Pronóstico para trimestre mayo-junio-julio: hay 70% de probabilidad de que se desarrolle fenómeno de El Niño

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) entregó este martes el pronóstico trimestral para mayo, junio y julio, donde indicaron que en base a los modelos climáticos internacionales hay 70% de probabilidad del desarrollo del Fenómeno de El Niño en el país.

En una presentación, explicada por el meteorólogo Álvaro Constanzo, se señaló que existió un superávit de precipitaciones durante el mes de marzo, siendo tres comunas del país que marcaron un récord “histórico” de lluvias: Curicó, Concepción y Puerto Montt.

Sin embargo, Constanzo precisó que “esto no se manifiesta por un Fenómeno de El Niño”, ya que cuya fase cálida aún no comienza. Según detalló desde la DMC, es más bien una respuesta a las variaciones atmosféricas de corto plazo, que favorecen la llegada reiterada de sistemas frontales a la zona central de Chile.

Respecto a su inminente llegada, desde la DMC sostuvieron que los modelos climáticos internacionales coinciden en un 70% de probabilidad hacia un escenario de El Niño moderado para el trimestre en análisis, mientras que para la primavera, existe un 80% de posibilidades.

“Esperamos que este fenómeno sea un desarrollo clásico en el cual comienzan a marcarse anomalías de temperatura superficial del mar cálidas en las costas de Ecuador y Perú y luego comienzan a transicionar hacia el Océano Pacífico central ecuatorial, el cual es, digamos, el fenómeno clásico que nosotros solemos conocer y solemos monitorear”, explicó Constanzo.

Pronóstico para mayo-junio-julio

En torno al pronóstico de precipitaciones y temperaturas máximas y mínimas, desde la DMC indicaron que existirá el llamado para los próximos meses para estar siempre “atento al sistema de alertas, avisos y alarmas de la dirección meteorológica”.

Las precipitaciones que se esperan para este trimestre, según indicó el meteorólogo Constanzo, “en gran parte del país se marca una condición de normal sobre lo normal o categóricamente sobre lo normal; esto lo pueden diferenciar entre zonas que están completamente pintadas de color verde o aquellas zonas que están achuradas con esta línea de color verde”.

Gráfica precipitaciones DMC

Para cada región, esto se divide como “en la parte sur de la Región de Atacama o parte norte de la Región de Coquimbo con un 55 por ciento de probabilidad esperamos una condición sobre lo normal”.

“Mientras que en el resto del país salvo en el tramo costero de la región del Biobío y la Región de Los Lagos esperamos una condición mixta donde pueden ocurrir precipitaciones dentro del rango normal o sobre lo normal”, explicó Constanzo.

Respecto a las temperaturas máximas, desde la DMC indicaron que:

En el norte del país: desde la Región de Arica y Parinacota hasta Coquimbo se espera una condición “sobre lo normal” —es decir, valores superiores a los promediados en la época—, con un 50 a 60% de probabilidad. Por su parte, en la zona Altiplánica se espera una condición normal o bajo lo normal.

En la zona central: en la Región Metropolitana y de O’Higgins se espera una condición bajo lo normal. Mientras que en la parte centro sur (O’Higgins hasta Biobío) se espera una condición mixta entre lo normal a bajo lo normal en temperaturas máximas.

Finalmente para la zona austral del país “esperamos que en sectores costeros y la Región de Magallanes en su plenitud alcance una condición normal o sobre lo normal”, explicó el meteorólogo de la DMC. Añadiendo que “en la Región de Aysén principalmente en sectores del interior o cordilleranos esperamos que sea una condición normal a bajo lo normal”.

Desde la DMC también detallaron las probabilidades de las temperaturas mínimas; el meteorólogo Constanzo indicó que:

“Para temperatura mínima en cambio la condición es más categórica en la zona norte del país donde esperamos con un 65 por ciento de probabilidad una condición sobre lo normal principalmente en tramos costeros, mientras que para tramos cordilleranos esperamos un 55 por ciento de probabilidad que se dé la misma categoría”.

Mientras que para Chile central “en sectores costeros como por ejemplo podrían ser Concepción o Constitución hay incertidumbre en cuanto a lo que pronostican estos modelos, pero para el valle central y sectores cordilleranos esperamos una condición mixta de normal a bajo lo normal”.

Finalmente para las regiones de Aysén y Magallanes se espera “una condición sobre lo normal”.

Constanzo puntualizó que “uno de los últimos mensajes que queremos dar en este punto de prensa es que estos pronósticos son climáticos principalmente; nosotros pronosticamos una condición media que esperamos que se desarrolle durante este próximo trimestre que corresponde a mayo, junio, julio”.