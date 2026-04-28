Jeanette Vega: “Si renuncio al Hospital de San Antonio bajo presión política, estoy validando lo que ocurre”

Jeanette Vega fue subsecretaria de Salud Pública durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, directora de Fonasa en su segundo mandato y en la administración de Gabriel Boric ejerció como ministra de Desarrollo Social. Ahora -y desde hace ocho días-, es subdirectora médica del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, nombramiento que desató una fuerte polémica y mantiene al recinto sumido en una crisis interna.

De hecho, el director (s) del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, Juan Castro, removió a Loreto Maturana de la dirección del recinto, argumentando pérdida de confianza luego de haber fichado a la exsecretaria de Estado y tildando el fichaje como un error político. De ahí en adelante una serie de médicos se renunciaron en apoyo a la máxima autoridad del recinto. Tras ello, Vega fue ratificada en el cargo.

En ese contexto, la exministra Vega sostiene que la decisión es ilegal y representa un golpe para el sistema público y para quienes acceden a cargos mediante concurso. Por esta razón, está a la espera de que la justicia se pronuncie, mientras evalúa recurrir también a la Contraloría General de la República de Chile.

¿Cuándo la contactó Maturana para trabajar en el hospital?

A fines de marzo, me dijo que necesitaba un subdirector médico y me preguntó si estaba interesada. Ella sabía que yo había tenido como plan vivir en Santo Domingo, un poco desconectándome del tema público y volver a concentrarme en mis raíces médicas. Le dije que me diera unos días para pensarlo y luego de eso acepté.

Desde el servicio sostienen que su nombramiento fue una sorpresa, no positiva. ¿Tuvo contacto con alguien del servicio o del ministerio previo a asumir?

Efectivamente, cuando le dije a la directora que me dejara un tiempo para pensarlo le informé al subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, el 8 de abril, varios días antes que se hiciera público mi nombramiento y no hubo ninguna objeción.

¿Por qué lo contactó?

Fue de deferencia entre colegas. Trabajamos juntos. Él fue subsecretario de Redes Asistenciales en el gobierno de la presidenta Bachelet y yo de Salud Pública. Tuvimos una excelente relación, por lo tanto me pareció que era un acto de deferencia y quise actuar con transparencia desde el inicio. Lo que vino después, la presión mediática, la exigencia de desvincularme, la remoción de la directora, fue una reacción política, no una objeción técnica ni legal.

¿La directora o alguien le dijo que su llegada contaba con el respaldo del servicio de salud?

Este es un hospital autogestionado y la subdirección médica la decide la directora del hospital. Es insólito que pretendan que los cargos de subdirectores médicos sean notificados al servicio. No obstante lo anterior, yo notifiqué por escrito al doctor Montt y no hubo objeción de su parte, y la directora mandó los antecedentes de mi contratación al servicio y tampoco hubo objeción. Es más, me pagaron las remuneraciones, que las paga el servicio. El director de servicio, Juan Castro, tiene la obligación de gestionar su servicio. Ayer (lunes), cuando vino hasta el hospital, dijo que él firmaba muchos papeles al día y que no iba a estar viendo todos y le contesté que he sido subsecretaria de Salud, directora de Fonasa y ministra, y revisaba todos los papeles, sobre todo los que se trataban de temas que pudieran tener alguna connotación diferente. Y si él le dio una connotación política a mi contratación, debió haberlo revisado.

En algún momento se señaló que usted podría trabajar con la ministra de Salud, May Chomali, y trascendió que son cercanas. ¿Trató este tema con ella?

Este es un tema legal, no es un tema de relaciones, ni de principios. En este tema la ministra no tiene absolutamente nada que ver, no corresponde que una ministra esté viendo este tipo de problemas.

¿No hubo ningún comentario respecto de esta decisión de ingresar al hospital?

Por supuesto que no. ¿Cómo voy a involucrar a una ministra? Eso sería insano de mi parte. Este es un cargo técnico. La razón por la que le conté y le informé al doctor Montt fue por un acto de deferencia porque habíamos sido subsecretarios juntos y porque me pareció prudente.

¿Y antes hubo conversación entre usted y la ministra Chomali para quedarse en el Minsal?

Nunca he conversado con la ministra Chomali temas que tienen que ver con su ministerio. Es más, jamás aceptaría un cargo político en un gobierno de José Antonio Kast, aunque me lo pidiera. Nunca aceptaría un cargo político en un gobierno de extrema derecha.

En los últimos días se ha cuestionado públicamente su nombramiento. ¿Cómo recibe esas críticas?

Veo esos cuestionamientos como una forma de amedrentar a la directora. Aquí el tema no soy yo, sino la remoción de una directora que ganó un concurso público. El argumento de la confianza no corresponde, porque en estos cargos la confianza no es política, sino técnica. Si fuera política, existirían otros mecanismos de designación. La responsabilidad de lo ocurrido es del señor Castro, quien removió a la directora por negarse a cometer un acto que ella consideró ilegal. Entiendo que ya se tomaron acciones judiciales.

Cuando aceptó el cargo y llegó al hospital, ¿previó que su nombramiento podía generar la controversia actual?

Este escenario jamás lo pude prever. ¿Cómo voy a prever un escenario en el cual, por un cargo técnico que ni siquiera es un cargo de primera línea, en un hospital pequeño, va a generar este tipo de controversia? Obviamente que no puedo prever algo tan irracional y tan loco como lo que ha ocurrido.

Desde el gobierno y el mismo director del servicio se refieren a su llegada como error político. Siendo ministra, ¿usted nombró a personas de sensibilidades distintas?

Cuando yo era directora de Fonasa nombré al exministro de Salud del primer gobierno de Sebastián Piñera, Emilio Santelices, para un cargo técnico, a pesar de que criticaron. También trabajé con María Teresa Valenzuela, quien fue subsecretaria en el gobierno de Piñera. No hay nadie que pueda decir que lo perseguí por lo que pensaba políticamente. Eso me parece fascismo: discriminar por las creencias políticas en cargos técnicos.

Ya se oficializó la salida de la directora. ¿Cómo recibió usted la noticia?

La recibí con estupor, de la misma manera como la gran mayoría de la comunidad de acá. Me parece que su salida es ilegal, que es arbitrario y que no puede ser que se ponga en riesgo la Alta Dirección Pública por alguien que simplemente generó un abuso de autoridad.

¿Usted tomará acciones legales?

La directora ya tomó acciones legales. Confío en la justicia y en los jueces que van a hacer que esta decisión ilegal no se pueda llevar a cabo. Ahora, si yo tomaré acciones, lo estoy viendo con mi abogado, pero estoy explorando una denuncia ante la Contraloría General de la República para que investigue esta situación.

¿Ha conversado con la directora después de su remoción?

No, pero sí conversé a primera hora de este martes con todos los médicos que renunciaron y les pedí que suspendieran esta decisión para poner al paciente primero. Logramos que así fuera. Les expliqué que la suspensión de la directora es totalmente ilegal, que mi designación es completamente legal, que no tengo ningún interés en generar división, y ellos, como profesionales que son, pusieron al hospital y a sus pacientes por delante de cualquier conflicto, lo cual habla extraordinariamente bien de ellos.

Después de la remoción de la directora, usted se quedó. ¿Piensa en renunciar o hay algún motivo por el que haya decidido quedarse?

De esa pregunta se asume que la solución correcta frente a un abuso de autoridad es ceder ante él, y no lo e s. Si renuncio al hospital bajo presión política, sin causa legal, sin acto administrativo fundado, estoy validando lo que ocurre: que en Chile basta con organizar suficiente presión mediática y política para remover a un funcionario público de su cargo. Eso no le devuelve el cargo a la directora y establece un precedente gravísimo para cualquier profesional del sistema público que en el futuro sea designado sin el beneplácito político de turno. Renunciar, que es lo más cómodo para mí, es lo peor para el sistema.

¿Hasta cuándo estará en pausa su salida?

Hasta ver qué es lo que pasa con el recurso de protección de la directora.

¿Y en algún minuto, mientras iba aumentando toda esta polémica, pensó en renunciar?

Insisto: renunciar significa ceder ante presiones políticas y ante una situación que es ilegal. Me voy a quedar acá porque la directora Maturana fue desvinculada de manera ilegal y yo confío en que el sistema judicial de este país funciona como debe funcionar y van a poner las cosas en su debido proceso.

Estuvo en el hospital el director del servicio para presentar a quien subrogará a la directora. ¿Pudo conversar con la nueva autoridad?

No. Y aquí en este momento no hay nadie. Los que estamos somos el nivel técnico, así que no he hablado ni con el director ni con nadie. Con quien sí conversé, porque me llamó, fue con el señor Castro, quien básicamente me dijo que estaba ratificada en el cargo. Ante eso le expresé lo que pensaba. Le dije que esto era una ilegalidad y que me parecía increíble lo que estaba ocurriendo; que no era posible construir un sistema público de esta manera, desvinculando a alguien por motivos políticos en un cargo técnico. Además, le recordé que él mismo había sido elegido por el gobierno anterior y que había sido seleccionado por la misma directora Maturana, cuando era directora subrogante del servicio, y que ahora él la está removiendo.

¿Qué le dijo él?

Se quedó callado y me dijo que él había echado a la directora porque esa era su atribución.

¿Le expresó por qué la ratificaban?

No, porque todos sabemos por qué están tomando la decisión. La subdirección médica es un cargo técnico que tiene un contrato hasta fin de año y, por lo tanto, en este momento ellos no tienen ninguna razón legal para desvincularme. No hay sumario ni evaluación de mi cargo todavía y no hay ninguna razón. No pueden desvincularme legalmente en este momento.