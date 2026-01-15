SUSCRÍBETE POR $1100
    El dardo de Jürgen Klopp al Real Madrid por la salida de Xabi Alonso: "Cada vez hay menos tiempo para desarrollarse"

    El exentrenador del Liverpool descartó un eventual arribo al club merengue y se refirió a los plazos que tienen los técnicos para exhibir su idea.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    El dardo de Jürgen Klopp al Real Madrid por la salida de Xabi Alonso: “Cada vez hay menos tiempo para desarrollarse como DT”.

    La salida de Xabi Alonso del Real Madrid reactiva el debate sobre los tiempos de los entrenadores en la élite del fútbol europeo y, en particular, sobre la presión que impone el club merengue a sus técnicos. Primero fue Manuel Pellegrini quien criticó a la directiva del club blanco. Ahora, Jürgen Klopp, quien apareció rápidamente entre los candidatos, entregó una lectura crítica de la situación, apuntando directamente a las exigencias que rodean al banco del Santiago Bernabéu.

    El exDT del Liverpool abordó el tema en una entrevista con el canal austríaco Servus TV. Allí, además de descartar cualquier vínculo con el club madrileño, se refirió al escenario que enfrentó Alonso en su breve etapa en España.

    “Lo siento mucho por él porque creo que es un gran entrenador y, por supuesto, seguirá adelante”, señaló Klopp, antes de ampliar su reflexión hacia una problemática más amplia. “La situación demuestra que cada vez hay menos tiempo para desarrollarse en el fútbol profesional. Las expectativas en el Real Madrid son, naturalmente, enormes”, agregó.

    Klopp en su etapa en Liverpool. PHIL NOBLE

    Las palabras del alemán fueron leídas en Europa como una crítica directa al modelo de gestión del club blanco, históricamente marcado por la urgencia de los resultados y por una escasa tolerancia a los procesos largos. Alonso, que había asumido tras su exitoso paso por el Bayer Leverkusen, dejó el cargo luego de media temporada, en la que el equipo no logró consolidar una identidad clara.

    “Creo que cuando llegas después de una leyenda y de un entrenador increíblemente bueno (Carlo Ancelotti), que tenía una forma muy específica de entrenar a su equipo, si llegas ahí e intentas implantar algunas reglas nuevas, esta vez parece que ha resultado demasiado difícil”, dijo.

    Klopp, que durante casi una década lideró un proyecto de largo aliento en Liverpool, contrastó implícitamente esa experiencia con la realidad del Madrid. En el club inglés, el entrenador alemán dispuso de varias temporadas para construir un plantel competitivo, atravesar etapas sin títulos y desarrollar a sus jugadores, algo que, según su análisis, hoy resulta cada vez más difícil en instituciones sometidas a una presión constante.

    En la misma entrevista, Klopp también debió responder a los rumores que lo vinculaban con un eventual arribo al Real Madrid, versiones que circularon tras la salida de Alonso. El ex DT fue categórico. “Creo que los rumores ya se venían escuchando desde hace un tiempo. Y sé exactamente si tu pregunta va por ahí, pero no tiene nada que ver conmigo. De hecho ha sonado el teléfono, pero no desde Madrid. No ha movido nada en mi persona”, afirmó.

    Sobre el futuro de Alonso, Klopp evitó especular con una salida inmediata del club blanco. “Ese era su club. Creo que el Real Madrid es el destino definitivo para la mayoría de los entrenadores. Una vez que estás allí, quieres quedarte. No creo que Xabi Alonso vaya a dejar hoy Madrid y mañana esté listo para empezar en otro sitio”, sostuvo.

    Mientras tanto, el Real Madrid enfrenta un período de transición. De manera interina, el equipo quedó bajo la conducción de Álvaro Arbeloa, quien asumió el desafío de encauzar el rumbo deportivo en un momento complejo de la temporada.

    El escenario competitivo no ofrece demasiado margen de error. En LaLiga, el conjunto merengue marcha en el segundo lugar, a cuatro puntos del Barcelona, y viene de una derrota por 3-2 ante el mismo rival en la final de la Supercopa.

