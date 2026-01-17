Joaquín Niemann blinda a la liga árabe en la disputa con el PGA Tour: “Soy un fiel creyente del LIV Golf”

Joaquín Niemann delinea su temporada 2026. El chileno inicia un nuevo año competitivo como capitán de Torque GC. El LIV Golf tendrá su primera fecha entre el 4 y el 7 de febrero, en Riad.

En ese contexto, el talagantino aborda sus objetivos, el rol colectivo del equipo, el retiro de Mito Pereira del profesionalismo y la proyección de la disciplina. Además de las últimas polémicas que rodean al LIV en su disputa eterna con el PGA Tour.

Torque afrontará la temporada 2025 con una conformación renovada. Niemann compartirá nuevamente equipo con el colombiano Sebastián Muñoz y el mexicano Carlos Ortiz, a quienes se suma el reciente fichaje del también azteca Abraham Ancer.

La llegada del norteamericano aparece como uno de los puntos centrales en la planificación del año. “Estamos muy contentos de tener a Abraham en el equipo. Nos conocemos hace mucho tiempo, hace un muy buen fit y los cuatro somos muy amigos. Creo que vamos a sacar nuestra mejor versión en la cancha”, señala el deportista chileno.

Más allá de lo estrictamente deportivo, Niemann remarca que uno de los focos del equipo es profundizar el vínculo con el fanático latinoamericano, un aspecto estratégico dentro del modelo LIV.

“Es un público muy grande, con mucha energía. El hecho de poder tener nuestro evento en México, sentir el apoyo de varios latinos y también lo que recibimos en redes sociales, ha sido increíble. Estamos muy agradecidos de eso”, explica.

En lo individual, el chileno llega a 2026 tras una temporada 2025 sólida, con triunfos y regularidad, aunque su discurso se aleja de objetivos numéricos o metas puntuales. En el curso anterior, fue subcampeón de la competencia anual, por debajo de Jon Rahm, pese a que el chileno ganó más títulos durante el año.

“Mi enfoque es concentrarme en mi proceso, en mi entrenamiento y en la consistencia del día a día. Aprendí muchas cosas el año anterior que voy a tratar de incorporar”, afirma.

Niemann junto a sus compañeros de Torque. Scott Taetsch/LIV Golf

La mirada internacional

Uno de los temas centrales sigue siendo el acceso a los majors, una dificultad estructural para los jugadores del LIV. Niemann confirma que explorará todas las vías disponibles para lograrlo. “Voy a jugar en Dubái ahora, ver si se abren puertas, pero también están las clasificaciones. Sé que estoy preparado para competir ahí, nada más tengo que entrar”, sostiene.

Consultado por la salida de Mito Pereira, quien decidió alejarse del circuito profesional, el capitán de Torque respalda la determinación de su compatriota. “Es una decisión muy personal. Él salió a hablar y comentar sus puntos de vista, y desde acá toca nada más apoyarlo. Torque siempre va a ser parte de él y él siempre va a ser parte del equipo. Tiene prioridades distintas en este momento y le deseamos lo mejor”, indica.

Niemann también se refiere a los recientes movimientos en LIV, como la salida de Brooks Koepka, aunque evita profundizar en decisiones ajenas. “No tengo mucha relación con Brooks y no sé el porqué de su decisión. Creo que quiere pasar más tiempo en Estados Unidos”. En esa línea, descarta seguir un camino similar y buscar un eventual retorno al PGA. “Creo que nuestra liga va en un muy buen camino. Nosotros nos enfocamos en crecer como equipo, motivar a niños y seguir creciendo nuestra red. Eso no cambia. Soy un fiel creyente del LIV y quiero ser parte de este proyecto”, explica.

Otro punto abordado fue el cambio de formato en LIV, que pasa de 54 a 72 hoyos, junto con la expectativa por acceder a puntos para el ranking mundial. El chileno comparte la visión expresada por Ancer sobre la importancia de la clasificación planetaria, aunque reconoce la complejidad del proceso. De paso, no observa grandes alteraciones competitivas en el aumento de banderas.

Respecto del desarrollo del proyecto en Sudamérica y su compromiso con LIV, Niemann reafirma su postura. “Me motiva mucho viajar alrededor del mundo, encontrar nuevos fans y ayudar a que el golf crezca en Sudamérica. Creo que el LIV tiene una plataforma muy grande donde Chile, Argentina, Colombia y México pueden ganar. Quiero ser parte de ese proyecto”, afirma.

Finalmente, Niemann proyecta uno de sus objetivos de más largo aliento: los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. “Ganar una medalla de oro está en mi bucket list, sería un sueño. En los Juegos se siente un apoyo increíble de todo Chile. Así se vio en Tokio y en París. Para crecer el golf, la clave es hacer eventos grandes, traer buenos jugadores y crear esos caminos”, concluye.

Así, el principal golfista chileno inicia la temporada 2026 con un enfoque centrado en el proceso competitivo del LIV y la consolidación de su escuadra.