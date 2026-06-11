Ministra Wulf reconoce “difícil” situación de deudores del CAE embargados y apunta responsabilidad al gobierno anterior

Debate ha causado la acción de la Tesorería General de la República (TGR) en contra deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE). Según los últimos reportes, cerca de 1.500 de los 550 mil morosos han sufrido el embargo de sus cuentas bancarias.

La situación derivó en el primer cruce entre el expresidente Gabriel Boric y el actual jefe de Estado, José Antonio Kast, puesto que el gobierno acusa que la expectativa de que se condonaría la deuda del CAE, desincentivó a los deudores a ponerse al día.

En ese escenario, son varios los afectados que han acusado que sus cuentas bancarias han sido vaciadas, quedándose sin sus sueldos, lo que les dificultaría subsistir.

En ese escenario, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, señaló que desde el gobierno entenderían las dificultades que esto estaría ocasionando a las familias, pero aseguró que existen medidas para repactar la deuda.

En diálogo con Tele13 Radio, la secretaria de Estado indicó que, a su parecer, “ en esto sin duda hay una responsabilidad del gobierno anterior, porque si a las personas se les da la señal de que les van a condonar el CAE es predecible lo que está ocurriendo, que dejaron de pagar”.

Wulf insistió en que se trata de cifras “gigantes” que se traducen en “recursos de todos los chilenos”.

“Son recursos que impactan en que podamos también sacar adelante otro tipo de políticas, que podamos reforzar políticas sociales, y yo creo que el cumplimiento de las obligaciones legales es un deber que tiene el Estado”, señaló.

En el espacio radial, a la ministra se le expuso que esta situación genera un impacto financiero y en consecuencia, podría afectar la calidad de vida de los embargados. Ante esa situación, indicó: "Sabemos que eso es difícil".