El nuevo dolor de Charles Aránguiz que inquieta a la U

La preocupación se instala en Universidad de Chile. Charles Aránguiz enciende las alarmas por una lesión sufrida durante el empate 2-2 frente a Audax Italiano, resultado que además terminó sellando la eliminación del conjunto dirigido por Fernando Gago de la Copa de la Liga.

El volante abandonó la cancha a los 56 minutos luego de sentir una molestia muscular en la pierna derecha. Tras ser reemplazado, permaneció varios minutos en la banca visiblemente afectado, acompañado por integrantes del cuerpo técnico y sus compañeros.

La situación genera inquietud en La Cisterna tambien debido a que el mediocampista ya había sufrido un desgarro durante la primera parte de la temporada. De hecho, una de las posibilidades que se manejan internamente en el CDA es que se trate de una recaída de aquella lesión que lo aquejó en marzo.

Aránguiz no ha sido sometido a exámenes. Los médicos esperan que disminuya la inflamación de la zona afectada antes de realizar las evaluaciones. Pese a que aún no existe un diagnóstico definitivo, las primeras estimaciones apuntan a que el futbolista estará fuera de las canchas por cerca de un mes en el escenario más favorable.

🚨😢🔵 Dolorosas imágenes del Príncipe...



Charles Aránguiz salió lesionado en el duelo entre #LaU y Audax Italiano en este #MatchdayDomingo, y el bicampeón de América se vio muy afectado por esta nueva molestia muscular.



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Escenario complejo

La lesión representa un nuevo problema para Universidad de Chile, considerando el peso que Aránguiz tiene dentro del equipo. El Príncipe es una de las principales referencias del plantel, tanto por su experiencia como por su influencia en el funcionamiento del cuadro dirigido por Gago. Ante Audax Italiano, además, estaba siendo uno de los jugadores destacados del equipo laico. Participó en la acción ofensiva que terminó con el primer gol de la U, habilitando a Marcelo Morales que posteriormente centró y para que Eduardo Vargas anote el empate parcial.

Tras el encuentro, el técnico Gago evitó entregar mayores antecedentes sobre la situación del mediocampista. “Aún no tengo el parte de Charles. Veremos mañana, cuando se haga los estudios, no puedo decir nada más”, señaló.

La baja de Aránguiz se da en días complejos para la U. La igualdad ante Audax Italiano dejó al equipo sin opciones de avanzar a las semifinales de la Copa de la Liga. Los azules necesitaban una victoria y un tropiezo de Unión La Calera para clasificar. Ninguno de los dos resultados se produjo. El empate dejó a Universidad de Chile en el tercer lugar del Grupo D con ocho puntos.

Ahora la atención del club está puesta en la evolución física del exseleccionado nacional. Sin embargo, es un hecho que Universidad de Chile deberá prepararse para afrontar las próximas semanas sin una de sus principales figuras. La U debe visitar a Unión La Calera el próximo domingo y luego recibir a O’Higgins en un partido pendiente, ambos por la Liga de Primera.