tarjetas BancoEstado, desde el jueves 7 de mayo a las 10:00 horas por sólo 24 horas o hasta agotar stock.
Venta General: Disponible una vez agotada la preventa
Los boletos se pueden encontrar en Puntoticket.
Lo Último
Lo más leído
3.
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.