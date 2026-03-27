Almuerzo, grupo de WhatsApp y telefonazos: los movimientos secretos de los clubes para sacar a Jorge Yunge de la ANFP

Jorge Yunge está en la mira de los clubes que integran el Consejo de Presidentes de la ANFP y, en especial, de los que formaban la comisión de reforma a la Ley SADP. Son los timoneles los que toman las decisiones más importantes en la actividad y los que tienen el poder para provocar los cambios más significativos en su administración.

El secretario general de la corporación que dirige al balompié profesional (y también de la Federación de Fútbol de Chile) suma reproches por dos materias fundamentales. Por un lado, por su actuación durante la tramitación de la ley SADP, un cuerpo legal que provocará una profunda transformación en la administración del deporte más popular en Chile. Por otro, se le cuestiona por el presunto vínculo con la Constructora Independencia, el fallido sponsor de la naciente Copa de la Liga. La caída negociación privó de ingresos por $ 200 millones a la entidad. Originalmente, eso sí, se pretendía recaudar cerca de $ 800 millones.

Almuerzo, telefonazos y censura: los movimientos secretos de los clubes para sacar a Jorge Yunge de la mesa de la ANFP

En el primer caso, hay varios presidentes que advierten que Yunge, el brazo derecho de Pablo Milad en la sede de Quilín, no fue capaz de prever el complejo escenario que se avecinaba. Peor aún, que tenía intereses creados para permanecer en la Federación, por lo que tampoco anticipó las votaciones a nivel parlamentario, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, con la finalidad de introducir la mayor cantidad de indicaciones favorables a los intereses del fútbol en el proyecto de ley que superaba fases en el Congreso. En el segundo, no son pocos los que cuestionan un eventual conflicto de interés, considerando el presunto vínculo del personero con los dueños de la firma que se transformaría en el main sponsor de la nueva competencia, por un precio módico, pese a que otras empresas como Uber Eats y Mercado Pago se habían mostrado dispuestas a pagar montos cercanos a los $ 350 millones. Al final, ninguna negociación fructificó.

En los últimos días, las máximas autoridades de los clubes pasaron a la acción, con un objetivo concreto: aplicarle una censura, que, en la práctica, se traduciría en la remoción de Yunge del alto cargo que ostenta en la ANFP. ¿Cuándo? Posiblemente, en el próximo Consejo de Presidentes, siempre y cuando tengan los votos para concretarlo.

Jorge Yunge, secretario general de la ANFP. (Foto: Photosport)

El mecanismo exige más que la mera intención de sacar al talquino de su puesto. La moción debe votarse en el Consejo de Presidentes y requiere el respaldo de 2/3 de los votos. En ese plano, en el entorno de Yunge surge una teoría: que la arremetida sobre él obedece a que remover de su puesto a Pablo Milad, la máxima autoridad de la corporación, y a todo el directorio, sería mucho más complejo. En ese caso, se requiere quórum calificado. Es decir, 4/5 de los sufragios. En los pasillos de Quilín explican la situación con una particular analogía. “En el fútbol, es más fácil echar al técnico que a todo el equipo. Esto es algo parecido”, plantean. También insisten en que no hay razones que respalden esa drástica medida.

Un plan en marcha

El plan está en pleno desarrollo. En los últimos días, de hecho, comenzaron la articulación para conseguir los respectivos apoyos. El primer paso fue convocarse, a través de llamados telefónicos y mensajes de WhatsApp, con la idea de discutir la ofensiva en contra de Yunge. En esa plataforma, se conformó un grupo que cuenta con la representación de 15 clubes y la participación de 22 miembros.

También hubo un almuerzo en el que participaron varios presidentes. Esa cita se materializó este jueves, en un restorán de la capital. Ahí se reafirmó la intención de enfocar la ofensiva en Yunge. Hay una cuestión práctica de por medio. “Así mantenemos el directorio. Si cae él solo, no cae el resto del directorio”, explica uno de los integrantes del colectivo que apunta a la remoción.

En el entorno de Yunge están enterados de los movimientos. En ese plano, por ejemplo, reparan en la escasez de argumentos para sustentar una acusación y exigen razones para afirmar una postura tan radical. Por otro lado, insisten en la motivación instrumental de la acción. “Para censurar a Milad se exige 4/5 de los votos. Para ir por Yunge, 2/3. Es evidente que pasa por ahí”, sostienen. La apuesta radica en que no se puedan juntar las firmas para elevar la censura. La creciente adhesión a la iniciativa pone en duda, al menos, ese último argumento. “Al parecer, los votos de Primera sí están, pero tienen dudas con los de la B”, advierte un presidente de club ajeno al movimiento.

Eso sí, el talquino sumó un respaldo significativo: el de Aníbal Mosa. “Lo más grave aquí es que se trató de romper una institucionalidad y nosotros nos paramos firmemente y dijimos que no estamos defendiendo ni a Pablo Milad, ni a Jorge Yunge ni a nadie; estamos defendiendo la institucionalidad”, dijo el mandamás de Blanco y Negro en relación a la rebelión que se produjo en el último Consejo de Presidentes. “Bajo ese punto de vista primó la cordura y, bueno, el señor Milad tiene que terminar su proceso nomás”, sentenció.

Aquella jornada estuvo marcada por fuertes cruces entre dirigentes. Hubo gritos, acusaciones de un “intento de golpe de estado” por parte del secretario general Jorge Yunge y discusiones entre el presidente de la ANFP, Pablo Milad, y otros miembros del Consejo. Incluso, el oficial de cumplimiento, Miguel Ángel Valdés, intervino para tratar de evitar la suspensión de la sesión.

“Fue un Consejo que demuestra lo que somos y cómo estamos. Se desarrolló sin tener ninguna toma de decisión, es lo que se viene haciendo a lo largo de estos años”, retrató, por ejemplo, César Villegas, timonel de Deportes Limache.

En esa línea, apuntó al estado actual de la actividad. “Esto está tan desgastado, está tan contaminado, está tan sucio que hay que ser transparentes”, sostuvo.