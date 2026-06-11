Eduardo Vargas arremete contra Nicolás Córdova: “La Selección tiene buenos jugadores, les falta un técnico con carácter”

Eduardo Vargas aborda el presente de la selección chilena. El ariete de la U habló en la antesala del partido de los azules ante Unión La Calera. Durante la última semana, Chile tuvo amistosos frente a Portugal y República Democrática del Congo. En esa línea, Turboman apuntó a la necesidad de definir un entrenador mientras se mantiene el interinato de Nicolás Córdova.

“No sé qué decir... Yo creo que tienen que traer a alguien que quiera estar primeramente en la Selección. Hay muy buenos jugadores, les falta un entrenador que tenga carácter, que mande a los jugadores dentro de la cancha”, señaló el atacante.

Las declaraciones se producen en medio de la incertidumbre respecto del próximo técnico de la Roja. La ANFP continúa buscando un DT. “La verdad que confiamos mucho en esta Selección, los jugadores que hay y si llega algún técnico o sigue Nico (Córdova), siempre seguiremos apoyando”, afirmó.

El momento de la U

Vargas también analizó la situación de Universidad de Chile, que atraviesa una etapa irregular. “No hemos obtenido los puntos que necesitamos, los que queremos, pero siempre estamos trabajando el día a día y en la semana para llegar con ese objetivo al partido y sacar la mayor cantidad de puntos que necesitamos”, indicó.

El atacante aseguró que el plantel mantiene la confianza de cara a los compromisos que restan. “Estamos muy confiados, tenemos un buen grupo, estamos entrenando muy bien en la semana para llegar a ese día e intentar ganar”, agregó.

Eduardo Vargas suma seis goles este año en la U. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Respecto de las críticas que ha recibido el equipo por su rendimiento y la falta de intensidad en algunos encuentros, Vargas descartó que exista una ausencia de compromiso por parte de los jugadores. “Siempre tenemos que ser autocríticos. Yo no creo que nadie esté con falta de chispa. Esas cosas pasan en el fútbol, que a veces un partido no está conectado, pero siento que todo el equipo, todos los que juegan y los que entran, estamos conectados y queremos siempre ganar”, sostuvo.

“Personalmente me entrego siempre en cada entrenamiento y cada partido. Siempre quiero ganar y yo creo que mis compañeros también. Se pueden ver mal quizás porque algunos corren más y algunos menos, pero también eso me tocó a mí. A veces en algunos clubes no corría mucho y me llegaban las críticas”, comentó.

Sobre el próximo encuentro de la U, frente a Unión La Calera, Turboman recordó el antecedente más reciente entre ambos equipos. “El profe (Fernando Gago) está haciendo bien su trabajo e intenta cubrir todos esos problemas que tenemos a veces y que ocurren en los partidos”, señaló.

Otro de los temas abordados por Vargas fue la posibilidad de que Alexis Sánchez juegue en la U. El delantero reconoció que está disfrutando su regreso al club y evitó presionar a su excompañero de Selección. “Si él decide volver acá a Chile, es su decisión. No creo que influya mucho hablar con él. Si vuelve acá, cualquier equipo estaría feliz porque es un gran jugador y va a dar mucho a la liga”, apuntó.