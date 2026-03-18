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    Gritos de un lado para otro y amenaza de ‘golpe de estado’: el virulento Consejo de Presidentes que debatió la ley SADP

    La tensión en el fútbol chileno está a tope. La aprobación en el Senado del cuerpo legal que modificará profundamente la actividad enfrentó a la comisión de clubes con el directorio de la ANFP. Milad y Yunge discutieron con Juan Tagle, el presidente de Cruzados.

    Por 
    Matías Parker
     
    Christian González
    Un Consejo de Presidentes de la ANFP (Foto: Comunicaciones ANFP)

    Gritos de un lado para otro. Jorge Yunge, secretario general, acusando a viva voz “que hay un intento de golpe de estado”. Pablo Milad, el presidente, pide calma. A ratos, pierde la paciencia y se increpa duramente con Juan Tagle, el presidente de Cruzados. También discute con Yunge, quien supuestamente es su mano derecha. Todos se miran con incredulidad. Más cuando Miguel Ángel Valdés, el oficial de cumplimiento, intenta poner paños fríos para evitar suspender la sesión. “No se vayan, todos somos amigos”, dijo Valdés según reveló uno de los consejeros a El Deportivo. Nadie entiende nada.

    Los presidentes que asistieron al consejo celebrado este martes, en Quilín, aseguran que lo que se vivió entre los timoneles “fue durísimo”. Incluso, algunos lo catalogan de “vergonzoso”. La cita tenía como punto principal conocer el estado de avance, contenidos y alcances del proyecto de ley que modifica las Sociedad Anóminas Deportivas. Además, se debía designar a cuatro miembros representantes de la ANFP al consejo de la Federación.

    El Consejo de Presidentes vivió una de las jornadas más álgidas que se recuerden del último tiempo. El cónclave fue el fiel reflejo de la tirantez de las últimas semanas con el rol que la comisión de clubes ha tomado para hacer lobby por la Ley SADP. Ese bloque de equipos tiene nombres tan potentes como identificables: lo integran Juan Tagle, el presidente de Cruzados; Jorge Fistonic, vicepresidente de Deportes Iquique; René Rosas, gerente general de Universidad de Concepción; Pablo Ramírez, quien ocupa el mismo cargo en Coquimbo Unido y Felipe Muñoz, timonel de Rangers.

    En la previa al consejo de presidentes, cerca de las 14 horas, en la presentación de la Copa de Liga que se realizó en Quilín, el mismo escenario que horas después recibiría a los presidentes, la Comisión de Clubes subió a la oficina de Pablo Milad, el presidente. Se jugó una agresiva carta: pidió asumir los cuatro asientos que el profesionalismo tiene en la Federación y que estaban dentro de los puntos de la tabla de la reunión. Además de los que ocupan Milad y Yunge, en ese directorio figuran Luis Faúndez, de Santiago Morning, y Andrés Sánchez, de Santiago Wanderers. Quería, sin ningún tipo de votación de por medio, posicionar a Juan Tagle, Pablo Ramírez, Jorge Fistonic y Felipe Muñoz para reemplazar a Sebastián Nasur, Armando Cordero, Luis Galdames y Rafael González.

    La negativa de la actual directiva fue inmediata. ¿La razón? El Consejo de Presidentes debe proponer los nombres y, finalmente, el directorio debe visarlos. El portazo generó molestia en la comisión. Avisó que de no acceder a la petición, optaría por aplicarle un voto de censura a la mesa, lo que implicaría la remoción de sus integrantes. En la práctica, un ‘golpe de estado’ a la evidentemente cuestionada gestión de Milad y sus colaboradores en las entidades que rigen al fútbol nacional. Esta última acción, sin embargo, es negada por la comisión de clubes.

    Juan Tagle, en la sede de la ANFP. (Foto: Photosport) DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    La propuesta generó indignación en Jorge Yunge, quien increpó uno a uno a los integrantes de la comisión. Les recordó su pasado y presente en la actividad. Incluso, desacreditó a algunos por no ser presidentes de sus entidades. Por lo mismo, asegurando que no estaba para amenazas, retiró el punto de la tabla.

    “Fue una afrenta. Muchos presidentes lo consideraron una falta de respeto y se generó mucha molestia. Sobre todo, porque durante el Consejo se discutieron temas que no estaban en la tabla original. Por eso, todos quedaron muy molestos con Yunge y se lo manifestaron”, explica un consejero a El Deportivo.

    La figura de la censura a la mesa evocó, incluso, un momento histórico. En el Consejo estaba Cecilia Pérez, en su calidad de vicepresidenta de Azul Azul. La exsecretaria de Estado, de hecho, expuso la inconveniencia de llegar a ese extremo, por el daño a la institucionalidad que, a su juicio, representa.

    “Hay presidentes que son partidarios de la censura a la mesa y lo han manifestado. Sin embargo, hacerlo ahora sería un verdadero balazo en los pies para el fútbol. Hoy, lo que se necesita es mostrar estabilidad. Y, por otro lado, que cada club se prepare para afrontar las consecuencias de la ley”, postula otro timonel.

    Los presidentes que tomaron la voz para cuestionar a la comisión de clubes fueron César Villegas, de Limache, Raúl Jélvez, de Temuco, y Eduardo Olivares, de San Felipe. Cuestionaron, incluso, las cartas enviadas a los medios de comunicación asegurando que respondían a una agenda paralela a los intereses corporativos.

    La cita también contó con la exposición de Francisco Moreno, exsubsecretario de Hacienda de Sebastián Piñera y hoy asesor de la ANFP en materia de lobby, quien detalló las acciones que han realizado durante los últimos meses. Además, explicó los alcances que tendría la ley para cada club en caso de aprobarse.

    Finalmente, el Consejo de Presidentes terminó sin ningún tipo de acuerdo. Solo hubo gritos de un lado para otro y amenazas de ‘golpe de estado’ que, por ahora, siguen en el aire.

    Más sobre:Pablo MiladLa Tercera PMJorge YungeJuan TagleANFPFederaciónLey SADPFútbolFútbol Nacional

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