SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La drástica sanción que recibió Esteban Andrada después de darle un puñetazo a un rival en el fútbol español

    El portero del Real Zaragoza golpeó a Jorge Pulido en el clásico ante Huesca después de ser expulsado en el clásico de Aragón.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol determinó sancionar con 13 partidos a Esteban Andrada, portero del Real Zaragoza, por su agresión en contra de Jorge Pulido, jugador de Huesca, durante el clásico aragonés del pasado fin de semana.

    El arquero, tras ser expulsado, le dio un puñetazo en la cara al jugador rival, situación que le significó un castigo de 12 encuentros, más uno por la doble amarilla.

    Debido a la pelea que se originó tras el golpe, también fueron castigados Dani Jiménez con 4 encuentros por propinar otro golpe. Y a Dani Tasende con otros dos.

    En la resolución del Comité de Disciplina se indica que “a juicio de este Comité son circunstancias concurrentes agravantes de la conducta: en primer lugar, debe referirse que la conducta agresora se produce estando el juego detenido y como reacción a la expulsión del jugador ulteriormente agresor, por doble amonestación. En lugar de retirarse al vestuario, conforme mandata el artículo 120.3 el jugador adopta una actitud agresiva y se dirige corriendo -de forma voluntaria- al capitán del equipo rival. Una vez le alcanza, (i). salta hacia él y (ii). Le propina un puñetazo”.

    Añaden que “la premeditación mínima que exige desplazarse hasta la posición del agredido, unida a la ejecución de la acción con uso de fuerza excesiva según recoge el acta, acredita un dolo específico que este Comité valora como circunstancia agravante de primer orden. La naturaleza del golpe -directo, en la cara, con fuerza excesiva- sitúa la conducta en el extremo más grave del espectro de agresiones subsumibles en el tipo”.

    A ello se añade el resultado dañoso constatable: hematoma en el pómulo izquierdo, que acredita la intensidad real de la acción. La consecuencia de este hecho es la generación de una tangana entre los restantes jugadores. Es decir, la agresión genera una confrontación entre equipos que no es propia de los valores del deporte, puesto que es circunstancia que trasciende la agresión individual y pone en riesgo la integridad de terceros y el orden del encuentro. Además, ha de valorarse que el jugador agresor no depone su actitud y continua su ánimo confrontativo. Esto provocó que fuera necesaria la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para proceder a trasladarle al vestuario”, continuaron.

    “Finalmente, no es menos importante señalar que el presente sucede en el marco de una competición profesional, concretamente en la Segunda División, siendo esta una categoría del máximo interés social nacional, por lo que la imagen proyectada en la misma trasciende el mero evento deportivo, lo que otorga un plus de responsabilidad de los participantes en la misma. El conjunto de las circunstancias expuestas justifica plenamente, a juicio de este Comité, la imposición de la sanción en su grado máximo de doce partidos de suspensión, y todo ello en consonancia con la resolución del TAD citada al inicio de esta resolución”, añadieron.

    Para finalizar, informaron que “en virtud de cuanto antecede, este Comité acuerda sancionar a Andrada, Esteban Maximiliano con un (1) partido de sanción por doble amonestación con ocasión de un partido y doce (12) partidos de sanción por la comisión de una infracción de agresión, prevista en el artículo 103.1 del Código Disciplinario de la RFEF. Todo ello con las correspondientes multas accesorias previstas en el artículo 52 del Código Disciplinario de la RFEF”, cerraron.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolEsteban AndradaReal ZaragozaRFEF

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Los extremos preparativos de seguridad de cara a la esperada cumbre de Xi Jinping con Donald Trump en Beijing

    Ucrania solicita formalmente a Israel la incautación de un buque ruso que transporta supuesto grano robado

    Presidenta del Colmed critica al Minsal por salida de directora del Hospital de San Antonio: “Es un problema que ellos crearon”

    Continuidad de ajuares: subsecretario de la Niñez asegura que ajuste presupuestario “no va a afectar beneficios directos”

    Rául Soto (PPD) y megaproyecto de Kast: “Esta es una reforma que va contraria al sentido común”

    PDI informa de cuatro detenidos por el secuestro de empresario en San Miguel que fue liberado tras siete días

    Lo más leído

    1.
    Con un golazo en el final: Audax Italiano logra un agónico empate ante Barracas Central y se ilusiona en la Sudamericana

    Con un golazo en el final: Audax Italiano logra un agónico empate ante Barracas Central y se ilusiona en la Sudamericana

    2.
    Ante el interés de Boca: la fórmula de Argentinos Juniors para asegurar a Brayan Cortés y que beneficia a Colo Colo

    Ante el interés de Boca: la fórmula de Argentinos Juniors para asegurar a Brayan Cortés y que beneficia a Colo Colo

    3.
    ¿Alexis Sánchez a Universidad de Chile? Cecilia Pérez aborda el eventual fichaje del Niño Maravilla en la U

    ¿Alexis Sánchez a Universidad de Chile? Cecilia Pérez aborda el eventual fichaje del Niño Maravilla en la U

    4.
    “No está enfocado”: la caída de Byron Castillo, el viejo conocido con el que la UC se encuentra en la Libertadores

    “No está enfocado”: la caída de Byron Castillo, el viejo conocido con el que la UC se encuentra en la Libertadores

    5.
    “Careció de claridad ofensiva”: en Colombia señalan el punto débil de Coquimbo Unido contra Deportes Tolima

    “Careció de claridad ofensiva”: en Colombia señalan el punto débil de Coquimbo Unido contra Deportes Tolima

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Comienza la venta de entradas para el concierto de Karol G en Chile: cómo comprar y cuáles son los precios

    Comienza la venta de entradas para el concierto de Karol G en Chile: cómo comprar y cuáles son los precios

    Temblor hoy, miércoles 29 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 29 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Presidenta del Colmed critica al Minsal por salida de directora del Hospital de San Antonio: “Es un problema que ellos crearon”
    Chile

    Presidenta del Colmed critica al Minsal por salida de directora del Hospital de San Antonio: “Es un problema que ellos crearon”

    Comienza la venta de entradas para el concierto de Karol G en Chile: cómo comprar y cuáles son los precios

    Continuidad de ajuares: subsecretario de la Niñez asegura que ajuste presupuestario “no va a afectar beneficios directos”

    El desempleo vuelve a subir y en las mujeres la tasa ya llega a los dos dígitos
    Negocios

    El desempleo vuelve a subir y en las mujeres la tasa ya llega a los dos dígitos

    Matías Claro defiende las S.A. en el fútbol: “La liga chilena es de las pocas en Sudamérica donde están todos con sus sueldos y cotizaciones al día”

    El precio del petróleo no detiene su escalada y el barril cruza los US$ 115

    La habilidad que puede proteger a niños y adolescentes de los peligros de las redes sociales, según una especialista
    Tendencias

    La habilidad que puede proteger a niños y adolescentes de los peligros de las redes sociales, según una especialista

    Por qué tomar café te pone de buen humor (incluso si no tiene cafeína), según un estudio

    “Siento que no me han olvidado”: cómo Corea del Sur usa IA para salvar a los adultos mayores de la soledad y demencia

    La drástica sanción que recibió Esteban Andrada después de darle un puñetazo a un rival en el fútbol español
    El Deportivo

    La drástica sanción que recibió Esteban Andrada después de darle un puñetazo a un rival en el fútbol español

    La nueva regla del fútbol: en qué consiste la “Ley Vinícius-Prestianni” que entrará en vigor en el Mundial

    “Careció de claridad ofensiva”: en Colombia señalan el punto débil de Coquimbo Unido contra Deportes Tolima

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta
    Tecnología

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta

    Deep Purple renueva su lazo histórico con Chile y vienen al Movistar Arena
    Cultura y entretención

    Deep Purple renueva su lazo histórico con Chile y vienen al Movistar Arena

    Por qué el papá de Matute Johns no aparece en la serie de Netflix sobre el caso

    Qué fue de Bubbles, el chimpancé que Michael Jackson rescató de la muerte

    Los extremos preparativos de seguridad de cara a la esperada cumbre de Xi Jinping con Donald Trump en Beijing
    Mundo

    Los extremos preparativos de seguridad de cara a la esperada cumbre de Xi Jinping con Donald Trump en Beijing

    Ucrania solicita formalmente a Israel la incautación de un buque ruso que transporta supuesto grano robado

    Al menos dos heridos en un ataque contra un sinagoga en el norte de Londres

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos
    Paula

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos

    Qué cambia en una niña y un niño cuando un adulto sabe acompañar la lectura

    Vivir con TOC