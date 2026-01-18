Pablo Milad, presidente de la ANFP: “Los gobiernos de derecha tienen mejor relación con el fútbol que los de izquierda”

Pablo Milad (61) dejará de ser el presidente del fútbol chileno en noviembre. Un cargo que ostenta desde julio de 2020 y que, según sus propias palabras, conlleva costos personales muy altos. De hecho, ha bajado de peso y se le nota. “Ya no queda casi nada del lanzador de la bala que existió alguna vez”, bromea, en su oficina en Quilín, mientras flexiona el bíceps derecho. En entrevista con La Tercera, el curicano revela las metas que se fijó para 2026, el último año de su gestión, en el que –advierte- se producirá un hecho histórico: la separación entre la ANFP y la Federación.

¿Cómo enfrenta este período final de su mandato?

Con muchas ganas de mejorar el fútbol. Hay nuevos campeonatos, tendremos una temporada con muchos partidos. Seremos sede de la Copa Libertadores de Fútbol Playa, del Sudamericano Sub 17 y, posiblemente, de la Copa América Femenina. Tenemos que terminar el Registro Nacional del Hincha, en su segunda fase. Ya tenemos casi 1.100.000 inscritos, que es un récord. Somos pioneros en el mundo. Tenemos que desarrollar y regularizar las escuelas de fútbol. Es un proyecto en el que estamos trabajando con el INAF. Hacer el tercer campeonato escolar de Futsal. Todos esto va de la mano con la reestructuración del INAF, que tiene cuatro años de acreditación. Por otro lado, la separación entre la ANFP y la Federación ya la estamos desarrollando. Espero dejar todo encaminado.

¿En qué está eso? ¿Se logra este año?

Está avanzado, pero hay fases que ir cumpliendo. La empresa Ernst & Young, con vasta experiencia en lo corporativo y reestructuraciones, está trabajando en esto. Hace dos días nos llegó una propuesta que tenemos que llevar a una comisión formada por los presidentes para esa separación definitiva. Estamos en ese proceso. Se están revisando los estatutos a nivel de FIFA y Conmebol. Por otro lado, el estudio de la separación administrativa entre ANFP y Federación se va a concretar este año también, independientemente de la ley. Venimos trabajando hace harto tiempo. Hemos analizado diferentes modelos exitosos y fracasados de federación.

¿Y qué modelo tendrá Chile?

Estamos siguiendo una estructura más europea. La orientación de la FIFA siempre es hacia una estructura más sólida, más rígida, donde haya participación de los grupos de interés, que son los que participan directamente del funcionamiento del fútbol. Ese modelo trata de tener esa capacidad de escucha. En cambio, en Sudamérica son más híbridos.

¿Juan Tagle tiene las capacidades para ser un buen presidente de la ANFP?

Creo que Juan es un excelente profesional y un gran dirigente. Claro que tiene capacidad para eso y mucho más. Va a depender de las votaciones y de si él quiere. Van a postular todos los que quieran. Serán elecciones abiertas, totalmente diferentes, debido a la normativa de FIFA, que implica que el Consejo de la Federación es ahora el que elige. Ese consejo va a estar compuesto por integrantes de ANFP y ANFA, más los grupos de interés como Anjuff, Sifup, los árbitros y los técnicos. En base a esas 22 personas va a salir el nuevo directorio de la Federación. Hoy están en revisión los Estatutos, más sugerencias que está haciendo FIFA y Conmebol. Una vez que vuelvan esos estatutos, que adecuamos a la nueva ley que viene, se llamará a un consejo y se revisarán con las comisiones correspondientes para votarlo en Consejo de la Federación.

O sea, ¿el Consejo de Presidentes no elegirá al próximo timonel de la ANFP?

Es que FIFA no permite ese tipo de elecciones. Ahora será el Consejo de la Federación el que lo elija. FIFA y Conmebol han insistido mucho en eso.

Jorge Yunge, secretario general de la ANFP, también tiene intenciones de postularse…

Jorge tiene mucha experiencia. Me ha ayudado mucho.

¿Y usted? ¿Piensa seguir ligado a la ANFP o a la Federación?

No me voy a desvincular completamente del fútbol, porque soy parte de la Comisión de Desarrollo de la FIFA. Es un puesto importante, pero, en términos generales, quiero volver a una vida normal. La echo de menos. Quiero volver a pasar desapercibido.

¿No lo ha pasado bien?

En lo personal, no lo he pasado bien. A veces me limito de ir a cualquier lado. Cuando viajo al extranjero puedo salir más, disfrutar, estar más suelto, porque aquí no falta el que te grita o te insulta. Pero bueno, uno trabaja por convicciones y no por felicitaciones. En las redes sociales hay sicarios digitales que te matan con sus mensajes. Lo bueno es que he tenido un buen equipo de trabajo desde el punto de vista legal, organizativo, funcional y económico. Hoy la realidad de la ANFP es otra y eso me da la tranquilidad para irme el día de mañana con una Asociación que nunca tuvo patrimonio positivo. Eso me da tranquilidad interior, aunque la familia lo pasa mal, le duele que el apellido lo manchen con insinuaciones sin pruebas.

15.1.2026 Pablo Milad Presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile ANFP Foto Pablo Vásquez R Pablo Vásquez R.

¿Siente alivio de le queden solo 10 meses como presidente de la ANFP?

Arturo Salah decía que estos cargos eran una silla eléctrica, pero también es como tener un montón de hijos únicos… todos quieren un traje a la medida. Administrar 46 empresas del mismo rubro, y que son competencia, es un poquito complicado.

Se refiere a los clubes…

Claro, pero igual es algo que me gusta. Lo hago con mucho orgullo y profesionalidad. Soy muy autocrítico. Es una de mis virtudes. Soy capaz de reconocer errores y trato de modificar conductas. Me gusta trabajar en equipo y lo hemos hecho, con virtudes y debilidades. Lo tomo más como un desafío, el terminar estos proyectos. Mis programas de gobierno han sido desarrollados casi en un 90%. Faltan cosas importantes, pero lo que más me duele es no haber clasificado a la Selección a los mundiales. Ahora bien, son momentos, generaciones. Uno tiene que dejar las herramientas y las estructuras para poder producir hacer un cambio. En ese aspecto, me voy tranquilo.

¿Dejó la estructura para producir ese cambio?

Estamos trabajando con una estructura muy ordenada, con muchas herramientas técnicas e infraestructura, que es importante, principalmente, para el fútbol formativo. Hay que mejorar en muchos aspectos y uno de esos es que el fútbol actual es más físico que técnico. Esa parte hay que desarrollarla, porque tenemos ciertas debilidades en relación a la región en el aspecto físico, también de biotipo.

Dijo que una de sus virtudes era reconocer errores. En todos estos años, ¿cuál fue su principal error?

Creo que fue, en un inicio, confiar en personas que no debería haber confiado, laboralmente hablando. Aquí han pasado muchos profesionales, algunos muy buenos y otros que no han ayudado en nada a mejorar la industria. Mi principal error fue en la elección de gente que me acompañó.

¿Lo dice por el directorio?

No, lo digo por los profesionales que son asesores en esto. Con el directorio tenemos una muy buena relación, independientemente de que cada uno tiene su actividad, y de lo que pasó con Arturo Guzmán, que fue una situación puntual.

¿Y en lo deportivo? ¿Cuál fue su gran error?

Cuando no te toca una generación virtuosa futbolísticamente, es difícil tomar decisiones perfectas. Creo que con Gareca nos equivocamos nosotros y él. Nosotros, porque confiamos que con su experiencia nos iría bien. Y él, por confiar en que Chile clasificaría sin ningún problema por los nombres que tenía. Nos equivocamos mutuamente, pero era lo mejor del mercado y tomamos la decisión.

Él reconoció que era un técnico desactualizado…

Le faltó tener más conocimiento del fútbol chileno y no basarse en una generación que ya no existía, que estaba quemando sus últimos cartuchos.

También dijo que el jugador chileno prefiere la mecanización en vez de tener libertad para jugar, ¿coincide?

Al chileno tienes que decirle lo que tiene que hacer. Y al jugador de fútbol también. En ese sentido, con la mecanización o automatización de la jugada, al chileno le va bien, porque es disciplinado, obediente y acata las órdenes metodológicas y técnicas.

¿O quizás faltan jugadores creativos en Chile?

Hay jugadores que se dan por distintas generaciones. Por ejemplo, a Alexis le pasabas la pelota y con la habilidad que tiene improvisaba y desarticulaba cualquier defensa, pero hoy no tenemos jugadores así. En eso se basa el trabajo que está realizando Nicolás Córdova. Hay conciencia de los jugadores de que el juego colectivo es fundamental, porque no tenemos grandes individualidades. No tenemos ningún jugador en el Manchester o en el Barcelona hoy en día. Además, hoy el jugador está muy expuesto a las redes sociales. A los chicos les pesa cuando la gente habla mal de ellos y se nublan con los elogios cuando les va bien. Alabamos al cielo, y tiramos al infierno.

15.1.2026 Pablo Milad Presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile ANFP Foto Pablo Vásquez R Pablo Vásquez R.

¿Cómo valoran el interinato de Córdova en la Roja y su decepcionante Mundial Sub 20?

Primero, quiero agradecer a Nico la disposición que ha tenido de asumir un buque como la selección adulta, en un momento complicado. Ningún técnico iba a venir solo por esos partidos. Todos querían contrato por el período completo.

¿Buscaron DT cuando se fue Gareca?

No, pero sí hablamos con algunos en forma indirecta y no querían un contrato por menos del período completo. Nadie.

¿Con quiénes hablaron?

Prefiero reservármelos, pero querían seguridad laboral y lo entiendo. Ahora bien, creo que el rendimiento de la Sub 20 estuvo bajo lo esperado. Se invirtió bastante en esa selección y no se dieron los resultados.

¿Cuándo comienzan las próximas Eliminatorias?

Es posible que en marzo o junio del 2027.

¿Y qué va a pasar con la banca de la Roja hasta esa fecha? ¿Llegará un nuevo técnico, será decisión del próximo presidente o Córdova seguirá de interino para esperar a Manuel Pellegrini en 2027?

Nico tiene las capacidades para seguir al mando de la Selección hasta que llegue el técnico definitivo. Y eso él lo tiene claro. Felipe Correa tiene una vasta experiencia y está encargado de buscar al técnico, pero hay tiempos y hay plazos. Viene el Mundial y cuando termine se abrirán nuevas posibilidades para traer DT. Ahora bien, Manuel Pellegrini es admirado por todos los chilenos y tiene la carrera más brillante de cualquier técnico en la historia de nuestro país. Sería un honor que el día mañana asumiera la dirección técnica de nuestra Selección. Por el momento, no hay prisa.

¿En este proceso hablaron con Manuel Pellegrini?

Es que siempre ha habido comunicación con él desde la Federación, no en lo personal, pero sí desde la Federación. Siempre hemos tenido una muy buena relación con él. Incluso, cuando vino, estuvo en Juan Pinto Durán con Gareca. Él quería ver. Nunca ha habido distancia con él.

¿Lo mejor es que la próxima administración elija al técnico, considerando los malos resultados de su gestión?

No tengo problema con eso. No quiero dejar un técnico para que mañana digan que lo dejé amarrado.

Se lo consulto porque Pellegrini dio a entender que no quería trabajar con una administración que iba de salida…

Y lo entiendo. Son posiciones. Él sabe que aquí lo quiere todo el mundo, pero lo respeto y lo encuentro lógico desde el punto de vista funcional.

¿Cómo se va a jugar la próxima Eliminatorias? ¿Cuántos cupos para el Mundial 2030 tendrá Sudamérica?

No puedo detallar en profundidad cómo va a ser, pero será igual que las anteriores: todos contra todos, con los 18 partidos correspondientes, independientemente de que hay un proyecto para que los ocho primeros se clasifiquen, pero no se ha concretado aún. Esos ocho primeros jugarán la UEFA Nations League con los europeos, por el convenio que tenemos de colaboración mutua.

15.1.2026 Pablo Milad Presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile ANFP Foto Pablo Vásquez R Pablo Vásquez R.

¿Argentina, Uruguay y Paraguay también participarán de las Eliminatorias, aunque estén clasificados?

Exacto. Todos.

Y la Nations League con selecciones sudamericanas, ¿cuándo se disputaría?

Sería para el año 2030 o 2031, no para ahora mismo. La idea es que participemos en la Nations League, ser parte de grupos con ellos. Sería bastante interesante, algo que nunca se ha hecho. Ellos vendrían, nosotros iríamos, y así, pero todavía no es oficial. Ahora, creo que es importante tener claro que, independientemente de cómo sean estas Eliminatorias, Chile tiene que clasificar. Estamos dejando los cimientos para eso. Espero que el que venga no haga una reestructuración de todo, que no elimine los campeonatos nacionales escolares de Futsal, que es una herramienta fundamental para masificar el fútbol.

¿Es parte de su legado el histórico acuerdo con TNT?

Primero, quiero aclarar que siempre hemos tenido muy buena relación con TNT. Siempre quisimos hacer un tercer campeonato, pero se dilató porque también era una fuente de negociación con respecto a todas estas situaciones que venían arrastrándose desde el estallido social y la pandemia. Nos interesa que esta liga sea de las mejores, más atractiva, que se abone mucha gente a TNT, pero también que sea competitiva. Estos acuerdos subsanan cualquier situación del futuro. Eso es importante. Es un legado de todo el fútbol chileno, no solo mío ni del directorio, el haber solucionado un problema tan grande como este.

¿Podrán terminar con las suspensiones de partidos y las reprogramaciones eternas?

Hay un factor que ha sido la poca cooperación que hemos tenido de las autoridades, algo que ha ido mejorando con el tiempo, pero que al principio fue muy difícil. Este año el calendario trae mucho fútbol. Lo mínimo que jugará un equipo son 42 partidos y puede llegar hasta 54, sin contar las copas internacionales. Esto nos pone un poquito más arriba de como estábamos, ya que éramos de los que menos jugábamos en Sudamérica. Mientras más partidos, mayor competencia y más opciones de mejorar a nivel internacional. Y eso lo saben todos los técnicos, aunque algunos reclamen por jugar cada tres días, pero los jugadores están capacitados para jugar un partido cada tres días.

¿Espera que el nuevo gobierno de José Antonio Kast colabore más con el fútbol que el de Gabriel Boric?

Hay que verlo en la práctica, pero sí. Históricamente los gobiernos de derecha tienen mejor relación con el fútbol que los de izquierda. Y lo digo no solamente por nosotros, sino por el resto de mis compañeros sudamericanos. Me lo han dicho ellos mismos. Creo que hay una buena disposición del gobierno que viene a apoyarnos y trabajar en conjunto. Tenemos que trabajar de la mano y no enfrentados. Creo que vamos a estar alineados. Conozco bien a personas que trabajan con el Presidente Kast y también lo conozco a él. Eso puede significar que me reciban. Yo le dije al Presidente Gabriel Boric que él nunca me había recibido, y él no sabía que me habían dicho que no a cada solicitud. Por fin pude hablar con él en el estadio. Me pareció que no tenía muchos antecedentes de lo que estábamos haciendo.

Natalia Duco, exlanzadora de la bala al igual que usted, será la ministra de Deporte de Kast, ¿qué opinión le merece?

Conociendo la forma en que uno tiene que entrenar en esta disciplina, creo que es una mujer de esfuerzo, sacrificio, constancia. Si ella será, seguro que lo hará bien, porque es una atleta disciplinada.

Pero fue sancionada tres años por dopaje…

Respeto las decisiones de cada uno, pero hay un entorno que a veces te obliga a hacer cosas o que te presiona. Si ella cumplió su castigo, eso la libera de aquí para adelante. No la vamos a apuntar con el dedo por algo que han hecho y hacen muchos que no han sido pillados. Creo que sería una buena ministra por su capacidad de trabajo y de visión.

Por último, ¿se evaluó desafiliar a Unión Española e Iquique por el caso Descenso?

Hablé con Sabino Aguad y con Jorge Fistonic. Entiendo la posición de ellos, porque cuando hay presión de los hinchas, tienes que intentarlo. No justifico la acción, pero sí la respeto. Ahora, lo que hicieron fue solo una pregunta al directorio, porque aquí no hubo ninguna acción judicial ni de ningún tipo.