    Arranca el Abierto de Australia: Alcaraz y Sinner lideran el cuadro mientras Tabilo y Garin preparan su estreno

    Este fin de semana comienza la acción en Melbourne, con los principales tenistas del orbe disputando el cetro del primer Grand Slam del año. En el caso de los chilenos, tendrán duros rivales para medirse en el debut.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Comienza el Abierto de Australia 2026.

    Después de un par de meses de espera, este fin de semana arranca de manera oficial el cuadro principal del Abierto de Australia 2026. Atrás quedaron las rondas de clasificación, donde ya se despidieron Tomás Barrios (107° del ranking ATP) y Nicolás Jarry (133°). En esta ocasión, el primer Grand Slam de la temporada tendrá a Christian Garin (80°) y Alejandro Tabilo (81°) como representantes nacionales, quienes deberán lidiar con duros escollos en el debut. En la cúpula del circuito, en tanto, Carlos Alcaraz (1°) y Jannik Sinner (2°) pretender animar una nueva disputa por la corona de un major.

    Abre el telón oceánico

    El calor que se percibe en Australia ya da indicios de las encendidas batallas que se librarán sobre el cemento del Melbourne Park. Los mejores tenistas del orbe se tomarán cita en el certamen oceánico para definir al primer campeón de Grand Slam del 2026. El año pasado, ese hito quedó grabado con el nombre de Jannik Sinner, quien derrotó a Alexander Zverev (3°) en la final y se proclamó bicampeón.

    Hoy por hoy, el objetivo para el italiano sigue siendo el mismo: plantarse en el icónico Rod Laver Arena y timbrar su tercera corona en fila. No obstante, en esta oportunidad, lo hace bajo una presión extra, pues ya no posee el número uno del circuito y deberá ganarle la pulseada a Carlos Alcaraz, oponente con el que se enfrentó en tres de las cuatro definiciones de los majors del 2025.

    Carlos Alcaraz y Jannik Sinner serán los protagonistas del Abierto de Australia.

    En ese marco, el primero de los colosos que saltará a la cancha será el hispano. Carlitos debuta este domingo por la madrugada ante el local Adam Walton (79°), con la misión de mantenerse en la cima del escalafón planetario y adornar su robusta vitrina de trofeos con el primer título de Australia en su carrera. Posteriormente, el lunes por la noche, Sinner hará lo propio contra el francés Hugo Gaston (94°).

    En los duelos de otros aspirantes, en tanto, Zverev chocará con el canadiense Gabriel Diallo (46°) y Novak Djokovic (4°) jugará ante el español Pedro Martínez (71°).

    La esperanza de Chile

    En el plano local, Garin y Tabilo cargan con la responsabilidad de guiar la bandera nacional hacia lo más alto de Melbourne. El ariqueño, que viene de caer en la qualy del ATP de Auckland, en Nueva Zelanda, tendrá su debut frente a un rival de envergadura: el lunes, a las 21:00 horas de Chile, juega con el italiano Luciano Darderi (22°). En caso de salir airoso, se verá las caras con el argentino Sebastián Báez (39°) o el galo Giovanni Mpetshi Perricard (63°).

    Por otro lado, Tabilo tendrá, en el papel, un rival más accesible en el estreno, pues choca con el también francés Quentin Halys (85°). No obstante, lo que viene más adelante puede ser peor: si avanza por ese lado del cuadro, jugará contra el ruso Daniil Medvedev (11°) o el neerlandés Jesper De Jong (73°).

