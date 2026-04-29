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    Presidenta del Colmed critica al Minsal por salida de directora del Hospital de San Antonio: “Es un problema que ellos crearon”

    “Se confunde la participación política, la filiación política de una persona, con su capacidad técnica, sobre todo en algunos cargos que son eminentemente técnicos", explicó Anamaría Arriagada.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Santiago 29 de mayo 2025. La presidenta del Colegio Medico, Anamaria Arriagada, aborda el plan de acción desde el gremio para abordar el uso indebido de las licencias médicas. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    La presidenta del Colegio Médico (Colmed), Anamaría Arriagada, criticó la salida de la directora del Hospital de San Antonio, Loreto Maturana, luego que el gobierno acusara “pérdida de confianza”, además de errores en su gestión.

    La polémica surgió luego que Maturana aceptara la llegada de la exministra Jeanette Vega como subdirectora médica de Gestión Asistencial del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio.

    Por lo anterior, finalmente el director del Servicio de Salud regional pidió la renuncia no voluntaria de Maturana, lo que llevó a una serie de críticas desde los mismos especialistas del recinto médico. En total, se registraron al menos 22 renuncias de médicos del recinto.

    En ese contexto, Arriagada fue consultada sobre esta justificación de la salida de Maturana por “pérdida de confianza”.

    En entrevista con radio Pauta enfatizó que “se confunde la participación política, la filiación política de una persona, con su capacidad técnica, sobre todo en algunos cargos que son eminentemente técnicos”.

    Además de enfatizar que precisamente para enfrentar la alerta oncológica que desea solucionar la actual administración se requieren especialistas en la subdirección médica, también puso en duda los argumentos para justificar la salida.

    Habría que ver que es eso de la pérdida de confianza en el fondo, porque debiera ser una pérdida de confianza que implique poca capacidad técnica”, señaló Arriagada.

    Esta es una directora que recordemos armó un hospital de nuevo, le puso muchos especialistas y lo consiguió. Luego fue llamada a reemplazar el cargo vacante del director del servicio, cargo que ocupa hoy el señor (Juan) Castro. Por lo tanto, malamente uno podría decir esta es una señora que no tiene competencias para gestionar”, agregó.

    Hay un problema del ministerio, que el ministerio, el Servicio de Salud, es un problema que ellos crearon, ellos tendrán que desatarlo. Hay un tema hoy día jurídico y pienso que hay que esperar eso, pero nosotros vamos a respaldar absolutamente que los cargos de subdirección médica son cargos técnicos y vamos a respaldar que la política no se mezcla con la técnica, sobre todo en salud”, concluyó la presidenta del Colmed.

    Por el momento, Maturana presentó un recurso ante la Corte de Valparaíso para revertir su renuncia no voluntaria.

    Mientras tanto, Jeanette Vega habría sido confirmada como la nueva subdirectora de Gestión Asistencial.

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    Más sobre:SaludHospital de San AntonioSan AntonioAnamaría ArriagadaLoreto MaturanaJeannette Vega

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