    El Deportivo

    Un paso más cerca del Super Bowl LX: la programación de los playoffs de la NFL este fin de semana

    Ocho franquicias disputan la Ronda Divisional de la liga de fútbol americano más importante del mundo.

    Vicente González 
    Vicente González
    Arranca la Ronda Divisional de la NFL.

    La NFL entra en tierra derecha. Este fin de semana, la liga de fútbol americano más importante a nivel mundial dará inicio a una fase crucial de los playoffs: la Ronda Divisional, que agrupa a ocho franquicias que buscan su lugar en el tan ansiado Super Bowl LX, que se celebrará el 9 de febrero, en la bahía de Santa Clara, en San Francisco.

    La acción la inauguran dos pesos pesados de la Conferencia Americana durante esta temporada. Los Denver Broncos, que finalizaron la campaña como el sembrado número uno gracias a su gran récord de 14-3, recibirán a los Bufallo Bills en el Empower Field at Mile High, a las 18:30 horas de Chile. Los de Colorado, con el QB Bo Nix a la cabeza, buscarán tumbar a Josh Allen y compañía, que vienen envalentonados tras conseguir una épica clasificación a esta instancia tras su visita a los Jacksonville Jaguars.

    En la noche de este sábado, puntualmente a las 22:00 horas de Chile, otro sembrado número uno saltará a la cancha, aunque, en este caso, es el de la Conferencia Nacional. Los Seattle Seahawks, que firmaron un categórico 14-3 a lo largo del año, se medirán en el Lumen Field contra los San Francisco 49ers, que vienen de dejar en el camino en la Ronda Wild Card a los Philadelphia Eagles, vigentes campeones de la NFL.

    Pasando hacia el día domingo, el primer partido lo protagonizarán los New England Patrios con los Houston Texans, a las 17:00 horas de Chile, en Gillete Stadium. Los máximos campeones del certamen (6), que cuentan con un inspirado Drake Maye, se impusieron en la fase previa a Los Angeles Chargers y ahora quieren seguir por la senda de victoria contra unos texanos que también vienen encendidos: gracias a su espectacular defensiva, eliminaron a los Pittsburgh Steelers con un aplastante marcador de 30-6.

    Por último, la Ronda Divisional la cierra el compromiso entre Chicago Bears y Los Angeles Rams, a las 20:30 horas de Chile. En el papel, este luce como el más atractivo de todos, porque chocan dos QB que han tenido rendimientos sobresalientes: Caleb Williams del lado de los de Illinois y Matthew Stafford de la vereda de los californianos. Además, este choque tiene un condimento extra: se jugará en Soldier Field Stadium de Chicago, donde actualmente se promedia una temperatura gélida de -7°C.

