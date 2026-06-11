Este jueves, parte el Mundial. Literalmente, el planeta se paralizará durante un mes para ver en acción a las mejores selecciones. 47 equipos intentarán amagar la opción de Argentina que, con Lionel Messi a la cabeza, buscará defender el cetro que alcanzó hace cuatro años, en Qatar. Fue la tercera estrella global de los transandinos.

Ese día, México y Sudáfrica se medirán en el estadio Azteca. Si ya lo es, el reducto reforzará inmediatamente su condición de histórico: será el primero que albergue tres ediciones de un certamen de esta naturaleza, después de las versiones de 1970 y 1986. De hecho, la ceremonia inaugural de esta plaza contendrá un concreto guiño a quienes marcaron las ocasiones anteriores. Ese suelo consagró a Pelé en el primer torneo y a Diego Maradona, en el siguiente. Ambos fueron considerados por la FIFA como los mejores futbolistas del siglo XX. En la historia, discuten el máximo honor.

Con Shakira, tributos a Pelé y Maradona y presencia de Milad y Yunge: los detalles de las tres inauguraciones del Mundial

El Mundial de 2026 tiene varias particularidades. De partida, será el primero que se dispute en tres países. La organización fue confiada en los mexicanos, Estados Unidos y Canadá. Solo el último país no lo ha recibido nunca. El país que preside Donald Trump lo acogió en 1994, en una versión que consagró por cuarta vez a Brasil.

La otra novedad será el nutrido número de participantes. Los 48 combinados que serán parte del certamen se distribuirán en 12 grupos de cuatro escuadras. 103 encuentros antecederán a la final, programada para el 19 de julio en el Metlife Stadium. El recinto le trae un gran recuerdo al fútbol chileno: fue en ese sitio donde la Roja se consagró bicampeona continental en 2016, al ganarle la Copa América Centenario a Argentina, con Messi a la cabeza y la base que terminaría consagrándose seis años más tarde en Asia.

Argentina celebra con la Copa del Mundo que obtuvo en Qatar. (Foto: Reuters) Lee Smith

Triple inauguración

Incluso desde el lanzamiento habrá variaciones. En otra innovación, serán tres las ceremonias de inauguración: una por país organizador. Cada una estará marcada por particularidades propias de la cultura artística y deportiva de cada país.

El arte tendrá un rol protagónico. En el lineup de la inauguración mexicana, que comenzará noventa minutos antes del inicio del duelo entre aztecas y sudafricanos, sobresale la presencia de Shakira. La artista colombiana interpretará Dai Dai, la canción oficial del evento, en un honor que ha tenido desde Alemania 2006, con hitos como Waka Waka, el himno de Sudáfrica 2010, uno de los certámenes que contó con la participación de la Roja. Compartirá escenario con Burna Boy.

El show será marcadamente latino. La mexicana Salma Hayek, en su condición de embajadora, será quien les dé la bienvenida a los aficionados. La representación local estará encabezada por Alejandro Fernández, ídolo de la música ranchera. Lila Downs, referente del folk contemporáneo, Maná, icono del rock-pop, la estrella pop Belinda y Los Ángeles Azules, cultores de la cumbia mexicana, completan la propuesta local. El colombiano J Balvin, el venezolano Danny Ocean y la cantante sudafricana Tyla, quien interpretará el himno de su país, serán las estrellas internacionales.

La estadounidense, que se realizará en Los Ángeles, en la antesala del duelo entre los norteamericanos y Paraguay, ofrecerá a Katy Perry, Future, Anitta, Lisa, Rema y Tyla. El reparto canadiense, que se presentará antes del choque entre el anfitrión y Bosnia y Herzegovina, incluye a Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince. Chile estará representado a través de Elyanna, cantante nacional de origen palestino.

Pablo Milad, presidente de la ANFP (Foto Pablo Vásquez R.) Pablo Vásquez R.

La delegación chilena

La Roja no estará entre los animadores de la principal fiesta del balompié, pero el fútbol chileno también tendrá presencia en la significativa ceremonia: Pablo Milad y Jorge Yunge, presidente y secretario general de la Federación de Fútbol de Chile, la entidad afiliada a la FIFA, figuran entre quienes tienen reservado un asiento en el emblemático reducto mexicano.

Las máximas autoridades del fútbol chileno tienen previsto reunirse con los principales referentes de la actividad, partiendo por Gianni Infantino, el presidente de la entidad radicada en Zúrich, con quien Milad se ha esforzado por cultivar una relación cercana. El suizo fue quien le aseguró la organización del Mundial Sub 20, después del desaire en la designación de la sede del torneo adulto de 2030, cuya fase sudamericana considerará a Uruguay, Argentina y Paraguay antes de trasladarse a España, Portugal y Marruecos.

Otra de las autoridades que estará será Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol.