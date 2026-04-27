Las imágenes de una brutal agresión impactaron al fútbol de España. Se jugaban los minutos finales del clásico aragonés entre el Huesca y la Real Zaragoza, por la fecha 37 de la Segunda División de ese país, y el portero argentino Esteban Andrada protagonizó una“Estoy muy arrepentido”: el descargo de Esteban Andrada tras propinar el puñetazo que impactó al fútbol español acción que rápidamente se viralizó hacia el resto del mundo: tras ser expulsado por doble amarilla, se enfureció con Jorge Pulido y le propinó un feroz puñetazo en la cara.

El incidente generó un repudio automático en territorio ibérico. El reconocido periodista MisterChip fue uno de los primeros que condenó al golero transandino. “Esteban Andrada no puede volver a jugar un partido de fútbol. Ha agredido de forma salvaje y cobarde a un rival. Espero que el Real Zaragoza le muestre la puerta de salida hoy mismo”,publicó el comunicador en su cuenta de X.

La brutal agresión de Esteban Andrada en el clásico entre Huesca y Real Zaragoza.

Bajo esa línea, el mismo club español desaprobó el cometido del exarquero de Boca Juniors e, incluso, advirtió con tomar medidas más severas en torno a su estadía en la institución. “En los instantes finales del SD Huesca - Real Zaragoza disputado este domingo en El Alcoraz hemos protagonizado unas imágenes impropias de este deporte y que nunca deberían haberse producido. Estos hechos no representan los valores del Real Zaragoza ni del zaragocismo, que a lo largo de su historia se ha caracterizado por la nobleza, el valor y el respeto al rival”, parte diciendo el comunicado.

“Somos ejemplo y referentes para muchos aficionados, sobre todo niños y niñas, que en cada partido nos alientan y aspiran a convertirse algún día en uno de sus ídolos. Es por ello que estas lamentables imágenes no deberían haberse producido jamás. Desde el club condenamos rotundamente lo sucedido en esa acción que ha manchado de manera inaceptable un partido de fútbol de especial trascendencia para nuestra región, algo que resulta inadmisible. Respecto a nuestro jugador Esteban Andrada, el club analizará los hechos acaecidos y tomará las medidas disciplinarias pertinentes”, agregan.

No obstante, en las horas posteriores al altercado, fue el turno del propio Andrada para salir a pedir disculpas. El golero mostró todo su remordimiento a través de un sentido mensaje. “Estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente ni para un profesional como yo. A lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión, que fue por tocar la pelota con la mano fuera del área. Pueden ver mi trayectoria. Fue una situación límite, que me salí de contexto. Reaccioné de esa forma pero no lo volvería a hacer, porque sé que soy una persona pública y un profesional de muchos años”, señaló.

En ese marco, el arquero que llegó a sonar como refuerzo de Colo Colo aprovechó de dejarle un recado al fútbolista que agredió brutalmente. “Le pido disculpas a Jorge Pulido, porque somos colegas y, sinceramente, fue un acto que me desconecté. Acá estoy para los consecuencias que me dé la liga y si quiere que le vaya a pedir perdón estoy disponible para ello”, sentenció.