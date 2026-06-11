Tohá admite que “hubo errores” durante gobierno de Boric por promesa de condonación del CAE

Santiago, 20 de junio 2025. Carolina Toha participa en un encuentro ciudadano en el Barrio Franklin organizado por Santiago Activo. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

La exministra del Interior Carolina Tohá (PPD) reconoció este jueves que durante el gobierno de Gabriel Boric “hubo errores” en la forma en que se abordó la promesa de condonar el Crédito con Aval del Estado (CAE).

La exjefa de gabinete realizó las declaraciones durante la presentación del libro de su pareja y exministro de Hacienda, Mario Marcel, La montaña rusa. Crónica de una crisis y cómo se superó, instancia en la que abordó la controversia generada por los cobros que la Tesorería General de la República ha realizado a deudores del sistema.

“Claramente en el gobierno hubo errores en cómo se manejó esa promesa, es verdad” , afirmó Tohá al ser consultada por el compromiso impulsado por Boric durante su campaña presidencial de avanzar hacia la condonación de la deuda estudiantil.

No obstante, la exministra sostuvo que la administración de José Antonio Kast debe hacerse cargo del problema de una forma distinta. “Está gobernando, entonces les toca cobrar, pero no pueden hacerlo de la manera en que lo están haciendo”, señaló.

En esa línea, planteó que el debate no debería centrarse únicamente en los mecanismos de cobro, sino también en la necesidad de encontrar una solución de largo plazo para el financiamiento de la educación superior.

“Tenemos un desafío como país con el tema del CAE y ojalá lo empecemos a enfrentar de otra manera, porque en lugar de enfrentar juntos este problema y buscar una solución para hacerlo sostenible a futuro y encontrar una manera que se paguen las deudas que sea sostenible y evite casos dramáticos; eso requiere un tipo de conversación muy distinta a la que estamos viendo”, sostuvo.

Tohá agregó que el país necesita avanzar hacia un esquema que permita compatibilizar el financiamiento de los estudios superiores con mecanismos de pago viables para quienes mantienen deudas, evitando situaciones que afecten gravemente la economía de las familias.