Pablo Milad, por la Ley SADP: “Guardiola o Pellegrini no vendrían a Chile si una comisión técnica les elige los jugadores”

Este martes se vivió en la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputadas y Diputados el último cara a cara de todos los actores en el marco de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas. La iniciativa cuenta con suma urgencia que el actual gobierno ratificó, por lo que este miércoles, a partir de las 10.00, se votará en la sala.

En la comisión presidida por Marco Sulantay, comenzó con una breve exposición la ministra del Deporte Natalia Duco, para luego dar paso a una intervención de 15 minutos del senador Matías Walker, autor de la iniciativa hace 10 años, cuando era diputado.

“Discrepo profundamente de que se trate de un proyecto refundacional”, enfatizó el parlamentario, quien destacó que gran parte del proyecto se aprobó por el actual oficialismo. También defendió a Pablo Milad, señalando que él intentó modificar los estatutos, pero no tuvo quórum.

“Piensen los millones de chilenos que lo han pasado mal y su única alegría es ir al estadio”, cerró el legislador independiente, a modo de petición de cara a la votación de este miércoles.

Milad, en tanto, manifestó su simpatía hacia la iniciativa, pero con matices. “Estamos de acuerdo en el 92% del proyecto”, expresó el timonel de la ANFP. “Esta es una gran oportunidad legislativa. Se valora positivamente, no hay un rechazo, el fútbol necesita de este proyecto”, añadió.

El curicó destacó que el fútbol contribuye con 23 mil millones en impuestos y entrega 12 mil empleos fijos y periódicos. Sin embargo, ejemplificó con un caso su discrepancia: “Cuando este proyecto se llevó a la votación al Senado, una senadora (Luz Ebensperger) le preguntó al ministro del Deporte del gobierno anterior (Jaime Pizarro) qué era la comisión técnica y él respondió que en el fútbol. Y ella dijo ‘esto no está escrito acá’.

“Qué pasaría si llega Pellegrini o Guardiola y le decimos: ‘Una comisión técnica te va a elegir los jugadores’. ‘Ahhh, yo no voy a Chile entonces...’. Lo que yo digo es que tiene especificar que en el fútbol lo tiene que elegir el entrenador y no una comisión del IND. Son puntualizaciones no para destruir el proyecto, sino para ser más específico. Son detalles” , recalcó.

Luego, expuso el abogado constitucionalista Arturo Fernandois, quien criticó el sometimiento forzoso y defendió el derecho de autogobernarse como un cuerpo intermedio, haciendo alusión a la Ley de Prensa y a otros fallos. También mencionó una supuesta intromisión de otros organismos al ser Federación Deportiva Nacional. “Por ejemplo, cuando aparece el Comité de Arbitraje Deportivo que tienen facultades. Es una especie de Corte Suprema deportiva y eso la FIFA no lo va a tolerar”, advirtió.

Criticó los mecanismos de transformación y la falta de certezas patrimoniales y otras especificaciones, como por ejemplo los descensos. “El cese inmediato produce un cierto daño patrimonial, se produce una eventual desprotección”, apuntó.

Finalmente, el abogado sugirió una fórmula para extender el plazo de implementación. “Como el proyecto de ley tiene reglamentos, que la vigencia comience una vez dictado el reglamento”, cerró.

El apoyo del gobierno

El diputado Sulantay explicó posteriormente que la instancia se realizó para que nadie dijera que no fue escuchado. Luego, tomó la palabra la ministra Duco, quien dejó en claro su postura: “Escuchamos a todas las partes, luego de que esta ley sea aprobada. Vamos a tener el tiempo suficiente, 18 meses, para trabajar en los detalles, pero nosotros queremos y promovemos la aprobación de este proyecto sin indicaciones”.

Por su parte, el diputado Roberto Arroyo (PSC) señaló que cedía su tiempo de intervención y que la discusión la iba a llevar a cabo en la sesión de la sala este miércoles y adelantó que va a pedir votar por separado algunas indicaciones, ignorando que no hay posibilidad de realizar esto, pues se votará como paquete.

También intervino el presidente de la ANFA, Justo Álvarez, quien señaló que nunca hubo voluntad de separar la ANFP de la Federación e insistió en que se pudiera hacer, emplazando a la gente del fútbol. En esa misma línea, intervino Luis Marín, presidente del Sifup, quien pidió terminar con las “campañas del terror”.

El dardo de Tagle

Para el gerente deportivo de Coquimbo, Pablo Ramírez, la iniciativa debe corregirse, especialmente en lo relacionado con las selecciones. “El cambio de gobernanza para el fútbol chileno es extremadamente complejo del fútbol formativo porque los clubes somos los que llevamos el peso del fútbol formativo. Es traumático”, argumentó.

Por vía telemática, expuso Juan Tagle, quien destacó el apoyo a la transparencia en el fútbol. Sin embargo, expresó su inquietud por los detalles que pueden generar incertidumbre en el fútbol. “En los detalles están los problemas (...). Necesitamos certezas mínimas para que las inversiones se pueden acometer”, planteó.

”Hay que recordar que las selecciones nacionales se forman íntegramente con jugadores que vienen del fútbol formativo. Se quiere mejorar la Selección y pareciera que se olvidan que son los clubes los que aportan jugadores al fútbol profesional”.

En esa línea, el timonel de Cruzados pidió que ojalá se pudiera corregir en una comisión mixta tres aspectos de la propuesta, relativos a la normas imperativas de las federaciones deportivas nacionales; la transformación de la ANFP en sociedad anónima y las enajenaciones forzadas. “Vamos a terminar con una judialización de los ascensos y descensos”, señaló para justificar esto último.

Con todo dicho y la recomendación unánime de la comisión, este miércoles se decidirá la suerte del emblemático proyecto, que necesita 78 votos para ser aprobado.